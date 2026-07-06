Mỹ thành lập văn phòng UAV thay quyền các tướng lĩnh

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã hợp nhất gần như toàn bộ các chương trình máy bay không người lái và hệ thống tự động của Lầu Năm Góc vào một văn phòng mới duy nhất, trực thuộc quyền quản lý trực tiếp của Phó Bộ trưởng Quốc phòng.

Cơ quan này sẽ giám sát những gì mà Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, gọi là “đổi mới chiến trường có tác động lớn nhất của thế hệ này”.

Cơ quan mới thành lập của Lầu năm góc sẽ quản lý tất cả các chương trình mua sắm mọi phương tiện không người lái của quân đội Mỹ.

Quản lý Danh mục Báo cáo Trực tiếp về Hệ thống Không người lái, gọi tắt là DRPM-UxS, sẽ trở thành “đầu mối tích hợp chung duy nhất cho tất cả các chương trình hệ thống không người lái và tự động” trong Quân đội Mỹ.

Giám đốc của văn phòng này, hiện chưa được bổ nhiệm, sẽ báo cáo cho Phó Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Feinberg và giám sát cách quân đội phát triển, mua sắm, triển khai và duy trì các hệ thống không người lái trên không, trên bộ và trên biển.

Phạm vi hoạt động của văn phòng rất rộng, bao gồm cả các máy bay không người lái nhỏ thuộc nhóm 1 đến 3, tàu không người lái, robot mặt đất và các hệ thống chống máy bay không người lái.

Văn phòng cũng phụ trách phần mềm trí tuệ nhân tạo và phần mềm điều khiển theo bầy đàn cho các hệ thống này. Các phương tiện không người lái dưới nước sẽ được quản lý chung với người quản lý danh mục tàu ngầm của Lầu Năm Góc.

Thẩm quyền của văn phòng này không bao gồm các chương trình mua sắm quốc phòng lớn của Lầu Năm Góc, tức là các chương trình có ngân sách lớn vốn đã tuân theo quy trình phê duyệt riêng được quy định trong luật.

Điều này có nghĩa là các khung máy bay lớn như Collaborative Combat Aircraft của Không quân Mỹ, MQ-25 Stingray và MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ vẫn do các quân chủng quản lý, cũng như tàu mặt nước không người lái cỡ trung của Hải quân.

MQ-25 Stingray và MQ-4C Triton là số ít chương trình còn lại vẫn thuộc sự quản lý của Hải quân Mỹ.

Hai tổ chức hiện có sẽ được chuyển về dưới quyền quản lý của văn phòng mới. Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành 401, đơn vị dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại các máy bay không người lái cỡ nhỏ, sẽ mở rộng phạm vi để đối phó với các mối đe dọa không người lái ở mọi lĩnh vực.

Nhóm Chiến tranh Tự động Quốc phòng, nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm sản xuất hàng loạt máy bay không người lái giá rẻ, sẽ trở thành một bộ phận trực thuộc. Bản ghi nhớ cũng lưu ý rằng không có nhân sự hoặc vị trí nào của hai tổ chức này bị điều chuyển.

Văn phòng mới tiếp nhận một trong những khoản tăng chi tiêu lớn nhất trong ngân sách của Lầu Năm Góc. Yêu cầu ngân sách mới nhất của bộ đã dành 53,6 tỷ USD cho các nền tảng máy bay không người lái tự động, là một phần trong cam kết chưa từng có đối với các hệ thống máy bay không người lái và chống máy bay không người lái mà các quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Phó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Feinberg sẽ thay ông Hegseth quản lý mọi chương trình mua sắm thiết bị không người lái của quân đội.

Bên cạnh đó, bản ghi nhớ chỉ định Đơn vị Đổi mới Quốc phòng (Defense Innovation Unit), cầu nối của Lầu Năm Góc với các công ty công nghệ thương mại, là đầu mối liên hệ duy nhất cho danh mục mới này.

Văn phòng này nắm giữ quyền lực đáng kể. Họ sẽ đóng vai trò là cơ quan quyết định các cột mốc quan trọng cho các chương trình của mình, là người quyết định liệu một loại vũ khí có được tiếp tục phát triển hay không, và sẽ có quyền ưu tiên trong các vấn đề mua sắm máy bay không người lái, chỉ sau Hegseth và Feinberg.

Văn phòng có thể đóng vai trò là quan chức mua sắm cao nhất trong các hợp đồng của mình, ra lệnh cho các quân chủng điều chuyển ngân sách giữa các chương trình thông qua kiểm soát viên tài chính của Lầu Năm Góc, và có quyền dừng bất kỳ hệ thống nào trước khi được triển khai thực tế.

Động thái này cũng tập trung hóa việc phối hợp với Quốc hội Mỹ thông qua DRPM-UxS, yêu cầu mọi bộ phận trong bộ phải thông qua văn phòng này trước khi liên hệ với các nhà lập pháp về các kế hoạch liên quan đến máy bay không người lái.

Bản ghi nhớ nêu rõ các chương trình, vị trí và nhân sự của văn phòng được miễn trừ khỏi các lệnh đóng băng tuyển dụng, cắt giảm nhân sự và tinh giản biên chế. Sau khi bổ nhiệm giám đốc, việc tuyển dụng sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày, kế hoạch tổ chức phải hoàn thành trong 60 ngày và danh sách đầy đủ các chương trình chuyển giao phải được hoàn thiện trong 90 ngày.

Việc tái tổ chức này là bước đi mới nhất trong nỗ lực của ông Hegseth nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai vũ khí, thuộc sáng kiến “tốc độ giao hàng” rộng lớn hơn, vốn đã nhận được cảnh báo từ kiểm toán viên hàng đầu của chính phủ.

Một báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO) công bố cho thấy văn phòng kiểm tra độc lập của Lầu Năm Góc, nơi ông Hegseth đã cắt giảm từ 126 vị trí dân sự xuống còn 30 vào năm ngoái, hiện chỉ giám sát 15 trong số khoảng 110 chương trình đang hoạt động theo một lộ trình mua sắm nhanh, theo Defense News.

Đây là một trong số các vị trí quản lý danh mục báo cáo trực tiếp mà nhóm của ông Hegseth đã thành lập để tập trung các ưu tiên hàng đầu của bộ dưới quyền ông Feinberg, và là vị trí có phạm vi rộng nhất. Tuy nhiên, bản ghi nhớ không nêu rõ tác động cụ thể đối với các chương trình máy bay không người lái hiện đang triển khai trong các quân chủng.

MQ-25A Stingray, đột phá tầm tác chiến dành cho tàu sân bay Mỹ.