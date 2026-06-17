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MG 07 "giá mềm" sẽ có cả phiên bản điện thuần lẫn hybrid cắm sạc

Nguyễn Chung

Sau khi được công bố thiết kế vào tháng trước, thương hiệu ôtô MG đã tiếp tục hé lộ về các phiên bản hệ động lực của mẫu coupe 4 cửa giá rẻ 07 tại Trung Quốc.

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Sau khi được công bố thiết kế vào tháng 5/2026 vừa qua, MG đã tiếp tục hé lộ về các phiên bản hệ động lực của mẫu coupe 4 cửa giá rẻ 07. Tuy nhiên nội thất xe vẫn được giữ kín. MG 07 2026 phiên bản thuần điện trang bị bộ pin 67kWh, cho phép lựa chọn phạm vi hoạt động 650km hoặc 610km theo khung đánh giá CLTC.
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Động cơ điện đặt phía sau do Công ty Hộp số Ôtô Thượng Hải sản xuất cung cấp công suất cực đại 176kW. Đối với phiên bản hybrid cắm điện, pin 30 kWh kết hợp với động cơ hút khí tự nhiên 1.5L sản sinh công suất 82 kW cùng với mô-tơ điện 152kW. Cấu hình này mang lại phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện là 185km theo tiêu chuẩn WLTC.
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MG 07 2026 tại Trung Quốc sẽ được trang bị cảm biến lidar gắn trên nóc xe để định vị hệ thống phần cứng hỗ trợ lái. Đây là mẫu xe đầu tiên áp dụng hệ thống lái thông minh Momenta R7, được hỗ trợ bởi mạch tích hợp chuyên dụng X7.
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Hệ thống lái thông minh mới này hứa hẹn cung cấp tính năng Điều hướng trong đô thị bằng chế độ lái tự động (Urban Navigate on Autopilot) cũng như trải nghiệm lái xe "mượt mà từ chỗ đỗ xe này đến chỗ đỗ xe khác".
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Kiến trúc này dựa trên một khung mô hình thế giới tiên tiến để tính toán các biến số lái xe cục bộ trong thời gian thực. Sự tích hợp của hệ thống này giúp thương hiệu có được một giải pháp thay thế trực tiếp cho các phần mềm tự lái quốc tế.
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MG 07 kiểu dáng fastback đặc trưng, ​​với kính chắn gió phía sau chuyển tiếp mượt mà thành mái che kính toàn cảnh trải dài. Phần đầu xe sử dụng các cụm đèn hình chữ C đặc trưng, ​​tích hợp các thấu kính đa tiêu điểm nằm phía trên hốc thông gió phía dưới trải rộng toàn bộ chiều ngang.
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Thiết kế ngoại thất bao gồm tay nắm cửa phẳng, bán ẩn và vành hợp kim độc quyền cho dòng xe này. Chiếc xe sẽ ra mắt cùng với tùy chọn màu sơn Morello Purple độc ​​đáo để làm nổi bật phần đuôi xe thon gọn. Hình ảnh nhìn từ phía sau cho thấy mái che bằng kính toàn cảnh tích hợp và cụm đèn hậu dạng xuyên suốt.
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MG 07 2026 mới được định vị để nhắm đến phân khúc thị trường từ 150.000 nhân dân tệ (582,3 triệu đồng) đến 200.000 nhân dân tệ (776,4 triệu đồng). Dự đoán, sau thị trường nội địa Trung Quốc, mẫu xe này sẽ sớm ra mắt các thị trường khác, trong đó có cả Việt Nam.
Video: Giới thiệu mẫu xe MG 07 2026 mới.
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