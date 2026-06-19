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Mitsubishi eK Cross EV 2027 "cục sạc dự phòng" giá 374 triệu đồng

Hải Nam

Phiên bản nâng cấp của Mitsubishi eK Cross EV 2027 được bổ sung ổ cắm điện công suất 1.500 W, biến mẫu xe kei car cỡ nhỏ này thành một cục sạc dự phòng di động.

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Sau Nissan Sakura EV, đến lượt Mitsubishi eK Cross EV đã được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho năm 2027 tại thị trường Nhật Bản. Điều này không có gì bất ngờ vì Mitsubishi eK Cross EV vốn là anh em song sinh khác thương hiệu của Nissan Sakura EV.
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Bước sang phiên bản mới, mẫu xe kei car thuần điện nhà Mitsubishi sở hữu phần đầu xe được thiết kế lại. Trong đó, lưới tản nhiệt Dynamic Shield đặc trưng trên phiên bản cũ đã bị loại bỏ, thay thế bằng cản trước thiết kế mới với nhiều chi tiết sơn cùng màu thân xe hơn.
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Mitsubishi vẫn giữ cụm đèn pha tách tầng nhưng kết hợp với một dải đèn mảnh phát sáng tại vị trí trước đây thuộc về lưới tản nhiệt. Bên dưới là các khe hút gió nhỏ hơn. Thiết kế mới mang lại diện mạo gọn gàng và thân thiện hơn cho mẫu xe kei car thuần điện này.
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Đồng thời, những thay đổi này tạo sự khác biệt rõ rệt giữa phiên bản thuần điện và Mitsubishi eK Cross sử dụng động cơ đốt trong. Nhìn từ bên sườn, thiết kế tổng thể vẫn quen thuộc. Mitsubishi đã loại bỏ phần ốp nhựa quanh hốc bánh và bệ cửa. Trong khi đó, bảng màu ngoại thất được bổ sung 2 màu sơn mới và 5 tùy chọn phối hai tông màu mới, nâng tổng số lựa chọn lên 11 màu.
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Bên trong khoang lái, Mitsubishi eK Cross EV được trang bị ổ cắm phụ kiện AC 100 V mới ở phần dưới mặt táp-lô, có khả năng cấp điện cho các thiết bị bên ngoài với công suất tối đa 1.500 W. Nhờ đó, mẫu xe điện này có thể hoạt động như một bộ pin dự phòng di động trong các chuyến cắm trại hoặc một máy phát điện dự phòng cho gia đình khi mất điện.
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Phiên bản P cao cấp nhất của Mitsubishi eK Cross EV 2027 được bổ sung 2 cổng USB-C và 1 cổng USB-A. Ngoài ra, những tiện nghi như sưởi vô lăng và ghế trước được trang bị tiêu chuẩn ở phiên bản G tầm trung. Trang bị an toàn của Mitsubishi eK Cross EV cũng được nâng cấp. Hệ thống cảnh báo còn hành khách ở hàng ghế sau hiện được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe.
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Bên dưới lớp thân vỏ của mẫu xe điện cỡ nhỏ này vẫn là mô-tơ điện có công suất tối đa 63 mã lực và mô-men xoắn cực đại 195 Nm. Bộ pin lithium-ion có dung lượng 20 kWh cũng được giữ nguyên, cho phạm vi hoạt động 180 km theo tiêu chuẩn WLTC, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.
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Mitsubishi eK Cross EV nâng cấp hiện đã nhận đặt hàng tại thị trường Nhật Bản với giá từ 2.446.400-3.214.200 Yên (khoảng 489-643 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi áp dụng các khoản trợ cấp xe điện tại Nhật Bản, giá khởi điểm giảm xuống còn 1.872.400 Yên (374 triệu đồng).
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Ngoài Nissan Sakura EV dùng chung nhiều nền tảng kỹ thuật, đối thủ chính của Mitsubishi eK Cross EV là Honda N-One e:. Bên cạnh đó, BYD Racco sắp ra mắt thị trường Nhật Bản cũng được xem là một mối đe dọa đáng kể.
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Ngoài eK Cross EV, dải sản phẩm xe kei car của Mitsubishi còn bao gồm các mẫu xe, gồm eK Cross, eK Wagon, eK Space và Delica Mini sử dụng động cơ đốt trong. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng này.
Video: Xem chi tiết Mitsubishi eK Cross EV thế hệ mới.
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