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[GALLERY]Bí mật trong bóng World Cup 2026, cảm biến gửi dữ liệu 500 lần/giây

Thiên Trang (TH)

Không chỉ là quả bóng đá thông thường, bóng thi đấu World Cup 2026 được tích hợp cảm biến thông minh, truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây để hỗ trợ trọng tài.

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Khi nhắc đến World Cup 2026, nhiều người sẽ nghĩ đến những trận cầu đỉnh cao và các siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới, nhưng ít ai biết rằng một trong những “ngôi sao công nghệ” đáng chú ý nhất của giải đấu lại chính là quả bóng thi đấu chính thức mang tên Trionda, sản phẩm được phát triển bởi Adidas cùng công ty công nghệ thể thao KINEXON của Đức.
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Ẩn bên trong lớp vỏ quen thuộc của Trionda là một hệ thống cảm biến tiên tiến sử dụng bộ đo lường quán tính (IMU), có khả năng theo dõi gia tốc, chuyển động quay và vị trí của quả bóng trong không gian ba chiều, đồng thời truyền dữ liệu theo thời gian thực tới hệ thống sân vận động với tần suất lên tới 500 lần mỗi giây.
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Công nghệ này được xem là bước phát triển tiếp theo của nền tảng bóng kết nối từng xuất hiện tại World Cup 2022 ở Qatar, khi FIFA bắt đầu ứng dụng các giải pháp số nhằm nâng cao độ chính xác trong công tác điều hành trận đấu và hỗ trợ các quyết định quan trọng của trọng tài.
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Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của cảm biến bên trong quả bóng là hỗ trợ công nghệ việt vị bán tự động, bởi dù hệ thống camera hiện đại có thể theo dõi vị trí cầu thủ trên sân, việc xác định chính xác khoảnh khắc cầu thủ chạm bóng vẫn là thách thức lớn đối với các hệ thống giám sát truyền thống.
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Nhờ dữ liệu được gửi liên tục ở tần số 500Hz, trọng tài và tổ VAR có thể xác định chính xác từng điểm tiếp xúc với bóng, từ đó đưa ra những quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và hạn chế tối đa các tranh cãi liên quan đến các tình huống việt vị hay phạm lỗi trong khu vực nhạy cảm.
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Để tích hợp hệ thống điện tử mà không làm ảnh hưởng đến đặc tính thi đấu, KINEXON đã phát triển cơ chế treo cảm biến chuyên dụng bên trong lõi bóng, giúp thiết bị luôn ổn định trong quá trình vận hành nhưng vẫn đảm bảo trọng lượng, độ cân bằng và khả năng khí động học đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.
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Theo nhà sản xuất, hệ thống cảm biến này có thể hoạt động liên tục tới 6 giờ chỉ với một lần sạc, đủ đáp ứng toàn bộ thời lượng của một trận đấu kéo dài, bao gồm hiệp phụ và cả loạt sút luân lưu nếu cần phân định thắng thua.
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Sự xuất hiện của Trionda cũng cho thấy xu hướng thể thao hiện đại đang ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và phân tích thời gian thực, biến quả bóng World Cup 2026 không chỉ là công cụ thi đấu mà còn trở thành một nền tảng công nghệ thông minh góp phần thay đổi cách vận hành, theo dõi và thưởng thức bóng đá trong tương lai.
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