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GAC GS3 Emzoom sắp về Việt Nam, có gì để "đấu" Mitsubishi Xforce?

Tâm Võ

Nhiều đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc GAC GS3 Emzoom mới trước thời điểm ra mắt dự kiến trong tháng 6 này, xe được nhập khẩu từ Malaysia.

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Vào hồi đầu tháng 6/2026, WTC Automotif (WTCA), công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong chuyên phân phối và lắp ráp các mẫu xe GAC tại Malaysia, đã chính thức bắt đầu xuất khẩu GS3 Emzoom sang Việt Nam. Mẫu SUV hạng B này được lắp ráp tại nhà máy Segambut của Tan Chong ở Kuala Lumpur.
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Đến nay, thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam của mẫu xe này đã được hé lộ, cụ thể là vào tháng 7/2026. Tuy nhiên, xe sẽ bắt đầu được trưng bày từ ngày 20/6 tới đây. Hiện đại lý ở Việt Nam cũng đã nhận cọc cho GAC GS3 Emzoom 2026 mới. Theo thông tin từ đại lý, GAC GS3 Emzoom tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là Premium R.
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GAC GS3 Emzoom Premium R là phiên bản cao cấp nhất của xe và được trang bị bộ bodykit thể thao. Như thông tin đã đưa, GAC GS3 Emzoom được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ GPMA. Xe sở hữu kích thước dài x rộng lần lượt là 4.410 x 1.850 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm, khá lớn trong phân khúc SUV cỡ B.
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Ngoài ra GAC GS3 Emzoom còn gây ấn tượng với thiết kế mang phong cách thể thao với những đường cắt góc cạnh và sắc sảo. Xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan nằm dọc, hệ thống đèn trước 2 tầng, tay nắm cửa ẩn như ôtô điện, đèn hậu hình khối, 2 đầu ống xả mạ crôm nằm giữ cản sau và bộ vành 18 inch có thiết kế 5 chấu, sơn màu xám khỏe khoắn...
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Bên trong GAC GS3 Emzoom là không gian nội thất khá rộng rãi với 5 chỗ ngồi nhờ chiều dài cơ sở lớn. Nội thất của mẫu SUV cỡ B này lại được thiết kế theo phong cách tối giản. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu vát đáy, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây.
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Bên cạnh đó là ghế trước thể thao, ghế bọc giả da phối 2 tông màu, sạc điện thoại không dây, nút bấm chuyển số, điều hòa tự động với cửa gió phía sau, đèn viền nội thất đa sắc, cửa sổ trời toàn cảnh có rèm che và phanh tay điện tử. Khoang hành lý có dung tích 341 lít và có thể tăng lên 1.271 lít khi gập hàng ghế sau.
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Nguồn cung cấp sức mạnh cho GAC GS3 Emzoom là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Động cơ đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và tiêu thụ lượng nhiên liệu công bố 5,9 lít/100 km trên đường hỗn hợp theo chuẩn NEDC.
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Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình tự động thích ứng (ACC), hỗ trợ lái khi tắc đường (TJA), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), cảnh báo lệch làn (LDW), cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, 6 túi khí, camera 540 độ với chế độ giả lập quan sát gầm xe và hỗ trợ đỗ xe tự động.
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GAC GS3 Emzoom 2026 khi về Việt Nam sẽ được xếp vào thuộc phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh với các mẫu xe như Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross.
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Mức giá xe GAC GS3 Emzoom 2026 chưa công bố, nhưng bài toán lớn nhất của GAC tại Việt Nam vẫn là hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi so với các đối thủ. Đáng chú ý, phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ đang xuất hiện hàng loạt các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc đầy sức cạnh tranh.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV GAC GS3 Emzoom 2026 mới.
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