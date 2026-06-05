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Tận mục GAC GS3 Emzoom sắp mở bán Việt Nam, chạy 5,9 lít xăng /100km

Nguyễn Chung

Lô GAC GS3 Emzoom đầu tiên vừa chính thức xuất khẩu sang Việt Nam, gia nhập phân khúc CUV/SUV cỡ B, cạnh tranh Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross.

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WTC Automotif (WTCA), công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong chuyên phân phối và lắp ráp các mẫu xe GAC tại Malaysia, đã chính thức bắt đầu xuất khẩu GAC GS3 Emzoom sang Việt Nam. Mẫu SUV hạng B này được lắp ráp tại nhà máy Segambut của Tan Chong ở Kuala Lumpur. Trước đó, phiên bản lắp ráp nội địa của mẫu xe này đã ra mắt thị trường Malaysia vào năm 2024.
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WTCA cho biết nhà máy Segambut đã được nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu. Các bộ gá thân xe chuyên dụng đã được cải tiến nhằm phục vụ quá trình sản xuất xe tay lái thuận, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của GAC International. Công ty cũng khẳng định các tiêu chuẩn này tạo nền tảng vững chắc cho các chương trình phát triển nhà cung cấp nội địa, phục vụ việc xuất khẩu mẫu xe tay lái bên trái thứ hai từ nhà máy Segambut sang Việt Nam.
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Nằm trong phân khúc SUV cỡ B, GS3 Emzoom được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ GPMA của hãng GAC. Xe sở hữu kích thước dài x rộng lần lượt là 4.410 x 1.850 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Như vậy, mẫu xe này có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn một số đối thủ cùng phân khúc như Kia Seltos, Honda HR-V, Hyundai Creta và ngang ngửa Toyota Corolla Cross.
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Không chỉ có kích thước khá nổi bật, GAC GS3 Emzoom còn được thiết kế theo phong cách góc cạnh và thể thao. Có thể thấy điều này qua những đường dập gân và cắt xẻ sắc sảo xuất hiện khắp nơi trên thân xe.
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Mẫu xe Trung Quốc nhưng được lắp ráp tại Malaysia này đi kèm lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan nằm dọc, hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe, tay nắm cửa ẩn như ô tô điện, đèn hậu với tạo hình tam giác, 2 đầu ống xả mạ crôm và bộ vành 18 inch có thiết kế 5 chấu, sơn màu xám khỏe khoắn.
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Bên trong GAC GS3 Emzoom là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Xe được trang bị ghế bọc da 2 tông màu, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, camera 360 độ, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold.
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Trang bị an toàn tiêu chuẩn của xe gồm 4 túi khí, phanh đĩa trước/sau, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, hệ thống cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo lệch làn đường và kiểm soát tốc độ thông minh.
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Ở bản cao cấp, xe có thêm bộ body-kit ngoại thất thể thao khiến chiều dài tăng lên 4.446 mm, các điểm nhấn màu cam tương phản và 2 đầu ống xả hình tròn nằm giữa bộ khuếch tán gió. Thêm vào đó là điều hòa tự động, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hệ thống đèn viền trang trí nội thất nhiều màu, sạc điện thoại không dây, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay, cửa sổ trời toàn cảnh, hỗ trợ đèn pha và hỗ trợ đỗ xe.
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Nguồn cung cấp sức mạnh cho GAC GS3 Emzoom là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 5,9 lít/100 km theo công bố của nhà sản xuất.
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Trước đó, vào hồi cuối tháng 5/2026, các đại lý GAC ở Việt Nam cũng đã nhận cọc dành cho mẫu xe GS3 Emzoom này. Hiện giá bán và thời điểm ra mắt Việt Nam của mẫu xe được nhập khẩu từ Malaysia vẫn chưa được công bố.
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Hiện thương hiệu GAC đang phân phối các mẫu xe ở Việt Nam gồm M8, GS8 và M6 Pro. Trong đó, cả GAC M8 và M6 Pro đều là xe MPV. Riêng GS8 là SUV cỡ D. Sự xuất hiện của GS3 Emzoom sẽ giúp thương hiệu GAC dễ tiếp cận khách hàng Việt Nam hơn.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV GAC GS3 Emzoom của Trung Quốc.
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