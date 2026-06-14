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Ngắm Toyota Corolla Concept đậm chất tương lai tại Đông Nam Á

Nguyễn Chung

Tại Triển lãm di động quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, Toyota đã trưng bày mẫu sedan Corolla Concept hoàn toàn mới, thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

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Toyota Corolla vốn được biết đến là dòng sedan phổ thông, mang định hướng thực dụng, an toàn và thiết kế trung tính. Tuy nhiên, ở phiên bản concept, Toyota thể hiện định hướng thay đổi khi mang đến một ngôn ngữ thiết kế hiện đại và giàu tính tương lai hơn.
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Mẫu xe Toyota Corolla Concept hoàn toàn mới này sở hữu thiết kế phân tách rõ rệt giữa phần thân trên và thân dưới. Khu vực kính được mở rộng đáng kể với kính chắn gió kéo dài sâu về phía sau, kết hợp đường chân kính hạ thấp, tạo hiệu ứng không gian quan sát rộng và thoáng.
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Toyota cho biết thiết kế này mang lại trải nghiệm thị giác gần với phong cách “tàu vũ trụ” khi ngồi trong xe. Chi tiết dải dọc tích hợp đèn LED kéo dài thân xe gợi liên tưởng đến mẫu FT-3e Concept từng xuất hiện tại Japan Mobility Show 2023 và được trưng bày tại KLIMS 2024.
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Thiết kế mới này được xem như một biến thể sedan hóa từ ý tưởng SUV điện của Toyota. Ở phần đầu xe, Corolla Concept tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế “hammerhead” đặc trưng của Toyota, lần đầu xuất hiện trên Prius thế hệ thứ 5
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Dải đèn LED kéo dài nối liền cụm chiếu sáng tạo điểm nhấn nhận diện. Phần đầu xe không sử dụng lưới tản nhiệt truyền thống, trong khi khu vực vè trước được tích hợp nắp sạc, cho thấy định hướng điện hóa, dù Toyota chưa xác nhận chi tiết hệ truyền động.
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Phía sau, thiết kế tối giản với khoang kính thu hẹp ở trung tâm, kết hợp cánh gió và các bề mặt vai xe mở rộng. Dải đèn hậu LED kéo dài đặt phía trên logo “Corolla” tạo điểm nhận diện rõ ràng, trong khi tổng thể đuôi xe được tinh giản với nhiều mảng trống thiết kế.
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Bên trong Toyota Corolla Concept, nội thất của xe theo hướng tối giản mạnh. Xe không trang bị màn hình trung tâm, thay vào đó là màn hình dành cho người lái và một màn hình riêng cho hành khách phía trước.
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Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế dạng bệ nổi đơn giản. Kính chắn gió kéo dài cùng gương chiếu hậu dạng treo nhấn mạnh không gian mở và tầm nhìn rộng hơn. Các nút bấm vật lý thường thấy sẽ nhường chỗ cho các phím cảm ứng bao quanh cụm đồng hồ kỹ thuật số.
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Tất cả các nút điều khiển bố trí phía sau vô-lăng của xe. Cần số hình ôtô đặt cao trên bảng điều khiển phía người lái. Kính chắn gió thấp và rộng, tương tự Prius mới, giúp cải thiện khí động học. Cửa sổ trước cũng hạ thấp.
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Toyota hiện chưa công bố thông tin về khả năng thương mại hóa của mẫu Corolla Concept. Tuy nhiên, thiết kế mang tính đột phá của mẫu xe này cho thấy định hướng thay đổi trong cách tiếp cận dòng sedan truyền thống của hãng trong tương lai.
Video: Xem chi tiết sedan Toyota Corolla Concept hoàn toàn mới.
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