Video: Ô tô ở Trung Quốc - thực tế khác xa những gì đồn đại ở Việt Nam.

Đằng sau những mức giá rẻ của ôtô Trung Quốc khiến nhiều đối thủ phải dè chừng, không chỉ là năng lực sản xuất quy mô lớn. Các chuyên gia cho rằng cuộc đua giảm giá kéo dài nhiều năm đã tạo ra áp lực khổng lồ lên toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhiều nhà cung cấp linh kiện buộc phải liên tục hạ giá bán để giữ đơn hàng, trong khi các hãng xe tìm mọi cách cắt giảm chi phí nhằm duy trì sức cạnh tranh.

Theo một số báo cáo quốc tế, không ít doanh nghiệp trong ngành đã phải chấp nhận biên lợi nhuận cực thấp, thậm chí thua lỗ trên mỗi chiếc xe bán ra. Cuộc cạnh tranh khốc liệt khiến doanh thu toàn ngành bị bào mòn đáng kể trong vài năm gần đây, dù sản lượng và doanh số vẫn tăng trưởng.

Xe ôtô Trung Quốc giá rẻ có thể sắp không còn rẻ nữa.

Một yếu tố khác góp phần tạo nên lợi thế giá là hệ thống ưu đãi dành cho ngành xe năng lượng mới. Trong giai đoạn phát triển nóng, nhiều địa phương tại Trung Quốc đưa ra các chính sách hỗ trợ nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy và mở rộng sản xuất. Những khoản hỗ trợ này giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào, qua đó tạo điều kiện để các hãng xe duy trì mức giá cạnh tranh.

Tuy nhiên, môi trường đang thay đổi. Chính quyền Trung Quốc gần đây liên tục phát tín hiệu muốn chấm dứt tình trạng cạnh tranh mang tính "đốt tiền" và hạn chế những cuộc chiến giá kéo dài. Hàng loạt biện pháp mới được triển khai nhằm siết lại kỷ luật thị trường, từ yêu cầu thanh toán cho nhà cung cấp trong thời gian ngắn hơn cho tới việc tăng cường giám sát các hành vi bán phá giá.

Khi các doanh nghiệp không còn dễ dàng tận dụng nguồn vốn chiếm dụng từ chuỗi cung ứng, chi phí tài chính sẽ tăng lên đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc duy trì những mức giá quá thấp sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Chính quyền Trung Quốc gần đây liên tục phát tín hiệu muốn chấm dứt tình trạng cạnh tranh mang tính "đốt tiền" và hạn chế những cuộc chiến giá kéo dài.

Ngay cả những tên tuổi dẫn đầu thị trường cũng đang đối mặt với áp lực lớn. Một số tập đoàn xe điện lớn ghi nhận nợ vay ngắn hạn tăng mạnh trong khi lợi nhuận sụt giảm đáng kể so với giai đoạn bùng nổ trước đó. Đây được xem là tín hiệu cho thấy mô hình tăng trưởng dựa trên giảm giá liên tục đang dần chạm tới giới hạn.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu cũng có nguy cơ phát sinh thêm chi phí. Những quy định mới liên quan đến điều kiện hậu mãi và cấp phép xuất khẩu xe điện được cho là sẽ khiến các hãng phải đầu tư nhiều hơn nếu muốn tiếp tục mở rộng thị trường nước ngoài.

Nhiều chuyên gia cảnh báo một cuộc đua giảm giá kéo dài không chỉ làm suy giảm lợi nhuận mà còn có thể tác động tiêu cực tới khả năng đầu tư công nghệ mới.

Từ góc độ người tiêu dùng, tương lai có thể diễn ra theo hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất là giá xe tăng dần để phản ánh sát hơn chi phí sản xuất thực tế khi các yếu tố hỗ trợ trước đây bị thu hẹp. Kịch bản thứ hai là giá bán được giữ ở mức thấp nhưng đổi lại doanh nghiệp phải tiếp tục tối ưu chi phí, điều có thể ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm hoặc nguồn lực dành cho nghiên cứu và phát triển.

Nhiều chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng một cuộc đua giảm giá kéo dài không chỉ làm suy giảm lợi nhuận mà còn có thể tác động tiêu cực tới khả năng đầu tư công nghệ mới. Khi lợi nhuận bị thu hẹp, ngân sách dành cho cải tiến sản phẩm, nâng cấp chất lượng và phát triển công nghệ cũng sẽ chịu áp lực tương ứng.

Trong bối cảnh ngành ôtô Trung Quốc bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, mức giá hấp dẫn vốn được xem là "vũ khí" cạnh tranh chủ lực có thể sẽ không còn dễ dàng duy trì như trước.

Bởi vậy, thay vì chỉ nhìn vào con số trên bảng giá, người mua xe ngày nay có thể cần đặt thêm một câu hỏi quan trọng hơn: điều gì đang tạo nên mức giá đó? Nếu lợi thế giá đến từ những yếu tố khó duy trì trong dài hạn, thì khoảng cách chi phí hiện nay có thể chỉ là lợi thế tạm thời.

Trong bối cảnh ngành ôtô Trung Quốc bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, mức giá hấp dẫn vốn được xem là "vũ khí" cạnh tranh chủ lực có thể sẽ không còn dễ dàng duy trì như trước. Và khi đó, chất lượng sản phẩm, công nghệ cùng dịch vụ hậu mãi mới là những yếu tố quyết định sức hút thực sự của các thương hiệu xe đến từ quốc gia tỷ dân.