Pháp biến xe tăng thời Chiến tranh Lạnh thành robot chiến đấu

Một chiếc xe tăng được sản xuất lần đầu tiên tại Pháp vào những năm 1960 vừa xuất hiện tại Eurosatory mà không có kíp lái bên trong và một tháp pháo robot ở trên đỉnh. Công ty đứng sau dự án chuyển đổi này muốn nó đại diện cho một điều gì đó lớn lao hơn không đơn thuần là một chiếc xe tăng cũ được hồi sinh.

S2M Equipment và KNDS France đã giới thiệu REFURBOT tại triển lãm Eurosatory năm nay ở Paris, một chiếc xe tăng AMX-30 được cải tiến hoàn toàn thành phương tiện mặt đất không người lái bằng bộ dụng cụ robot hóa TOXO của KNDS.

S2M sẽ trưng bày chiếc xe này tại gian hàng của mình trong suốt thời gian diễn ra triển lãm Eurosatory từ ngày 15 đến 19/6/2026. Các công ty coi chiếc xe này như một minh chứng cho những gì có thể làm được với hàng ngàn khung xe tăng cũ vẫn đang được lưu trữ hoặc sử dụng trong quân đội các nước châu Âu, thay vì loại bỏ.

Từ năm 1966 đến năm 1994, Pháp đã sản xuất 3.571 xe tăng AMX-30, một quá trình sản xuất biến nó trở thành xương sống của lực lượng thiết giáp Pháp trong nhiều thập kỷ và sử dụng khoảng 36 tấn thép cho một chiếc xe tăng ban đầu có kíp lái bốn người, pháo chính 105mm và tốc độ tối đa khoảng 65 km/h (40 mph).

Rất nhiều khung xe vẫn còn trong kho trên khắp thế giới mặc dù bản thân AMX-30 đã được cho nghỉ hưu từ lâu khỏi nhiệm vụ chiến đấu tiền tuyến trong hầu hết các quân đội từng sử dụng nó, điều này khiến khung gầm trở thành ứng cử viên rõ ràng cho việc tái sử dụng thay vì loại bỏ.

REFURBOT loại bỏ hoàn toàn tháp pháo có người điều khiển và thay thế vai trò chiến đấu của khoang kíp lái bốn người bằng điều khiển từ xa, biến một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực thời Chiến tranh Lạnh thành thứ mà ngành công nghiệp quốc phòng hiện gọi là phương tiện mặt đất không người lái (UGV).

Về mặt cơ học, điều giúp quá trình chuyển đổi hoạt động là bộ kit TOXO, gói robot hóa của KNDS, xử lý các hệ thống tự hành và điều khiển từ xa cần thiết để lái, điều khiển và vận hành một phương tiện không còn người ngồi bên trong.

Việc gắn một bộ kit robot hóa vào khung gầm xe chiến đấu hiện có thay vì thiết kế một nền tảng không người lái mới từ đầu không phải là một ý tưởng mới, nhưng việc thực hiện nó ở quy mô này, trên một khung gầm lớn và được bọc thép dày như một xe tăng chiến đấu chủ lực 36 tấn, đã tạo nên sự khác biệt của REFURBOT.

Thay thế cho tháp pháo có người điều khiển ban đầu của AMX-30 và khẩu pháo 105mm Modèle F1, REFURBOT trang bị ARX-25, một trạm vũ khí điều khiển từ xa được xây dựng xung quanh khẩu pháo tự động KNDS 25M811 bắn đạn 25mm x 137.

Khẩu pháo sử dụng nguồn cung cấp đạn kép, nghĩa là nó có thể chuyển đổi giữa đạn xuyên giáp hoặc đạn xuyên giáp gây cháy và đạn nổ mảnh tùy thuộc vào mục tiêu, sử dụng từ kho chứa 280 viên đạn.

Việc loại bỏ bốn binh sĩ lẽ ra sẽ ngồi bên trong một chiếc AMX-30 sẽ làm thay đổi hoàn toàn việc tính toán rủi ro khi đưa phương tiện này vào khu vực tranh chấp, vì một nền tảng không người lái có thể chịu được sát thương, thu hút hỏa lực của kẻ thù hoặc bị phá hủy mà không có ai thiệt mạng bên trong.

Chính vì lý do đó, quân đội khắp thế giới đã đầu tư mạnh vào các phương tiện chiến đấu robot trong vài năm qua, coi chúng như những trinh sát hoặc nền tảng hỗ trợ hỏa lực có thể hy sinh, chấp nhận những rủi ro mà chỉ huy phương tiện có người lái phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Cách KNDS biến một chiếc tăng chiến đấu chủ lực thành robot chiến đấu với hỏa lực khủng khiếp.