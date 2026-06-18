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Cận cảnh Honda HooRide 125 - xe ga cho dân phượt, từ 50 triệu đồng

Tâm Võ

Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.

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Được định vị là một chiếc xe ga địa hình cỡ nhỏ, Honda HooRide 125 2026 mới được phát triển trên cảm hứng từ dòng môtô địa hình Africa Twin, kết hợp với tính thực dụng vốn là thế mạnh của xe tay ga.
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Về ngoại hình, mẫu xe ga Honda HooRide 125 2026 gây ấn tượng với thiết kế đậm chất phiêu lưu cùng những phụ kiện tích hợp đáp ứng cho nhu cầu off-road của nhiều tín đồ đam mê phiêu lưu nhưng sở hữu túi tiền vừa phải.
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HooRide 125 nổi bật với cụm đèn pha LED kép tạo hình sắc sảo, kết hợp dải đèn định vị ban ngày hình chữ C và kính chắn gió cỡ lớn có thể điều chỉnh hai vị trí. Thiết kế này mang đến cảm giác hiện đại, mạnh mẽ...
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Xe cũng được nhà sản xuất Nhật Bản đưa tới hàng loạt các trang bị hiện đại với khóa thông minh Smart Key, cụm đồng hồ TFT màu 5 inch, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS, cổng sạc USB Type-A và Type-C, thẻ khóa NFC cùng khả năng kết nối với điện thoại thông minh.
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Đáng chú ý, mẫu xe này còn hỗ trợ kết nối với các camera hành trình DJI Action, cho phép người dùng dễ dàng ghi lại hành trình. Trên ghi đông còn xuất hiện một thanh giá đỡ chuyên dụng để lắp điện thoại hoặc camera, phục vụ nhu cầu di chuyển và khám phá.
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Nhiều chi tiết của xe có phần tương đồng với mẫu ADV160 nhưng ở một tỷ lệ nhỏ gọn hơn. Chắn bùn trước được tạo hình giống "mỏ chim" - chi tiết thường thấy trên các dòng xe adventure - góp phần nhấn mạnh cá tính của mẫu xe mới.
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Hệ thống khung gầm cũng được đầu tư đáng kể. HooRide 125 sử dụng phuộc ống lồng phía trước kết hợp giảm xóc đôi phía sau. Cả hai bánh đều được trang bị phanh đĩa.
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Điểm đặc biệt là xe sử dụng bộ vành hợp kim kích thước 17 inch theo phong cách mô tô, đi kèm lốp trước 100/80 và lốp sau 130/70. Cấu hình này không chỉ giúp ngoại hình trở nên khỏe khoắn hơn mà còn hứa hẹn mang lại khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường.
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Cung cấp sức mạnh cho Honda HooRide 125 là động cơ eSP+ dung tích 124,7 cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch và sử dụng cấu trúc 4 van. Đây cũng là khối động cơ đang được trang bị trên Honda PCX 125. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm.
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Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt khoảng 47,17 km/lít, một con số khá ấn tượng đối với một mẫu xe tay ga mang phong cách adventure. Tại Trung Quốc, Honda HooRide 125 được phân phối với mức giá từ 12.980 đến 14.680 NDT (khoảng 50,5 đến 57 triệu đồng) tùy phiên bản﻿.
Video: Ra mắt xe ga Honda HooRide 125 tại Trung Quốc.
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