Cận cảnh Honda HooRide 125 - xe ga cho dân phượt, từ 50 triệu đồng

[GALLERY] Người đã mất vẫn kể chuyện cho con cháu nhờ công nghệ AI AI đang mở ra kỷ nguyên di sản số, giúp lưu giữ giọng nói, ký ức và câu chuyện của người thân, tạo cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ.

Toyota Fortuner thế hệ mới bất ngờ lần đầu “lăn bánh” trên phố? Toyota vẫn chưa ra mắt Toyota Fortuner 2027, nhưng một chiếc Fortuner diện mạo hoàn toàn mới đã bất ngờ xuất hiện tại Ấn Độ, đã thu hút sự chú ý của giới mê xe.

Audi Việt Nam triệu hồi e-tron và Q8 e-tron để kiểm tra bộ trợ lực phanh Để đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng, Audi Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi Audi e-tron và Audi Q8 e-tron để kiểm tra và khắc phục khi cần thiết.

Wi-Fi 8 thay đổi internet với phương châm "ổn định là tốc độ" Wi-Fi 8 sắp ra mắt dù tốc độ không nhanh hơn Wi-Fi 7 nhưng vì sao ai cũng trông đợi?

[GALLERY] BYD Sealion 08 sở hữu pin nặng tới 810 kg, lăn bánh tới 900 km Mẫu xe SUV BYD Sealion 08 mới có 2 tùy chọn pin LFP với trọng lượng dao động từ 633-810 kg cùng phạm vi hoạt động từ 710-900 km.

Bị cạnh tranh gay gắt HIMARS tung bản FLEX gấp đôi hỏa lực Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của các hệ thống pháo binh phóng loạt, Lockheed Martin buộc phải nâng cấp mạnh mẽ 'hỏa thần' HIMARS để giữ chân khách hàng.

[GALLERY] Corsair Vanguard Air 99 Wireless, bàn phím 6 triệu gây sốt Corsair Vanguard Air 99 Wireless gây chú ý với thiết kế low-profile, màn hình LCD, Stream Deck và kết nối không dây 3 chế độ trong phân khúc cao cấp.

Ra mắt Yamaha RS NEO 2026 giá 66 triệu đồng, đe dọa Honda Air Blade Yamaha RS NEO vừa chính thức trình làng tại Đài Loan mang diện mạo trẻ trung cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 93 kg. Xe có mức giá quy đổi khoảng 66 triệu đồng.

Geely Coolray rẻ hơn Mitsubishi Xforce cả trăm triệu, vẫn ế nhất phân khúc? Geely Coolray sở hữu mức giá rẻ và được dự đoán sẽ gây áp lực lớn lên Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Kia Seltos. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.