Nhóm vũ trang xông vào trường học ở Nigeria, sát hại giáo viên

AP đưa tin, vụ tấn công xảy ra tại trường trung học Lassa Day ở khu vực Askira-Uba thuộc bang Borno hôm 30/6, khiến ít nhất 1 giáo viên thiệt mạng.

"25 nữ sinh, 11 nam sinh cùng 3 giáo viên đã bị bắt cóc trong vụ tấn công của nhóm vũ trang", ông Dauda Iliya, phát ngôn viên của Thống đốc bang Borno, thông tin.

Thống đốc Babagana Zulum đã cử một phái đoàn gồm các quan chức cấp cao đến cộng đồng nơi vừa xảy ra vụ việc.

Người dân biểu tình trên đường phố Abuja, Nigeria, ngày 4/6/2026, kêu gọi Chính phủ giải cứu các em học sinh bị bắt cóc ở nhiều nơi trên cả nước. Ảnh: AP/Olamikan Gbemiga.

Người phát ngôn cảnh sát bang Borno, Nahum Kenneth Daso, cũng đã xác nhận vụ tấn công, cho biết các tay súng đã xâm nhập khu vực bằng xe máy trong thời gian diễn ra chợ phiên hàng tuần của thị trấn.

Ủy viên giáo dục bang Borno, Lawan Abba Wakilbe, mô tả vụ việc là "đáng tiếc" và cho biết chính quyền đang phối hợp với các cơ quan an ninh và lãnh đạo cộng đồng để đảm bảo sự trở về an toàn của các học sinh và nhân viên bị bắt cóc.

Nguồn tin cho biết thêm, các học sinh, trong độ tuổi từ 15 đến 18, bị tấn công và bắt cóc khi đang làm bài kiểm tra trong kỳ thi.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng cuộc nổi dậy của các nhóm vũ trang trong khu vực đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời.

Boko Haram và nhóm ly khai ISWAP có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thường hoạt động ở vùng đông bắc Nigeria và khu vực hồ Chad rộng lớn, giáp với Chad, Cộng hòa Niger và Cameroon.

Trong một bản cập nhật sau đó, quân đội Nigeria cho biết binh lính thuộc chiến dịch HADIN KAI đã giải cứu 10 học sinh và giáo viên bị bắt cóc. Theo các nhà chức trách quân sự, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại và bắt giữ những kẻ tấn công vẫn đang tiếp tục.

Đầu tháng 6, quân đội Nigeria đã giải cứu hơn 300 người bị phiến quân Boko Haram bắt cóc tại Ngoshe, một thị trấn cách Lassa khoảng 114 km.

Vào tháng 5/2026, quốc gia Tây Phi này cho biết chiến dịch phối hợp với Mỹ đã tiêu diệt được 175 chiến binh ISWAP.

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