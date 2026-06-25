Video: Vẽ chân dung chủ nhân Toyota Camry HEV 2025.

Toyota Camry thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2024 với 3 phiên bản, gồm 2.0 Q, 2.5 HEV Mid và 2.5 HEV Top. Trong đó, bản 2.0 Q tiêu chuẩn dùng động cơ xăng thông thường và 2 bản còn lại được trang bị hệ truyền động hybrid. Tuy nhiên, mới đây, hãng đã quyết định cắt phiên bản máy xăng của mẫu sedan hạng D này.

Cụ thể, Toyota Việt Nam đã chính thức xác nhận việc ngừng bán bản máy xăng tiêu chuẩn 2.0 Q có giá 1,22 tỷ đồng. Chưa hết, với các phiên bản hybrid, Toyota Việt Nam còn chỉ giữ lại bản 2.5 HEV TOP có giá 1,46 tỷ đồng. Như vậy, dòng xe Toyota Camry ở Việt Nam hiện chỉ còn đúng 1 phiên bản là 2.5 HEV TOP. Giá bán khởi điểm của xe cũng vì thế mà tăng lên mức 1,46 tỷ đồng.

Toyota Camry tại Việt Nam cắt bản máy xăng, khởi điểm lên 1,46 tỷ đồng.

Giải thích về điều này, Toyota cho biết xe hybrid ở Việt Nam đã được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt nên định hướng của hãng là chuyển dần sang hybrid. Trong thời gian tới, Toyota Việt Nam sẽ bổ sung 1 bản hybrid nữa cho dòng xe Camry với giá rẻ hơn mức hiện tại.

Việc Toyota Việt Nam thu hẹp số lượng phiên bản của Camry có lẽ một phần cũng vì do quy mô của phân khúc và doanh số. Trong vài năm trở lại đây, phân khúc sedan hạng D đã không còn được ưa chuộng tại Việt Nam và bị thu hẹp dần. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 2 mẫu sedan hạng D được bán ở Việt Nam, đó là Toyota Camry và Kia K5. Trong khi đó, bộ đôi Honda Accord và Mazda6 đã bị ngừng bán nhiều tháng.

Toyota cho biết xe hybrid ở Việt Nam đã được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt nên định hướng của hãng là chuyển dần sang hybrid.

Sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam cũng tác động không nhỏ đến doanh số của Toyota Camry. Trong 5 tháng đầu năm nay, người Việt mới mua tổng cộng 389 chiếc Toyota Camry trong khi Kia K5 không còn được công bố doanh số chi tiết từ đầu năm 2026.

Tuy có giá cao nhất phân khúc nhưng Toyota Camry vẫn là mẫu sedan hạng D bán chạy nhất Việt Nam nhờ thiết kế và trang bị tốt, thương hiệu uy tín, động cơ hybrid tiết kiệm xăng cũng như tính thanh khoản cao.

Toyota Camry vẫn là mẫu sedan hạng D bán chạy nhất Việt Nam.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Toyota Camry dùng hệ truyền động hybrid kết hợp giữa máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L và mô-tơ điện. Động cơ xăng cho công suất tối đa 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 134 mã lực và 208 Nm. Nhờ đó, xe sở hữu tổng công suất 224 mã lực. Ngoài ra, xe còn được trang bị hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Bên cạnh động cơ hybrid, Toyota Camry 2.5 HEV TOP còn sở hữu trang bị dồi dào với bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10 inch, ghế trước chỉnh điện tích hợp làm mát, hệ thống âm thanh JBL, camera 360 độ, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường.