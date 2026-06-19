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Mục sở thị Honda Prelude phiên bản đặc biệt giá hơn 1 tỷ đồng

Nguyễn Anh

Honda tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của dòng Prelude bằng việc ra mắt Prelude Limited Edition. Xe có giá 6.306.300 yên (tương đương hơn 1 tỷ đồng).

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Dù đã chính thức ra mắt tại Nhật Bản từ tháng 11/2025, sức hút của Honda Prelude thế hệ mới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự trở lại của cái tên Prelude trong hình hài một mẫu coupe thể thao sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng nội địa, đồng thời mở rộng sang nhiều thị trường khác.
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Mới đây, Honda Nhật Bản tiếp tục giới thiệu phiên bản đặc biệt mang tên Honda Prelude 2027 Limited Edition, dành riêng cho thị trường nội địa với số lượng sản xuất giới hạn. Xe có giá 6.306.300 yên (tương đương hơn 1 tỷ đồng), cao hơn bản tiêu chuẩn khoảng 126.200 yên.
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Về cơ bản, Prelude 2027 Limited Edition vẫn giữ nguyên nền tảng của bản tiêu chuẩn nhưng được bổ sung nhiều chi tiết thiết kế riêng nhằm tạo dấu ấn khác biệt, tập trung nhiều hơn vào sự sang trọng và tinh tế thay vì nhấn mạnh chất thể thao.
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Điểm nổi bật nhất nằm ở màu sơn ngoại thất độc quyền Premium Crystal Garnet Metallic, tông đỏ đậm ánh kim được phát triển riêng cho phiên bản này. Đi kèm là lưới tản nhiệt đồng màu thân xe, các chi tiết trang trí cản trước và sau sơn đỏ, bộ mâm hợp kim hoàn thiện kiểu Black Clear Machined cùng cùm phanh đỏ. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn sử dụng các điểm nhấn màu xanh.
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Không gian bên trong Prelude Limited Edition cũng được Honda điều chỉnh theo hướng cao cấp và tinh tế hơn. Khoang lái được phối màu Bordeaux kết hợp đen thay cho cách phối màu quen thuộc trên bản tiêu chuẩn. Tông màu đỏ rượu vang xuất hiện trên nhiều khu vực như ghế ngồi, bệ tỳ tay trung tâm, tapi cửa và các đường chỉ khâu.
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Ghế trước của Prelude Limited Edition là cấu hình Combination Seat với vật liệu da thật kết hợp chất liệu Prime Smooth. Logo PRELUDE thêu trên tựa lưng ghế cũng được hoàn thiện cùng tông màu Bordeaux nhằm tăng tính nhận diện cho phiên bản giới hạn.
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Vô-lăng trên xe được bổ sung các đường chỉ khâu màu đỏ, đồng thời nhiều chi tiết nội thất khác được tinh chỉnh để tạo cảm giác sang trọng hơn so với biến thể tiêu chuẩn. Khác với nhiều phiên bản đặc biệt trên thị trường thường tập trung vào các chi tiết thể thao hoặc hiệu năng, Honda lựa chọn hướng tiếp cận khác cho Prelude Limited Edition.
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Giới quan sát cho rằng đây có thể là cách Honda mở rộng thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng trung niên – vốn là tệp khách hàng quen thuộc của Prelude từ thập niên 1980 và 1990. Đây cũng là nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu coupe thể thao có bản sắc riêng nhưng không quá phô trương như nhiều dòng xe hiệu năng hiện đại.
Video: Giới thiệu Honda Prelude mới.
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