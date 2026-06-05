NATO thực nghiệm khả năng đưa UAV vào chiến đấu ở Bắc Cực

Cuộc xung đột ở Ukraine rõ ràng đang thay đổi mạnh mẽ chiến tranh hiện đại. Sau thành công ở Ukraine, các quốc gia vùng Bắc Cực đang đánh giá xem liệu máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất có thể được triển khai trên các chiến trường Bắc Cực hay không.

Cách Vòng Bắc Cực khoảng 240 km về phía bắc, 2 binh sĩ - thuộc đơn vị trinh sát tầm xa của Lực lượng Vũ trang Na Uy - đã không bị phát hiện từ vị trí của họ sâu trong rừng trong cuộc tập trận Cold Response 2026 của NATO.

Một trong những dấu hiệu hiếm hoi về sự hiện diện của họ là một chiếc máy bay không người lái nhỏ, có góc nhìn người thứ nhất đang bay trên tuyết trinh sát những chiếc xe bọc thép chở quân đang di chuyển trên một đoạn đường chưa bị đóng băng cách đó hàng chục km.

Chiếc máy bay không người lái này là hệ thống Skydio X10D của Mỹ, cũng được lực lượng Ukraine sử dụng. Nhà sản xuất của Mỹ đã được Bộ Quốc phòng Na Uy trao hợp đồng trị giá 9,4 triệu USD vào tháng 7.

“Ở Na Uy, chúng tôi đang cố gắng hết sức để áp dụng những bài học từ Ukraine — đối với chúng tôi, điều quan trọng là tăng cường sử dụng FPV (Máy bay không người lái quan sát từ trên cao) và các thiết bị thu thập thông tin tình báo, nhưng ở nơi mọi thứ luôn đóng băng là một sự khác biệt” một sĩ quan Na Uy giấu tên cho biết vì tính nhạy cảm của đơn vị này.

Một sĩ quan Na Uy đã nói với Defense News trong cuộc tập trận của NATO, diễn ra từ ngày 9 đến 19 tháng 3, rằng họ cũng quan tâm đến việc tích hợp FPV (máy bay không người lái điều khiển từ xa) vào các hoạt động tấn công mục tiêu có giá trị cao.

Mặc dù một số người điều khiển đã bắt đầu huấn luyện trên thiết bị mô phỏng để lái chúng, nhưng đây là một sự phát triển khá chóng vánh và chưa được chính thức đưa vào chương trình huấn luyện của họ.

Một mẫu máy bay không người lái khác đã được trưng bày bởi Trung tâm Tác chiến trên bộ của Quân đội Na Uy, nơi chịu trách nhiệm huấn luyện và phát triển các hệ thống vũ khí, bao gồm cả việc thử nghiệm máy bay không người lái và cảm biến.

Một sĩ quan thuộc Trung tâm Tác chiến trên bộ, người điều khiển máy bay không người lái Skydio, giải thích rằng, như một phần của Chiến dịch Cold Response, hầu hết mọi đơn vị của Quân đội Na Uy đều được trang bị khả năng này để diễn tập các cuộc tập trận thu thập thông tin tình báo.

Sĩ quan này cũng cho biết, các loại UAV đã hoạt động tương đối tốt, nhưng cũng gặp một số khó khăn, giống như hầu hết các máy bay không người lái khác, trong điều kiện khắc nghiệt ở vùng Bắc Cực của Na Uy.

Một trong những thách thức chính là thời lượng pin, vốn giảm đáng kể trong môi trường lạnh. Một chiếc FPV bổ sung được người Na Uy sử dụng trong cuộc tập trận là một chiếc tự chế, được lắp ráp từ các linh kiện giá rẻ. Nó đóng vai trò là máy bay không người lái tấn công một chiều, với mục đích mang chất nổ và xem nó có thể bay xa đến đâu.



Mỹ là một quốc gia vùng Bắc Cực khác cũng đã mang theo máy bay không người lái thử nghiệm. Thủy quân lục chiến Mỹ đã thử nghiệm một loại FPV có hình dáng độc đáo do Đại học Johns Hopkins cung cấp. Biến thể này được trang bị một khung bảo vệ, mục đích là để ngăn ngừa hư hỏng quá mức các hệ thống trong quá trình huấn luyện.

Khung bảo vệ giúp ngăn ngừa va chạm và nếu cần sửa chữa, việc sửa chữa có thể được thực hiện dễ dàng. Quân đội Mỹ đã sử dụng nó trong các tình huống đối đầu trực tiếp, trong đó lực lượng đồng minh giao chiến với đối phương thực sự.

Loại hình huấn luyện này cho phép người điều khiển nâng cao kỹ năng lái máy bay không người lái theo kiểu tấn công, đồng thời cải thiện chiến thuật chống máy bay không người lái, tăng khả năng sống sót của phi công.

Các chỉ huy ở đây nhấn mạnh nguồn điện là một trong những thách thức lớn nhất đối với việc vận hành FPV trong điều kiện vùng Bắc Cực. Hiện tại, nhà thầu 3ME Technology đã được chọn cho việc cấp các khối pin điện chịu được môi trường khắc nghiệt cho các nhiệm vụ tại Bắc Cực.