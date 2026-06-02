Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Nvidia thừa nhận mất thị trường chip AI Trung Quốc vào Huawei

Minh Quân - Hà Anh

CEO Jensen Huang xác nhận Nvidia đã mất thị trường chip AI tại Trung Quốc vào tay Huawei, do kiểm soát xuất khẩu của Mỹ thúc đẩy tự chủ công nghệ.

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