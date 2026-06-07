Quân đội Nigeria giải cứu 360 người bị bắt cóc

AP dẫn tuyên bố từ quân đội Nigeria cho biết, chiến dịch giải cứu được tiến hành tại dãy núi Mandara, một trong những cứ điểm của nhóm phiến quân Boko Haram. Hàng trăm người, trong đó có trẻ em, đã được trả tự do sau khi bị bắt cóc ở nhiều cộng đồng khác nhau trên khắp bang Borno.

"Hai trẻ sơ sinh đã tử vong vì kiệt sức do những gì chúng phải chịu đựng trong thời gian bị giam cầm kéo dài", phát ngôn viên quân đội Haruna Sani thông tin.

Người dân biểu tình trên đường phố Abuja, Nigeria, yêu cầu Chính phủ giải cứu các em học sinh bị bắt cóc gần đây ở nhiều nơi trên cả nước, ngày 4/6/2026. Ảnh: AP/Olamikan Gbemiga.

"Những người bị bắt cóc còn lại đã được giải cứu và sơ tán thành công đến địa điểm an toàn để được chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo. Đây là một thành công lớn trong chiến dịch của quân đội Nigeria và là thất bại đối với nhóm phiến quân", phát ngôn viên Sani nói tiếp.

Nigeria đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp, đặc biệt là ở miền bắc, nơi cuộc nổi dậy kéo dài hơn một thập kỷ và tình trạng các nhóm vũ trang thực hiện những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc và khai thác mỏ trái phép đã làm gia tăng thách thức an ninh của đất nước.

Theo Liên Hợp Quốc, cuộc nổi dậy ở vùng đông bắc Nigeria đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời.

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