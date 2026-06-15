[GALLERY] Mỹ phát triển thiết bị khống chế và nhiễu thị giác UAV lưỡng dụng

Công ty công nghệ an ninh WRAP Technologies của Mỹ đang lên kế hoạch trang bị cho máy bay không người lái (UAV) các thiết bị gây chói bằng laser, đèn chiếu định hướng và nhiều công nghệ gây nhiễu thị giác khác nhằm phục vụ các nhiệm vụ phi sát thương.

Theo công ty, các tính năng mới đang được phát triển sẽ giúp UAV tham gia hiệu quả hơn vào các hoạt động an ninh công cộng, kiểm soát tình huống và hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật mà không cần sử dụng vũ lực.

Những thiết bị này được thiết kế để hoạt động cùng hệ thống kiềm chế từ xa BolaWrap, công nghệ độc quyền của WRAP có khả năng phóng dây để hạn chế chuyển động của đối tượng mục tiêu từ khoảng cách an toàn.

Thiết bị nhỏ gọn này vốn được thiết kế cầm tay để phóng dây khống chế, trói chặt đối tượng trong phạm vi lên đến 4m.

Công ty này tạo ra các module để đưa thiết bị này lên UAV để có thể tăng tính linh hoạt, đồng thời tăng thêm khoảng cách. Loại dây này cũng có thể phóng ra để trói chặt cánh quạt, vô hiệu hóa UAV đối phương.

Khi kết hợp với các công cụ gây nhiễu giác quan, hệ thống được kỳ vọng sẽ giúp nhân viên an ninh kiểm soát tình huống từ xa, giảm nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Hệ thống này có thể được sử dụng 2 chiều, từ lực lượng mặt đất hoặc trên các UAV. Dùng trên UAV để chống lại nguy cơ trên mặt đất, hoặc dùng trên mặt đất để chống lại UAV.

WRAP cho biết mục tiêu của dự án là tăng cường mức độ an toàn cho cả lực lượng thực thi nhiệm vụ trong các cuộc chạm trán có nguy cơ leo thang và cả ở cấp độ chiến thuật trên chiến trường.

Các công cụ như laser gây chói hoặc đèn chiếu định hướng có thể tạo ra sự mất tập trung tạm thời, giúp người điều hành có thêm thời gian để đánh giá tình hình và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, công ty cũng đang nghiên cứu khả năng phối hợp giữa nhiều thiết bị mang theo trên UAV nhằm hỗ trợ can thiệp sớm hơn, trước khi các sự cố trở nên nghiêm trọng.

Dự án UAV phi sát thương nằm trong kế hoạch dài hạn của WRAP nhằm xây dựng hệ sinh thái an ninh công nghệ cao.

Công ty hiện cũng phát triển nhiều giải pháp khác như thiết bị khống chế không gây sát thương nghiêm trọng, huấn luyện thực tế ảo, hệ thống chống máy bay không người lái và các nền tảng phản ứng tự động.

Sự phát triển của các UAV mang thiết bị phi sát thương cho thấy xu hướng ứng dụng công nghệ tự động hóa ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực an ninh, với mục tiêu nâng cao hiệu quả can thiệp đồng thời giảm thiểu nguy cơ thương vong trong các tình huống phức tạp.

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