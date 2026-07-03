Hàn Quốc đặt cược vị thế cường quốc bán dẫn lên thiếu niên

Thay vì sống chết để thi vào đại học, giờ đây thanh thiếu niên Hàn Quốc đã có thêm lựa chọn cho con đường nghề nghiệp. Các trường trung học chuyên ngành bán dẫn ở Hàn Quốc ngày càng được ưa chuộng nhờ kỳ vọng về việc làm tại các nhà sản xuất chip lớn.

Kỳ vọng ngày càng cao đối với các vị trí tại các tập đoàn như Samsung Electronics và SK hynix đã thúc đẩy xu hướng này, đặc biệt là khi lợi nhuận tăng mạnh trong bối cảnh bùng nổ chip trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Khi được lựa chọn học tập tại các trường này, học sinh tốt nghiệp sẽ ngay lập tức có thu nhập cao hơn cả giáo viên của họ.

Học sinh Trường trung học Bán dẫn Chungbuk đến lớp với bộ trang phục bảo hộ quen thuộc.

Phổ cập phòng sạch xuống trường phổ thông

Trong bối cảnh cuộc đua giành vị trí thống trị công nghệ bán dẫn toàn cầu ngày càng khốc liệt, "đất nước Kim chi" đã chọn một chiến lược tiếp cận độc đáo và táo bạo. Thay vì chỉ trông chờ vào bậc đại học, quốc gia này đang kích hoạt hệ thống đào tạo kỹ sư bán dẫn ngay từ cấp trung học phổ thông.

Mô hình trường trung học nghề kiểu mới này giúp học sinh tiếp cận phòng sạch và máy móc hiện đại hàng triệu USD từ sớm.

Các ngôi trường trung học được tái cấu trúc từ hệ thống giáo dục thông thường chuyển sang đào tạo chuyên ngành bán dẫn ngay lập tức thu hút rất đông học sinh. Nhưng khác hoàn toàn với những trường nghề khác, nó thu hút rất nhiều các học sinh khá, giỏi.

Tại trường Trung học Bán dẫn Chungbuk nằm ở vùng nông thôn miền trung Hàn Quốc, học sinh không trải qua những giờ học lý thuyết thông thường. Những thiếu niên mới 16, 17 tuổi tại đây khoác lên mình bộ trang phục bảo hộ kín mít từ đầu đến chân.

Những em học sinh bước qua buồng thổi khí để loại bỏ bụi bẩn trước khi tiến vào phòng sạch tiêu chuẩn nhà máy. Đây là không gian mô phỏng chính xác môi trường làm việc của những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Dưới những bộ trang phục bảo hộ không phải là các kỹ sư mà là các học sinh trung học tuổi teen.

Tại đây, học sinh được trực tiếp vận hành các hệ thống máy móc phức tạp trị giá hàng triệu USD vốn chỉ xuất hiện trong dây chuyền sản xuất chip tiên tiến nhất.

Chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư ngân sách lớn để biến các trường trung học nghề Meister thành những trung tâm đào tạo thực chiến. Mục tiêu là xây dựng hệ thống cung cấp nhân lực trực tiếp và liên tục cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Chương trình học cắt giảm tối đa các môn lý thuyết. Thay vào đó, nhà trường tập trung toàn bộ thời gian vào kỹ năng thực hành và vận hành máy móc.

Mô hình giáo dục đặc biệt này thu hút rất nhiều gia đình trung lưu và bình dân nhờ các ưu đãi lớn. Học sinh theo học tại đây được miễn hoàn toàn học phí và chi phí ký túc xá. Đối với nhiều bậc phụ huynh, đây là chiếc phao cứu sinh kinh tế giữa thời kỳ chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Cơ hội việc làm tại các tập đoàn lớn như Samsung hay SK Hynix chính là phần thưởng lớn nhất dành cho những học sinh xuất sắc. Đối với một thanh niên 18 tuổi tại Hàn Quốc, việc có một vị trí chính thức tại các tập đoàn này là giấc mơ lớn.

Thu nhập khởi điểm của kỹ thuật viên tốt nghiệp trung học nghề thường rất cạnh tranh, đi kèm phúc lợi, bảo hiểm và tiền thưởng hấp dẫn. Nhiều học sinh cho biết cảm thấy tự hào khi có thể tự chủ cuộc sống chỉ sau vài năm đi làm.

Hãy quên trường đại học đi và đổi đời

Xã hội Hàn Quốc từ lâu đã bị bủa vây bởi áp lực nặng nề từ kỳ thi đại học. Mỗi năm, hàng trăm nghìn sĩ tử phải trải qua những tháng ngày học tập kiệt sức để tranh suất vào nhóm trường đại học danh giá. Xã hội coi tấm bằng đại học là thước đo duy nhất cho sự thành công và địa vị.

