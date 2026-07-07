Jeep Compass - xe điện off-road 375 mã lực, sạc 27 phút chạy 600km

[GALLERY] Samsung tăng tốc điện thoại màn hình cuộn, smartphone sắp đổi đời? Samsung được cho là đang đẩy nhanh kế hoạch ra mắt điện thoại màn hình cuộn đầu tiên vào năm 2028, mở ra cuộc đua mới sau kỷ nguyên smartphone gập.

Tiêm tích Yak-130M cất cánh - khi người thầy trở thành chiến binh Yak-130M đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi dòng máy bay huấn luyện tiên tiến vốn đã được kiểm chứng thành một máy bay chiến đấu.

[GALLERY] Cơn sốt AI bùng nổ nhưng cái giá đắt hơn nhiều người nghĩ AI đang thay đổi cách con người học tập và làm việc, nhưng phía sau là cuộc đua tiêu tốn điện năng, gia tăng khoảng cách số và nhiều hệ lụy lâu dài.

Mỹ thành lập văn phòng UAV thay quyền các tướng lĩnh Trong nỗ lực củng cố quyền lực của ông Hegseth, Lầu năm góc thành lập đơn vị báo cáo trực tiếp với Phó Bộ trưởng (dân sự) không phải các tướng lĩnh quân đội.

Volkswagen Việt Nam mạnh tay ưu đãi khách mua xe tháng 7/2026 Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi từ 1/7 đến 31/8/2026 cho khách hàng mua xe Viloran, Teramont X, Teramont President và Teramont Pro/Pro Max.

[GALLERY] Apple tung "át chủ bài" giữa cơn bão bản quyền Adobe Apple nâng cấp mạnh hệ sinh thái sáng tạo với AI, Final Cut Pro và Pixelmator Pro, mở ra lựa chọn mới cho creator giữa làn sóng siết bản quyền Adobe.

Công tắc phân tử ánh sáng mở ra triển vọng mới cho điều trị ung thư Nghiên cứu của ETH Zurich dùng ánh sáng để kích hoạt các tế bào ung thư, giúp tiêu diệt dễ dàng hơn và hạn chế tác dụng phụ không mong muốn.

McMurtry Spéirling PURE - hypercar điện 1000hp giá hơn 34 tỷ đồng Siêu xe điện Spéirling PURE của hãng McMurtry, Anh đã đi vào sản xuất với công suất 1.000 mã lực, xe có giá bán 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).

[GALLERY] Đừng để AI dẫn lối, chuyến du lịch của bạn có còn là chính mình? AI và thuật toán mạng xã hội đang định hình cách con người chọn điểm đến, quán ăn và lịch trình du lịch.