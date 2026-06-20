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Honda N-Box 2027 ra mắt - "xe hộp diêm" nhưng nâng cấp xịn sò

Nguyễn Chung

Tại thị trường Nhật Bản, không phải xe bán tải hay SUV được ưa chuộng mà là N-Box - một thành viên của gia đình Honda với kiểu dáng vuông vức và giá rẻ.

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Honda đã công bố những thông tin đầu tiên về bản nâng cấp giữa vòng đời của N-Box 2027 thế hệ mới. Phiên bản này ra mắt chỉ 3 năm sau khi thế hệ thứ 3 của Honda N-Box được giới thiệu tại thị trường nội địa. Mẫu xe kei car này hiện đứng đầu bảng xếp hạng doanh số tại Nhật Bản, vượt qua mọi sản phẩm 4 bánh khác trên thị trường.
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Đợt nâng cấp Honda N-Box lần này mang đến thiết kế đầu xe sắc nét hơn cho phiên bản Custom, gói Black Style dành cho biến thể Joy hướng đến phong cách dã ngoại cùng một số tinh chỉnh nhỏ trong khoang nội thất trên toàn bộ dòng sản phẩm.
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Phiên bản N-Box tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên thiết kế thân xe hiện tại. Trong khi đó, Honda N-Box Custom cao cấp hơn được trang bị cản trước mới, giúp xe trông nổi bật hơn trên đường. Lưới tản nhiệt mới mảnh hơn với các chi tiết trang trí giả kim loại, kết nối hài hòa với các khe hút gió được thiết kế lại trên cản trước và cụm đèn LED vuông vức.
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Dải đèn LED nằm vắt ngang đầu xe và đồ họa chiếu sáng vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, phần mép ngoài của cụm đèn pha đã được điều chỉnh để phù hợp với thiết kế lưới tản nhiệt mới. Phiên bản N-Box Custom Coordinate Style còn đi xa hơn khi thay thế các chi tiết sáng bóng bằng lớp hoàn thiện mạ crôm tối màu.
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Bên trong khoang lái, Honda N-Box Custom 2027 được bổ sung các chi tiết trang trí crôm và sơn đen bóng piano, hệ thống đèn LED cùng đèn viền nội thất màu xanh dương Night Blue.
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Honda N-Box Joy tiếp tục giữ vai trò là phiên bản mang phong cách phiêu lưu nhất trong dải sản phẩm với một số nâng cấp nhỏ. Gói Active Face Package với dòng chữ Honda trên lưới tản nhiệt nay trở thành trang bị tiêu chuẩn trên nhiều phiên bản hơn. Ngoài ra, toàn bộ các biến thể Joy đều được trang bị đèn sương mù tiêu chuẩn sau khi Honda ghi nhận “nhiều yêu cầu từ khách hàng”.
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Những khách hàng muốn sở hữu xe có diện mạo mạnh mẽ nhưng không quá phô trương có thể lựa chọn gói Black Style. Gói trang bị này bổ sung các chi tiết tối màu cho viền đèn pha và logo, mang lại vẻ ngoài kín đáo hơn. Nội thất cũng theo chủ đề tương tự với các chi tiết sơn đen bóng piano cùng họa tiết caro màu đen trên ghế ngồi và sàn khoang hành lý.
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Cuối cùng là phiên bản Fashion Style được bổ sung tùy chọn nóc xe màu trắng, đồng bộ với ốp gương chiếu hậu và tay nắm cửa. Chưa hết, toàn bộ dòng N-Box còn được trang bị cổng sạc USB ở khu vực trung tâm và túi chứa đồ phía sau lưng ghế trước nhằm tăng tính tiện dụng.
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Ngoài ra, màn hình thông tin giải trí 9 inch tích hợp hệ thống dẫn đường và hệ thống thu phí điện tử ETC 2.0 hiện đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên nhiều phiên bản hơn. Honda hiện chưa công bố thông tin chi tiết về các tùy chọn hệ truyền động của "vua doanh số" N-Box.
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Nhiều khả năng xe sẽ được giữ nguyên động cơ từ phiên bản hiện hành. Nếu đúng như vậy, xe sẽ dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 660 cc, sản sinh công suất tối đa 58 mã lực ở bản hút khí tự nhiên và 63 mã lực ở bản tăng áp. Sức mạnh được truyền tới bánh trước hoặc cả bốn bánh thông qua hộp số vô cấp CVT. Xe không có tùy chọn hộp số sàn.
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Honda N-Box 2027 nâng cấp sẽ được bán ra tại thị trường Nhật Bản từ tháng 7/2026. Hãng sẽ bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 22/6 với giá dự kiến tương đương mức hiện tại, từ 1.739.100-2.475.000 Yên (348-495 triệu đồng). Các đối thủ của mẫu xe này gồm Suzuki Spacia, Spacia Gear, Daihatsu Tanto, Mitsubishi Delica Mini và Nissan Roox.
Video: Hé lộ mẫu xe "hộp diêm" Honda N-Box thế hệ mới.
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