Do đó, việc quyết định rẽ hướng sang học nghề ngay từ bậc trung học phổ thông đòi hỏi một sự dũng cảm rất lớn từ cả học sinh lẫn phụ huynh.

Hướng đi mới không chỉ giải quyết cơn khát nhân lực cho các tập đoàn lớn mà còn mở ra cơ hội đổi đời cho thế hệ trẻ không qua con đường đại học.

Sự phát triển bùng nổ của ngành chip toàn cầu đã dần thay đổi nhận thức của một bộ phận công chúng. Khi chứng kiến hàng loạt cử nhân đại học chật vật tìm việc làm sau khi ra trường, nhiều phụ huynh bắt đầu nhìn nhận thực tế hơn.

Các học sinh muốn vào làm tại Samsung và SK Hynix phải học ôn thi “từ 9h sáng đến 9h tối, liên tục trong một tháng”. Ảnh: Tina Hsu/NY Times.

Dẫu vậy, cuộc sống bên trong các trường trung học bán dẫn không hề dễ dàng. Học sinh phải đối mặt với lịch học tập và thực hành dày đặc để kịp tiến độ chương trình.

Sự cạnh tranh nội bộ giữa các học sinh để giành suất thực tập và tuyển dụng tại các tập đoàn lớn cũng khốc liệt không kém cuộc đua vào đại học. Nhiều em phải thức thâu đêm trong phòng thí nghiệm để hoàn thiện các dự án mô phỏng quy trình sản xuất chip.

Áp lực tâm lý khi vận hành các thiết bị trị giá hàng triệu USD cũng là một thử thách lớn đối với những bộ óc non nớt. Chỉ một sai sót nhỏ trong quy trình xử lý có thể làm hỏng cả hệ thống thí nghiệm đắt giá.

Nhiều học sinh thừa nhận từng có ý định bỏ cuộc vì không chịu nổi áp lực công việc quá lớn. Nhưng khát vọng đổi đời đã giúp các em tiếp tục kiên trì bám trụ.

Ván cược duy trì vị thế dẫn đầu

Ngành công nghiệp bán dẫn không chỉ là động lực kinh tế mà còn là vấn đề an ninh quốc gia tối quan trọng của Hàn Quốc. Trong bối cảnh Mỹ, Trung Quốc đang đổ hàng trăm tỷ USD để thu hút nhân tài, Hàn Quốc không thể chậm chân.

Tình trạng già hóa dân số nhanh chóng và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục đang đe dọa nghiêm trọng đến nguồn cung lao động tương lai của nước này. Nếu không có giải pháp đột phá, các nhà máy chip hiện đại sẽ sớm rơi vào cảnh thiếu công nhân. Do đó, chính phủ Hàn Quốc coi hệ thống trường Meister là một mũi nhọn chiến lược.

Các tập đoàn công nghệ lớn cũng tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo. Samsung và SK Hynix thường xuyên cử các kỹ sư trưởng đến giảng dạy và hướng dẫn thực hành cho học sinh. Họ cũng tài trợ các thiết bị đạt chuẩn cho nhà trường để học sinh thực hành.

Học nghề làm chip bán dẫn là một hướng Hàn Quốc cấu trúc lại hệ thống giáo dục nhằm đặt cược vào một kỷ nguyên kinh tế mới.

Qua đó, doanh nghiệp có thể tính toán chính xác số lượng và chất lượng nhân sự mà họ cần mỗi năm. Học sinh sau khi tốt nghiệp có thể bắt tay vào việc ngay mà không mất thời gian đào tạo lại.

Mô hình đào tạo sớm này cũng giúp tối ưu hóa cơ cấu chi phí nhân sự cho các doanh nghiệp bán dẫn. Việc tuyển dụng các kỹ thuật viên tốt nghiệp cấp ba giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi phí tiền lương so với kỹ sư có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Sự bổ sung kịp thời này giúp cân bằng lực lượng lao động, tạo nên một cơ cấu nhân sự hình kim tự tháp vững chắc cho ngành công nghiệp.

Hiện tại, Hàn Quốc có 58 trường trung học dạy nghề, trong đó có bốn trường chuyên về ngành bán dẫn. Chính phủ có kế hoạch mở rộng thêm cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp.

"Một trường đào tạo ngành bán dẫn nữa dự kiến ​​sẽ mở cửa tại Seoul vào tháng 3 năm 2027, trong khi một trường khác sẽ mở cửa tại Yongin, tỉnh Gyeonggi vào năm 2028," báo cáo cho biết.

Thành công của mô hình này đang tạo ra một tiền lệ mới cho hệ thống giáo dục Hàn Quốc. Nó chứng minh rằng giáo dục nghề nghiệp nếu được đầu tư bài bản và đúng hướng có thể tạo ra giá trị kinh tế khổng lồ.

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