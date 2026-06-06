Ôtô, xe máy đang sử dụng có cần súc bình xăng khi sử dụng xăng E10

Video: "Lắc bình" khi dùng xăng E10 - Chuyên gia nói gì?

Nỗi lo này xuất phát từ thông tin ethanol trong E10 có khả năng hòa tan cặn bẩn mạnh hơn xăng thông thường. Nhiều người cho rằng nếu đổ E10 trực tiếp vào xe đang sử dụng RON95, các cặn bẩn lâu năm trong bình xăng có thể bị bong ra, gây tắc lọc nhiên liệu hoặc ảnh hưởng đến hệ thống phun xăng.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các cơ quan quản lý và chuyên gia kỹ thuật, đa số người dùng không cần thực hiện bất kỳ thao tác đặc biệt nào trước khi chuyển sang E10.

Không cần xả bỏ xăng cũ trước khi đổ E10

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là phải sử dụng hết sạch xăng cũ hoặc hút bỏ toàn bộ nhiên liệu còn lại trong bình trước khi đổ E10. Trên thực tế, điều này hoàn toàn không cần thiết.

Không cần xả bỏ xăng cũ trước khi đổ nhiên liệu E10.

Khi chuyển đổi giữa các loại nhiên liệu, việc còn lại một lượng nhỏ xăng trong bình là điều bình thường. Lượng xăng RON95 còn sót lại sẽ hòa trộn với E10 sau khi tiếp nhiên liệu và không gây ra ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của động cơ.

Bản chất E10 vẫn là xăng dành cho động cơ xăng, chỉ khác ở tỷ lệ ethanol được pha trộn trong nhiên liệu. Do đó, sự pha trộn giữa lượng nhỏ nhiên liệu cũ và nhiên liệu mới không tạo ra phản ứng bất thường hay nguy cơ hư hỏng cho xe.

Đây cũng là cách nhiều quốc gia đã áp dụng khi chuyển đổi từ xăng khoáng sang các loại nhiên liệu có pha ethanol mà không yêu cầu người dùng phải thực hiện quy trình vệ sinh bình nhiên liệu trước đó.

Vì sao xuất hiện lời khuyên nên súc bình xăng?

Nguyên nhân xuất phát từ đặc tính làm sạch của ethanol. So với xăng truyền thống, ethanol có khả năng hòa tan các lớp cặn bẩn tích tụ trong bình nhiên liệu và đường ống dẫn xăng tốt hơn. Đối với những chiếc xe được bảo dưỡng đầy đủ, đây gần như là một ưu điểm vì giúp hệ thống nhiên liệu sạch hơn theo thời gian.

Tuy nhiên, với những xe đã sử dụng nhiều năm, bình nhiên liệu chứa nhiều cặn bẩn hoặc có dấu hiệu gỉ sét, ethanol có thể làm bong các lớp tạp chất tích tụ lâu ngày. Những mảnh cặn này sau đó bị cuốn theo dòng nhiên liệu và có nguy cơ làm bẩn lọc xăng hoặc kim phun.

Chính vì vậy, nhiều người đã hiểu rằng mọi chiếc xe đều cần phải súc bình xăng trước khi đổ E10. Thực tế, đây chỉ là khuyến nghị dành cho một nhóm xe nhất định chứ không phải quy trình bắt buộc với toàn bộ phương tiện đang lưu hành.

Xe nào nên kiểm tra bình nhiên liệu trước khi dùng E10?

Đối tượng cần lưu ý nhất là các mẫu xe đã có tuổi đời cao hoặc ít được bảo dưỡng trong thời gian dài. Nếu xe thường xuyên được bảo dưỡng định kỳ, động cơ vận hành ổn định, không có dấu hiệu hụt ga, khó nổ hoặc mùi xăng bất thường thì gần như không cần thực hiện thêm bất kỳ bước chuẩn bị nào trước khi chuyển sang E10.

Ngược lại, chủ xe nên cân nhắc kiểm tra hệ thống nhiên liệu nếu phương tiện thuộc một trong các trường hợp như bình xăng đã xuất hiện dấu hiệu gỉ sét, xe để lâu không sử dụng, xe đời quá cũ hoặc chưa từng vệ sinh hệ thống nhiên liệu trong nhiều năm.

Việc kiểm tra trong những trường hợp này không phải vì E10 gây hại cho xe, mà nhằm phát hiện và xử lý các vấn đề đã tồn tại từ trước. Nếu bình xăng đã có nhiều cặn bẩn hoặc ăn mòn, việc vệ sinh sớm sẽ giúp hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố sau khi chuyển sang nhiên liệu mới.

Bảo dưỡng ôtô, xe máy định kỳ

Các chuyên gia cho rằng việc có nên súc bình xăng hay không không phụ thuộc vào E10, mà phụ thuộc vào tình trạng thực tế của từng chiếc xe.

Một hệ thống nhiên liệu khỏe mạnh, được bảo dưỡng định kỳ sẽ không gặp khó khăn khi chuyển sang E10. Ngược lại, một chiếc xe đã tích tụ nhiều cặn bẩn, có đường ống lão hóa hoặc bình nhiên liệu xuống cấp vẫn có thể phát sinh sự cố dù sử dụng xăng truyền thống.

Do đó, thay vì lo lắng về việc phải xả bỏ xăng cũ hay súc bình nhiên liệu trước khi đổ E10, chủ xe nên quan tâm nhiều hơn đến lịch sử bảo dưỡng của phương tiện. Với phần lớn ôtô đang lưu hành hiện nay, quá trình chuyển sang E10 đơn giản chỉ là chạy đến trạm xăng và tiếp nhiên liệu như bình thường.