[GALLERY] AI Claude gây chấn động, xâm nhập hệ thống mật NSA trong vài giờ?

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Phần Lan mở đường triển khai vũ khí hạt nhân NATO Quốc hội Phần Lan cho phép vũ khí hạt nhân được mang đến, vận chuyển qua và cất giữ trên lãnh thổ, mở đường triển khai vũ khí chiến lược của NATO.

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Land Rover triệu hồi Defender, Discovery và Range Rover lỗi túi khí Jaguar Land Rover vừa triệu hồi Defender, Discovery và Range Rover vì chốt lò xo xoắn túi khí có thể bị ăn mòn dẫn đến hệ thống túi khí không hoạt động.

PGS.TS Nguyễn Mộng Sinh: Trọn đời phụng sự đất nước bằng tri thức Với hơn nửa thế kỷ hoạt động, PGS.TS Nguyễn Mộng Sinh góp phần phát triển năng lượng nguyên tử và nâng cao uy tín khoa học Việt Nam.