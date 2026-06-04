Lý do nào khiến các chủ xe đời cũ lo lắng khi chuyển sang xăng E10?

Video: Loại xe nào nên tiếp tục sử dụng xăng E5 RON92 thay vì chuyển sang E10?

Nỗi lo này không hoàn toàn vô căn cứ, nhưng cũng không đồng nghĩa E10 là kẻ thù của mọi chiếc xe như một số đồn đoán. Điểm khác biệt lớn nhất giữa E10 và xăng truyền thống nằm ở thành phần nhiên liệu. E10 là loại xăng được pha khoảng 10% ethanol sinh học. Nhờ thành phần này, E10 có thể giúp giảm lượng khí thải và hỗ trợ quá trình đốt cháy nhiên liệu hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, ethanol lại sở hữu hai đặc tính khiến nhiều chủ xe cũ phải lưu tâm. Đầu tiên là khả năng hút ẩm mạnh hơn so với xăng khoáng thông thường. Ethanol có xu hướng hấp thụ hơi nước từ môi trường xung quanh.

E10 là loại xăng được pha khoảng 10% ethanol sinh học.

Trong điều kiện hệ thống nhiên liệu đã cũ, bình xăng có dấu hiệu xuống cấp hoặc xe thường xuyên để lâu không sử dụng, đặc tính này có thể làm gia tăng nguy cơ xuất hiện hơi ẩm và nước trong hệ thống nhiên liệu.

Đặc tính thứ hai là khả năng hòa tan cặn bẩn khá tốt. Nghe qua có vẻ là một ưu điểm, nhưng với những chiếc xe đã vận hành nhiều năm, đây đôi khi lại trở thành nguyên nhân gây ra các vấn đề ngoài ý muốn.

Trong quá trình sử dụng, bình xăng và đường ống dẫn nhiên liệu có thể tích tụ cặn bẩn, gỉ sét hoặc tạp chất. Khi chuyển sang E10, các lớp cặn này có thể bị bong ra và cuốn theo dòng nhiên liệu, làm tăng nguy cơ tắc lọc xăng hoặc ảnh hưởng đến kim phun.

Trên thực tế, phần lớn ôtô sản xuất trong khoảng 10-15 năm trở lại đây đều được các hãng thiết kế để tương thích với nhiên liệu có pha ethanol.

Chính vì vậy, nhóm xe dễ gặp rủi ro nhất không phải là xe mới mà là những chiếc xe đã có tuổi đời cao, ít được bảo dưỡng hoặc có hệ thống nhiên liệu xuống cấp từ trước. Nói cách khác, E10 không tạo ra vấn đề mới mà có thể khiến những vấn đề vốn tồn tại âm thầm trong xe bộc lộ rõ hơn.

Điều này cũng lý giải vì sao nhiều chuyên gia ôtô cho rằng người dùng không nên quá lo lắng nếu đang sở hữu các mẫu xe đời mới. Trên thực tế, phần lớn ôtô sản xuất trong khoảng 10-15 năm trở lại đây đều được các hãng thiết kế để tương thích với nhiên liệu có pha ethanol.

Tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu hay Thái Lan, E10 đã được sử dụng phổ biến trong thời gian dài mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến các phương tiện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Xăng E10 không phải là bài kiểm tra đối với xe mới, mà là phép thử đối với tình trạng sức khỏe của những chiếc xe đã cũ.

Vấn đề chủ yếu nằm ở những chiếc xe đã lâu năm, đặc biệt là các mẫu xe có lịch sử bảo dưỡng không đầy đủ. Những chi tiết như gioăng cao su, ống dẫn nhiên liệu, bơm xăng hay bình chứa nhiên liệu nếu đã lão hóa sẽ dễ phát sinh sự cố hơn khi tiếp xúc với loại nhiên liệu mới.

Do đó, thay vì lo ngại quá mức về E10, điều quan trọng hơn là chủ xe nên quan tâm đến tình trạng thực tế của phương tiện. Một chiếc xe được bảo dưỡng định kỳ, hệ thống nhiên liệu sạch và các chi tiết còn trong tình trạng tốt thường sẽ thích nghi với E10 dễ dàng hơn rất nhiều so với một chiếc xe đã bỏ bê bảo dưỡng trong nhiều năm.

Có thể nói, xăng E10 không phải là bài kiểm tra đối với xe mới, mà là phép thử đối với tình trạng sức khỏe của những chiếc xe đã cũ.