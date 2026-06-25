Giải mã sức mạnh chip Snapdragon 48 TOPS cho kính thực tế ảo

Qualcomm vừa chính thức trình làng Snapdragon Reality Elite, bộ vi xử lý chuyên dụng cho các thiết bị thực tế ảo (XR) thế hệ tiếp theo.

Đây được xem là bước tiến quan trọng của hãng trong việc mở rộng giới hạn của điện toán không gian, tập trung vào khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị và tối ưu hóa hiệu suất năng lượng.

Qualcomm giới thiệu bộ xử lý Snapdragon Reality Elite chuyên cho kính XR.

Snapdragon Reality Elite được thiết kế để cung cấp sức mạnh cho cả thiết bị thực tế ảo đa năng hiệu năng cao (VST) và các thiết bị quang học thực tế ảo kết nối nhẹ (OST).

Điểm nhấn lớn nhất của SoC này nằm ở bộ xử lý thần kinh (NPU) mạnh mẽ, cung cấp hiệu năng lên đến 48 TOPS.

Với mức hiệu năng này, Snapdragon Reality Elite đủ khả năng vận hành các mô hình AI tạo sinh tiên tiến như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và mô hình thị giác lớn (LVM). Khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị giúp các tác vụ phản hồi nhanh hơn, đồng thời cho phép thiết bị hiểu rõ ngữ cảnh và nhận diện môi trường chính xác hơn để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Cải tiến phần cứng: Nhanh hơn, mạnh hơn và mát hơn

So với thế hệ tiền nhiệm Snapdragon XR2+ Gen 2, Snapdragon Reality Elite mang đến những nâng cấp đáng kể về mọi mặt. Qualcomm cho biết sức mạnh CPU đã tăng thêm 30%, trong khi GPU mạnh hơn 60% và đặc biệt là NPU tăng vọt 160%.

Năng lực xử lý tăng lên đáng kể với NPU tăng vọt 160%.

Bên cạnh hiệu năng thuần túy, Qualcomm cũng giải quyết bài toán về nhiệt độ và thời lượng pin - những rào cản lớn nhất của các thiết bị đeo XR hiện nay. Nền tảng mới giúp thiết bị hoạt động mát hơn tới 12°C và kéo dài thời lượng pin thêm 20% ở cùng mức tải. Điều này không chỉ giúp người dùng sử dụng lâu hơn mà còn cải thiện đáng kể sự thoải mái khi đeo thiết bị trong thời gian dài.

​Trải nghiệm thị giác và tương tác mượt mà

Về khả năng hiển thị, bộ xử lý mới hỗ trợ độ phân giải lên đến 4.4K cho mỗi mắt với tốc độ làm tươi 90 khung hình/giây. Thông số này đảm bảo hình ảnh sắc nét, màu sắc trung thực và giảm thiểu tối đa hiện tượng bóng ma khi chuyển động.

Kính XREAL Aura sẽ là khởi đầu cho thế hệ kính thực tế ảo tiếp theo.

Đối với các thiết bị VST, Qualcomm đã tăng cường hệ thống IP, bao gồm khối EVA chuyên dụng để tăng tốc phần cứng cho các tác vụ xử lý hình ảnh máy tính phức tạp, giúp giảm độ trễ và hòa quyện nội dung số vào thế giới thực một cách tự nhiên nhất.

Snapdragon Reality Elite sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên XREAL Project Aura, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Ngoài ra, các thiết bị thực tế ảo thế hệ tiếp theo từ Play for Dream cũng sẽ sớm tích hợp con chip này.

Sự ra đời của Snapdragon Reality Elite đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng, đáp ứng nhu cầu về các thiết bị XR vừa mạnh mẽ về tính toán, vừa gọn nhẹ và tối ưu về nhiệt lượng.

Năng lực các thiết bị đeo bước lên tầm cao mới nhờ chip Snadragon Wear Elite.