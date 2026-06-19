Mục sở thị Honda Prelude phiên bản đặc biệt giá hơn 1 tỷ đồng

[GALLERY] Snap ra mắt kính AR Specs định hình thiết bị hậu smartphone Snap ra mắt kính thực tế tăng cường (AR) đầu tiên hướng tới công chúng rộng rãi với kỳ vọng nó sẽ là thiết bị sẵng sáng cho một kỷ nguyên hậu smartphone.

Hiện tượng bí ẩn và những giả thuyết khoa học về vũ trụ song song Vũ trụ song song là gì? Nó có thực sự tồn tại không? Đây là câu hỏi khiến giới thiên văn học miệt mài đi tìm câu giải mã suốt nhiều năm qua.

Hyundai Ioniq V chạy điện tới 650 km/sạc, sắp có bản EREV Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 hồi tháng 4, mới đây mẫu xe điện Hyundai Ioniq V đã bất ngờ rò rỉ những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.

Xiaomi SU7 tiếp tục mất an toàn, "không nhìn thấy" đống đất giữa đường Chiếc Xiaomi SU7 này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái dựa trên 11 camera, 12 cảm biến siêu âm, 1 radar sóng mm và bộ xử lý Nvidia tính toán tối đa 84 TOPS.

Quân đội Anh thành lập lực lượng "Đặc nhiệm AI" RAID RAID sẽ tập trung vào phân tích tình báo, nâng cao nhận thức về tác chiến điện tử, lập kế hoạch dự báo và phát triển khả năng UAV dựa trên AI.

Hơn 113.000 xe MG ZS bị triệu hồi do lỗi phần mềm khí thải Hãng xe của tập đoàn Trung Quốc - SAIC Motor đã phải triệu hồi các mẫu MG ZS trên toàn cầu do lỗi phần mềm khí thải, liên quan đến hơn 113.000 xe.

Nhà khoa học lỗi lạc Nguyễn Văn Hiệu: Đam mê và hy sinh vì khoa học GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam. Ông còn là một chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý khoa học tài ba của đất nước.

[GALLERY] Củ sạc “bé hạt tiêu” của Anker gây sốt với màn hình AI Anker Nano 45W A121D gây chú ý với thiết kế siêu nhỏ gọn, màn hình thông minh hiển thị dữ liệu sạc và công nghệ bảo vệ pin hiện đại.

Nissan Kicks 2026 ra mắt, lần đầu có bản dẫn động bốn bánh e-4ORCE Nissan vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu crossover cỡ B Nissan Kicks dành cho thị trường Nhật Bản, với điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ truyền động e-POWER thế hệ mới.