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[GALLERY] OpenAI tung chip AI đầu tiên, chính thức giảm phụ thuộc NVIDIA

Thiên Trang (TH)

OpenAI ra mắt chip AI Jalapeño sau 9 tháng phát triển bằng chính AI, mở đầu chiến lược giảm phụ thuộc NVIDIA và cắt mạnh chi phí vận hành.

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OpenAI vừa chính thức giới thiệu Jalapeño - con chip AI tùy chỉnh đầu tiên do hãng phát triển cùng Broadcom, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược tự chủ hạ tầng tính toán khi từng bước giảm sự phụ thuộc vào GPU của NVIDIA, đối tác đã cung cấp phần lớn năng lực xử lý cho ChatGPT kể từ khi cơn sốt trí tuệ nhân tạo bùng nổ vào cuối năm 2022.
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Điểm đặc biệt nhất của Jalapeño không nằm ở cấu hình hay hiệu năng mà ở tốc độ phát triển khi toàn bộ quy trình thiết kế chỉ mất vỏn vẹn 9 tháng, ngắn hơn rất nhiều so với chu kỳ 2–3 năm của các dự án chip AI truyền thống, nhờ OpenAI tận dụng chính các mô hình AI của mình để hỗ trợ thiết kế, tối ưu kiến trúc và rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu.
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Theo Chủ tịch Greg Brockman, khả năng AI tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển phần cứng đã mang lại kết quả vượt xa kỳ vọng, mở ra mô hình "AI thiết kế chip AI" đầu tiên ở quy mô thương mại, qua đó tạo nên vòng lặp công nghệ giúp phần mềm và phần cứng cùng thúc đẩy lẫn nhau với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều.
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Khác với GPU đa năng của NVIDIA, Jalapeño là chip ASIC được tối ưu riêng cho tác vụ inference – quá trình mô hình AI tạo ra câu trả lời cho người dùng – thay vì phục vụ huấn luyện mô hình, bởi đây là khâu phát sinh chi phí liên tục mỗi ngày khi hàng trăm triệu người truy cập ChatGPT và các dịch vụ AI khác của OpenAI trên toàn cầu.
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Việc cắt giảm từ 30% đến 50% chi phí inference ở quy mô hàng triệu truy vấn mỗi giờ sẽ giúp OpenAI tiết kiệm khoản ngân sách khổng lồ, đồng thời tăng hiệu quả vận hành nhờ thiết kế tối ưu khả năng truyền dữ liệu giữa bộ nhớ, bộ xử lý và hệ thống mạng để đạt hiệu suất thực tế gần với mức tối đa của phần cứng.
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Về lộ trình phát triển, Broadcom cho biết nguyên mẫu quy mô nhỏ sẽ xuất hiện vào cuối năm 2026, bắt đầu tăng tốc triển khai trong năm 2027 trước khi vận hành toàn diện vào nửa đầu năm 2028, hướng tới xây dựng hạ tầng AI tiêu thụ tới 10 gigawatt điện nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng bùng nổ trên toàn cầu.
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Song song với dự án Jalapeño, OpenAI cũng liên tục đa dạng hóa chuỗi cung ứng bằng cách hợp tác với Amazon Web Services để khai thác chip Trainium, ký kết với AMD và Cerebras nhằm giảm rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, đồng thời tạo lợi thế về chi phí cũng như khả năng mở rộng hạ tầng AI trong dài hạn.
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Việc OpenAI tự phát triển chip AI không chỉ là bước đi kỹ thuật đơn thuần mà còn phản ánh cuộc đua giành quyền kiểm soát phần cứng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, bởi doanh nghiệp làm chủ được cả mô hình AI lẫn hạ tầng xử lý sẽ sở hữu lợi thế lớn về hiệu suất, chi phí và biên lợi nhuận, mở ra một giai đoạn cạnh tranh hoàn toàn mới trên thị trường AI toàn cầu.
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