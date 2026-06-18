Cận cảnh Honda HooRide 125 - xe ga cho dân phượt, từ 50 triệu đồng

AI đang mở ra kỷ nguyên di sản số, giúp lưu giữ giọng nói, ký ức và câu chuyện của người thân, tạo cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ.
Toyota vẫn chưa ra mắt Toyota Fortuner 2027, nhưng một chiếc Fortuner diện mạo hoàn toàn mới đã bất ngờ xuất hiện tại Ấn Độ, đã thu hút sự chú ý của giới mê xe.
Để đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng, Audi Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi Audi e-tron và Audi Q8 e-tron để kiểm tra và khắc phục khi cần thiết.
Wi-Fi 8 sắp ra mắt dù tốc độ không nhanh hơn Wi-Fi 7 nhưng vì sao ai cũng trông đợi?
Mẫu xe SUV BYD Sealion 08 mới có 2 tùy chọn pin LFP với trọng lượng dao động từ 633-810 kg cùng phạm vi hoạt động từ 710-900 km.
Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của các hệ thống pháo binh phóng loạt, Lockheed Martin buộc phải nâng cấp mạnh mẽ 'hỏa thần' HIMARS để giữ chân khách hàng.
Corsair Vanguard Air 99 Wireless gây chú ý với thiết kế low-profile, màn hình LCD, Stream Deck và kết nối không dây 3 chế độ trong phân khúc cao cấp.
Yamaha RS NEO vừa chính thức trình làng tại Đài Loan mang diện mạo trẻ trung cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 93 kg. Xe có mức giá quy đổi khoảng 66 triệu đồng.
Geely Coolray sở hữu mức giá rẻ và được dự đoán sẽ gây áp lực lớn lên Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Kia Seltos. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.
Mercedes-Benz GLE và GLS phiên bản AMG đều được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sử dụng trục khuỷu phẳng từng ra mắt trên mẫu S-Class W223.