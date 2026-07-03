Mục sở thị Toyota Corolla Cross Z Adventure đặc biệt kỷ niệm 60 năm

[GALLERY] Toshiba tiếc nuối bán chip nhớ trước cơn sốt AI nghìn tỷ USD Từng bán mảng chip nhớ và điện hạt nhân để vượt khủng hoảng, Toshiba nay chứng kiến hai lĩnh vực này bùng nổ mạnh mẽ nhờ làn sóng AI toàn cầu.

Ra mắt Lamborghini Urus SE Performante, siêu SUV hybrid mạnh 810 PS Lamborghini Urus Performante SE sở hữu công suất 801 mã lực, tăng so với 789 mã lực của phiên bản plug-in hybrid SE thường. Nhưng đổi lại, chiếc xe nặng hơn.

Át chủ bài răn đe hạt nhân tương lai của Mỹ lộ diện Lần đầu tiên, những bức ảnh về tên lửa đạn đạo liên lục địa nguy hiểm nhất mà Mỹ định hình sử dụng cho 50 năm tới được công bố bởi Tập đoàn Northrop Grumman.

Triệu hồi 103 xe sang Lexus GX 550 tại Việt Nam lỗi cụm đồng hồ Sau mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado, đến lượt Lexus Việt Nam thực hiện chiến dịch triệu hồi với mẫu xe sang Lexus GX 550 vì lỗi cụm đồng hồ táp-lô.

iPhone 18 sẽ sở hữu RAM 9GB thay vì mức 12GB như tin đồn Apple tìm cách cân bằng giữa hiệu năng, các tính năng AI cùng chi phí sản xuất trong lúc chuỗi cung ứng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trực thăng Mỹ lại "hạ cánh khẩn cấp" trên biển Ả Rập Theo Hải quân Mỹ, chiếc trực thăng MH-60S Seahawk gặp nạn khi chở theo 4 thành viên phi hành đoàn, hiện còn 1 người đang mất tích.

Hơn 6.700 xe Toyota đến tay khách Việt tháng 6/2026, Innova Cross dẫn đầu Lượng xe Toyota bán ra thị trường Việt Nam tăng trưởng trở lại trong tháng 6 với 6.712 chiếc, sau hai tháng suy giảm. Trong đó, Innova Cross đã bứt phá mạnh mẽ.

Khám phá quy luật toán học trong cấu trúc lá cây đồng tiền Trung Quốc Nghiên cứu mới cho thấy các lỗ tiết nước trên lá cây đồng tiền tạo thành mô hình Voronoi, mở ra hiểu biết mới về hình thành gân lá tự nhiên.

Apple đẩy nhanh cập nhật đối phó các cuộc tấn công dùng AI Apple vừa áp dụng một chính sách mới, rút ngắn chu kỳ phát hành các bản cập nhật bảo mật nhằm ứng phó với tốc độ phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo.