Mitsubishi eK Cross EV 2027 "cục sạc dự phòng" giá 374 triệu đồng

Phim ngắn AI bùng nổ tại Trung Quốc với tốc độ chưa từng có, cứ 90 giây lại xuất hiện một tác phẩm mới, làm thay đổi toàn ngành giải trí.
Vũ trụ song song là gì? Nó có thực sự tồn tại không? Đây là câu hỏi khiến giới thiên văn học miệt mài đi tìm câu giải mã suốt nhiều năm qua.
Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 hồi tháng 4, mới đây mẫu xe điện Hyundai Ioniq V đã bất ngờ rò rỉ những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.
Chiếc Xiaomi SU7 này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái dựa trên 11 camera, 12 cảm biến siêu âm, 1 radar sóng mm và bộ xử lý Nvidia tính toán tối đa 84 TOPS.
Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.
Dù thua lỗ gần 9 tỷ USD, SpaceX vẫn lập kỷ lục IPO 75 tỷ USD, cho thấy sức mạnh của tầm nhìn và niềm tin trong quản trị doanh nghiệp.
RAID sẽ tập trung vào phân tích tình báo, nâng cao nhận thức về tác chiến điện tử, lập kế hoạch dự báo và phát triển khả năng UAV dựa trên AI.
Hãng xe của tập đoàn Trung Quốc - SAIC Motor đã phải triệu hồi các mẫu MG ZS trên toàn cầu do lỗi phần mềm khí thải, liên quan đến hơn 113.000 xe.
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam. Ông còn là một chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý khoa học tài ba của đất nước.
Anker Nano 45W A121D gây chú ý với thiết kế siêu nhỏ gọn, màn hình thông minh hiển thị dữ liệu sạc và công nghệ bảo vệ pin hiện đại.