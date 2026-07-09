Đặt báo
Hotline: 0327.216.216
Email: toasoan@gmail.com
Quảng cáo: 024.627.32.632
Khoa học & Đời sống
Thời sự
Khoa học & Công nghệ
Đời sống 247
Thị trường
Môi trường
Phản biện & Bạn đọc
Giới tính - Gia đình
Sức khoẻ 360
Multimedia
Khoa học & Công nghệ
K9 - sedan đầu bảng của Kia cạnh tranh Mercedes S-Class bị khai tử
Tâm Võ
09/07/2026 14:45
Việc mẫu xe sedan Kia K9 bị khải tử sẽ giúp hãng xe Hàn giải phóng nguồn lực nghiên cứu và phát triển để tập trung vào các dự án có khả năng sinh lời cao hơn.
Kia sẽ chính thức ngừng sản xuất mẫu sedan hạng sang dẫn động cầu sau K9 vào cuối năm nay. Quyết định này được đưa ra sau khi doanh số của Kia K9 sụt giảm nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa với việc tập đoàn Hyundai sẽ giao hoàn toàn phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn cho Genesis. Đồng thời, s
Sự biến mất của K9 cũng khép lại tham vọng nhiều năm của Kia ở phân khúc xe sang. Ra mắt lần đầu vào năm 2012 để thay thế đàn anh Opirus, Kia K9 được phát triển trên nền tảng khung gầm dùng chung với Hyundai Equus và Genesis.
Thế hệ thứ 2 của xe trình làng năm 2018 với nền tảng khung gầm chia sẻ cùng Genesis G80. Sau đó, xe được nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2021 và tiếp tục được làm mới vào năm 2024.
Tuy nhiên, những lần nâng cấp này chỉ giúp mẫu xe kéo dài vòng đời mà không thể cải thiện đáng kể doanh số. Mẫu sedan đầu bảng của Kia chưa bao giờ đạt được thành công về mặt thương mại. Điều này cuối cùng đã buộc hãng phải xem xét lại tương lai của dòng xe K9 và hủy bỏ kế hoạch phát triển thế hệ kế tiếp.
Trong năm đầu tiên mở bán tại Hàn Quốc, tức là 2012, Kia K9 đạt doanh số 13.931 xe, mức cao nhất trong lịch sử của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này. Đến năm 2018, khi thế hệ mới ra mắt, doanh số của xe phục hồi lên 11.843 chiếc.
Tuy nhiên, sau đó, lượng tiêu thụ của Kia K9 liên tục giảm mạnh, chỉ còn 1.581 xe trong năm 2025 và 734 xe trong nửa đầu năm 2026. Genesis G80 - mẫu xe có chung nền tảng kỹ thuật với Kia K9 - đạt doanh số 41.291 xe trong năm 2025 dù được định vị ở phân khúc cao cấp hơn.
Trong khi đó, Hyundai Grandeur - mẫu sedan hạng trung tiệm cận xe sang, sử dụng hệ dẫn động cầu trước và nằm cùng nhóm sản phẩm với Kia K8, bán được tới 71.775 xe trong cùng giai đoạn.
Việc dừng sản xuất K9 sẽ giúp Kia giải phóng nguồn lực nghiên cứu và phát triển để tập trung vào các dự án có khả năng sinh lời cao hơn. Bên cạnh đó, dây chuyền sản xuất từng dành cho mẫu sedan này sẽ được chuyển sang phục vụ các dòng xe điện và xe chuyên dụng PBV (Purpose-Built Vehicle) trong tương lai.
Kia K9 chưa từng được trang bị hệ truyền động hybrid và chỉ sử dụng động cơ V6 kể từ khi phiên bản máy xăng V8 hút khí tự nhiên bị loại bỏ vào năm 2021. Tại thị trường Hàn Quốc, mẫu xe này hiện có giá khởi điểm từ 60,34 triệu Won (khoảng 1,05 tỷ đồng).
Trong khi đó, Kia K9 phiên bản Masters cao cấp nhất sử dụng động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.3L, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh, có giá 79,94 triệu Won (khoảng 1,39 tỷ đồng). Ở Việt Nam, mẫu sedan hạng sang này cũng từng được phân phối nhưng cũng đã sớm bị khai tử vì doanh số kém.
Video: Xem chi tiết mẫu sedan hạng sang Kia K9 2025.
bài liên quan
Kia Sonet thế hệ mới chỉ đạt 1 sao trong thử nghiệm an toàn
Khoa học & Công nghệ
26/06/2026 12:36
Kia Carens EV 2026 từ 459 triệu đồng ra mắt tại Indonesia, có về Việt Nam?
Khoa học & Công nghệ
23/06/2026 08:19
Skoda Peaq 2027 sắp ra mắt - SUV điện 3 hàng ghế "đối thủ" Kia EV9
Khoa học & Công nghệ
21/06/2026 10:39
Lý do Kia Seltos giá giảm mạnh, đang rẻ ngang sedan hạng B?
