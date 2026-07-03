Việt Nam lần đầu tiên có sĩ quan giữ vị trí cấp cao tại phái bộ GGHB

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử sĩ quan tham gia nhóm quan sát viên ASEAN tại Campuchia. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS.

Các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần này gồm: Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhận vị trí Sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm Trưởng Phòng Quan sát viên quân sự; Đại úy Nguyễn Huy Hoàng và Đại úy Đỗ Trần Thế Anh đảm nhận vị trí Sĩ quan Quan sát viên quân sự Phái bộ UNMISS. Đây là những sĩ quan được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng bài bản; đã trải qua các khóa huấn luyện tiền triển khai, các khóa huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong và ngoài nước.

Đặc biệt, vị trí Sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm Trưởng Phòng Quan sát viên quân sự do Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhận là một vị trí mới và cũng là lần đầu tiên sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Liên hợp quốc tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí này.

Thượng tá Lương Trường Vinh đã từng trải qua các nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) và Phái bộ UNMISS; là sĩ quan Việt Nam đầu tiên trúng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), đảm nhận vị trí Sĩ quan Kế hoạch, Phòng Tổ chức - Xây dựng Lực lượng, Văn Phòng các Vấn đề Quân sự, Cục Hoạt động hòa bình (8/2020 - 8/2024).

Sau hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bộ Quốc phòng đã cử gần 1.400 lượt cán bộ, nhân viên QĐND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các Phái bộ UNMISS, UNISFA, MINUSCA, Trụ sở Liên hợp quốc và Văn phòng Liên lạc của Liên hợp quốc tại Vương quốc Bỉ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Quyết định cho sĩ quan tham gia nhóm quan sát viên ASEAN tại Campuchia.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Bằng khen tặng các sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vụ quan sát viên ASEAN tại Campuchia đợt 1; trao quyết định cho các sĩ quan tham gia nhóm quan sát viên ASEAN tại Campuchia đợt 2.