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Mục sở thị Hyundai Palisade Hybrid 2027 đặc biệt, gần 1,6 tỷ đồng

Nguyễn Anh

Hyundai tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm mang phong cách Black Ink khi chính thức ra mắt mẫu xe SUV cao cấp Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition 2027.

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Hyundai Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition 2027 vừa chính thức ra mắt, đây là phiên bản đầu bảng mới của Palisade Hybrid, nổi bật với diện mạo “blacked-out” cùng hàng loạt chi tiết tối màu, hướng đến những khách hàng yêu thích sự sang trọng pha chút cá tính và khác biệt.
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Về ngoại thất, Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition được phủ lên mình hàng loạt chi tiết sơn đen, từ lưới tản nhiệt, logo cho đến viền cửa kính, thanh giá nóc và bộ mâm. Hyundai còn bổ sung các chi tiết mạ crôm tối màu và điểm nhấn màu đen satin, giúp chiếc SUV cỡ lớn trở nên mạnh mẽ và bí ẩn hơn.
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Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ mâm hợp kim 21 inch sơn đen, góp phần mang lại diện mạo mạnh mẽ và sang trọng hơn. Tổng thể thiết kế này khiến Palisade gợi liên tưởng đến các mẫu SUV cao cấp như Land Rover Defender hay Cadillac Escalade.
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Ngoài tùy chọn ngoại thất Abyss Black Pearl, Hyundai cũng cung cấp thêm hai màu sơn Creamy White Pearl và Ecotronic Gray Pearl, kết hợp cùng các chi tiết đen để tạo nên phong cách hai tông màu tương phản.
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Không chỉ ngoại thất, chủ đề màu đen còn được kéo dài vào khoang nội thất. Các chi tiết trang trí màu bạc truyền thống đã được thay thế bằng lớp hoàn thiện Premium Black, từ tay nắm cửa, lưới loa cho đến viền bảng điều khiển trung tâm.
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Dù mang phong cách tối giản và bí ẩn hơn, phiên bản Black Ink của Hyundai Palisade Hybrid 2027 vẫn giữ nguyên danh sách trang bị cao cấp của bản Palisade Hybrid Calligraphy. Xe được trang bị ghế trước chỉnh điện 8 hướng bọc da Nappa, tích hợp sưởi, thông gió và chế độ thư giãn.
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Hàng ghế thứ hai và thứ ba cũng có chức năng sưởi, đi cùng vô-lăng sưởi và hệ thống điều hòa tự động ba vùng độc lập. Danh sách tiện nghi đáng chú ý còn có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 12,3 inch, màn hình hiển thị trên kính lái HUD 12 inch, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện rảnh tay và sạc điện thoại không dây.
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Sức mạnh của Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition đến từ hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.5L 4 xi-lanh với pin 1,65 kWh và hộp số tự động 6 cấp tích hợp mô-tơ điện. Hệ thống này sản sinh công suất kết hợp 329 mã lực và mô-men xoắn cực đại 459 Nm.
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Hyundai Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition sẽ được bán tại các đại lý vào cuối tháng này với giá khởi điểm từ 59.280 USD (tương đương hơn 1,558 tỷ đồng) cho bản dẫn động cầu trước và 61.280 USD (khoảng 1,61 tỷ đồng) cho bản dẫn động bốn bánh, đã bao gồm phí vận chuyển.
Video: Xem chi tiết Hyundai Palisade Hybrid thế hệ hoàn toàn mới.
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