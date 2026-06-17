MG 07 "giá mềm" sẽ có cả phiên bản điện thuần lẫn hybrid cắm sạc

Thị trường TV Nga chứng kiến sự thay đổi lớn khi người dùng ưu tiên TV Trung Quốc giá rẻ, màn hình nhỏ 32-43 inch và dần xa rời LG, Samsung.
Nữ khoa học đầu tiên của Việt Nam nhận Giải thưởng Kovalevskaia, GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu chia sẻ, học tập là niềm đam mê, nhu cầu cuộc sống của bà.
Bộ vá lốp khẩn cấp được cất trong khoang hành lý trên 1 triệu xe Honda CR-V và Accord hiện đang gặp phải một sự cố khẩn cấp khiến 8 người bị thương.
Maserati Grecale phiên bản Modena V6 vừa hé lộ tại Bắc Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên động cơ Nettuno V6 không còn là "đặc quyền" cho biến thể hiệu năng cao Trofeo.
Thông qua tham dự Triển lãm Eurosatory lần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước và giao lưu học hỏi.
Peugeot mới đây đã chính thức vén màn mẫu e-208 GTi 2026 mới – biến thể hot hatch hiệu năng cao thuần điện đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu Pháp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Pháp để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7.
Trong khi Gen Z tìm cách “cai nghiện” smartphone bằng thiết bị retro, nhiều người U60 lại tích cực học AI và công nghệ mới, tạo nên nghịch lý thú vị năm 2026.
Một máy bay của Không quân Pakistan gặp nạn trong nhiệm vụ bay huấn luyện gần thành phố Mardan, phía tây bắc nước này, khiến cả hai phi công thiệt mạng.
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa công bố nhận đặt giữ chỗ dòng CLA 200 electric thuần điện mới. Xe có giá iá dưới 1,7 tỷ đồng, sạc 10 phút lăn bánh 300 km.