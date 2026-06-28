Kính thông minh Meta Glasses giá rẻ hơn Ray-Ban ra mắt

Meta đang thực hiện một chiến lược cực kỳ rõ ràng để phổ cập kính thông minh đến với mọi người khi giảm giá thành và tự xây dựng thương hiệu kính của mình.

Cụ thể, hãng vừa chính thức công bố hợp tác cùng nhà sản xuất mắt kính danh tiếng EssilorLuxottica để trình làng "Meta Glasses" - dòng kính thông minh không màn hình hoàn toàn mới.

Meta hợp tác cùng nhà sản xuất mắt kính danh tiếng EssilorLuxottica để ra mắt Meta Glasses

Giá dễ tiếp vận và thiết kế đa dạng

Meta Glasses có mức giá khởi điểm chỉ từ 299 USD (khoảng 7.8 triệu đồng). Con số này rẻ hơn đến 80 USD (khoảng hơn 2 triệu đồng) so với mẫu Ray-Ban Meta thế hệ thứ 2 từng được ra mắt vào năm ngoái.

Động thái hạ giá bán này là một nỗ lực rất rõ ràng của Meta nhằm hạ thấp rào cản, giúp người dùng phổ thông dễ dàng tiếp cận hơn với các thiết bị phần cứng AI mà hãng đang dồn sức đầu tư.

Meta Adventurer: Sở hữu thiết kế gọng vuông tiêu chuẩn với hai tùy chọn kích cỡ

Đợt ra mắt đầu tiên sẽ mang đến cho chúng ta ba ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác biệt (Cả hai mẫu Adventurer và Fury đều có mức giá khởi điểm từ 299 USD - khoảng 7.8 triệu đồng).

Trong đó mẫu Adventurer sở hữu thiết kế gọng vuông tiêu chuẩn với hai tùy chọn kích cỡ. Fury phá cách hơn với phần gọng được làm dày và cứng cáp.

Còn Starfire là phiên bản đặc biệt được thiết kế dưới sự hợp tác cùng Kylie Jenner, nổi bật với kiểu dáng hình oval thanh mảnh, đi kèm mức giá cao hơn là 399 USD (khoảng 10.5 triệu đồng).

Tổng cộng, Meta cung cấp tới 26 phiên bản cấu hình khác nhau, trải dài từ các màu sắc như đen, xanh lá, đồi mồi cho đến các loại tròng kính như kính cận, kính phân cực và kính đổi màu. Đặc biệt, hãng đã bổ sung thêm phần đệm mũi có thể tùy chỉnh 3 hướng.

Đây là một tinh chỉnh phần cứng tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ thực dụng, giúp kính nằm vừa vặn trên nhiều khuôn mặt khác nhau.

Nâng cấp mạnh mẽ về AI và tiện ích

Phần lõi công nghệ bên trong vẫn kế thừa những điểm sáng từ sản phẩm kính thông minh trước đó của Meta.

Thay vì trang bị màn hình hiển thị ngay trên tròng kính, thiết bị này dựa hoàn toàn vào hệ thống camera tích hợp, cụm loa open-ear và dải micrô đa hướng để phục vụ cho các cuộc gọi thoại, khả năng lọc tiếng ồn của gió và nhận lệnh bằng giọng nói.

Bạn sẽ phải bất ngờ với thời lượng pin của thiết bị này. Kính cho phép sử dụng liên tục lên đến 8 giờ và chiếc hộp sạc gập đi kèm còn cung cấp thêm tới 40 giờ sử dụng!

Meta Fury: Phá cách hơn với phần gọng được làm dày và cứng cáp

Điểm nhấn đáng giá nhất chính là việc các mẫu kính này được xuất xưởng cùng Muse Spark – mô hình AI đa phương thức mới nhất do Meta phát triển.

Bạn chỉ cần nhấn một nút bấm vật lý chuyên dụng trên gọng kính để kích hoạt trợ lý ảo, từ đó tra cứu thông tin về những gì đang diễn ra trước mắt, dịch thuật cuộc hội thoại theo thời gian thực (được bổ sung thêm 14 ngôn ngữ mới) hoặc quay phim, chụp ảnh.

Meta cũng đang bổ sung chế độ chụp liên tục (photo burst) thông minh để bạn có thể bắt trọn khoảnh khắc, đồng thời dự kiến sẽ sớm tung ra tính năng chỉ đường cho người đi bộ thông qua hướng dẫn bằng âm thanh.

Sản phẩm hiện đã bắt đầu được mở bán qua trang web thương mại điện tử quốc tế và một số nhà bán lẻ mắt kính riêng. Đáng tiếc chưa có giá bán thông tin về hàng tại VN.

Meta Starfire với thiết kế dưới sự hợp tác cùng Kylie Jenner, nổi bật với kiểu dáng hình oval thanh mảnh

Dòng Meta Glasses thực sự là một nước đi đầy thực dụng và cực kỳ thông minh từ Meta.

Thay vì cố gắng nhồi nhét những chiếc màn hình cồng kềnh, hãng chọn cách giữ nguyên vẻ đẹp thời trang của một chiếc mắt kính thông thường, đồng thời biến nó thành một trợ lý AI luôn đồng hành cùng bạn.

Với mức giá giảm mạnh chỉ còn khoảng 7.8 triệu đồng, thiết kế đa dạng và thời lượng pin cực trâu, đây chắc chắn là một món đồ chơi công nghệ rất đáng để trải nghiệm trong năm nay, đặc biệt là với những ai muốn trải nghiệm tương tác với trí tuệ nhân tạo một cách tiện lợi.

Khoảng khắc Kylie Jenner dùng Meta Glasses nhận cuộc gọi từ mẹ.