Khoa học & Công nghệ
09/06/2026 09:36
#Kia K9 bị khải tử
#Kia K9 tại Việt Nam
#sedan hạng sang Kia K9
#giá xe Kia K9 2026
#Kia K9 bị ngừng bán
#Kia K9 ngừng sản xuất
Đọc tiếp
Honda Element sắp hồi sinh - mẫu SUV cá tính "đàn em" của CR-V
Cùng Volkswagen Việt Nam khám phá nhà máy SAIC Volkswagen tại Trung Quốc
Toyota Camry sắp có bản thể thao cực chất cho dân mê lái
Lý do nào khiến siêu SUV Defender OCTA bị cắt gần 100 mã lực?
Vật liệu tự phục hồi: Công nghệ mang lại cuộc cách mạng mới
đọc nhiều
Chi tiết Mercedes-AMG G63 Mirage Edition siêu sang, giới hạn 35 xe
SYM ra mắt xe ga JET SL 2026, đấu Honda Vario và Yamaha NVX
Khi nào Toyota ra mắt Hilux plug-in hybrid, cạnh tranh Ranger PHEV?
Lý do nào khiến siêu SUV Defender OCTA bị cắt gần 100 mã lực?
K9 - sedan đầu bảng của Kia cạnh tranh Mercedes S-Class bị khai tử
hot trend
Khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 700 người dân biên giới Việt Nam - Lào
Kẻ bẻ gãy "Ngai vua triều Nguyễn" lĩnh hơn 40 tháng tù
Phú Thọ chốt chủ trương tổ chức lại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Mỹ 'bật đèn xanh' cho Ukraine sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot
có thể bạn quan tâm
Chi tiết Mercedes-AMG G63 Mirage Edition siêu sang, giới hạn 35 xe
09/07/2026 06:16
Mercedes-Benz vừa ra mắt bản đặc biệt Mercedes-AMG G63 Mirage Edition, được sản xuất giới hạn chỉ 35 chiếc và phân phối độc quyền tại thị trường Trung Đông.
Robot mềm nhũn như con giun- cách mạng trong công nghệ robot
Tin mới
Ford Ranger PHEV có thể thay thế máy phát điện di động tại gia
Khoa học & Công nghệ
08/07/2026 17:13
Ford đang định hướng Ranger PHEV không chỉ là một chiếc bán tải sử dụng hệ truyền động điện hóa mà còn như nguồn cấp điện lưu động phục vụ ngoài hiện trường.
Phát hiện protein vi khuẩn tiềm năng điều trị ung thư
Khoa học & Công nghệ
08/07/2026 16:47
Các nhà khoa học phát hiện protein vi khuẩn có khả năng phá hủy nguồn năng lượng của tế bào ung thư, mở ra hướng đi mới cho điều trị hiệu quả.
Khách hàng mua Skoda Kushaq được ưu đãi lãi suất 5% tháng 7/2026
Khoa học & Công nghệ
08/07/2026 16:13
Từ tháng 7/2026, Skoda Việt Nam chính thức triển khai chương trình ưu đãi lãi suất độc quyền dành cho khách hàng mua dòng xe SUV cỡ B - Kushaq.
[INFOGRAPHIC] OPPO Bubble, màn hình phụ độc lạ giúp selfie bằng camera sau
Khoa học & Công nghệ
08/07/2026 16:13
OPPO Bubble là phụ kiện mới hướng đến người yêu thích chụp ảnh chân dung, biến camera sau thành "camera selfie" với màn hình AMOLED mini, kết nối không dây.
Thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela là "khó khăn và nguy hiểm nhất"
Khoa học & Công nghệ
08/07/2026 15:06
Trước Venezuela, từng cử lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025).
Kia Carnival 2027 nâng cấp tăng thêm tiện nghi, tăng giá bán nhẹ
Khoa học & Công nghệ
08/07/2026 13:49
Kia vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe MPV Carnival 2027 tại thị trường Bắc Mỹ với một số thay đổi nhỏ về trang bị cùng mức giá được điều chỉnh nhẹ.
[GALLERY] Threads sắp thành "Facebook thứ hai", kiếm 30 tỷ USD/năm?
Khoa học & Công nghệ
08/07/2026 13:25
Threads đang tăng trưởng mạnh với 500 triệu người dùng hàng tháng và đặt mục tiêu chạm mốc 1 tỷ người dùng, mở ra cơ hội trở thành "Facebook thứ hai" của Meta.
Trung Quốc sở hữu tiêm kích tàng hình J-20 số lượng cực kỳ lớn
Khoa học & Công nghệ
08/07/2026 12:35
Không quân Trung Quốc được cho là đã sở hữu hơn 500 tiêm kích tàng hình J-20, vượt Không quân Mỹ về tốc độ biên chế tiêm kích thế hệ 5.
[GALLERY] Mã độc giả ChatGPT bùng nổ, doanh nghiệp Việt cần cảnh giác
Khoa học & Công nghệ
08/07/2026 12:11
Tội phạm mạng đang lợi dụng cơn sốt AI để phát tán mã độc giả danh ChatGPT, DeepSeek và Claude, khiến số vụ tấn công doanh nghiệp tại Đông Nam Á tăng gấp 7 lần.
Mục sở thị Hyundai Palisade Hybrid 2027 đặc biệt, gần 1,6 tỷ đồng
Khoa học & Công nghệ
08/07/2026 12:09
Hyundai tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm mang phong cách Black Ink khi chính thức ra mắt mẫu xe SUV cao cấp Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition 2027.
back to top