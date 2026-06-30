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[GALLERY] TV LG 115 inch biến phòng khách thành sân vận động

Thiên Trang (TH)

LG QNED evo AI 2026 gây ấn tượng với màn hình 115 inch siêu lớn, mang đến trải nghiệm xem thể thao, gaming và giải trí sống động ngay tại nhà.

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TV LG QNED evo AI 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường công nghệ khi giới thiệu phiên bản QNED90 115 inch, mẫu TV QNED lớn nhất từ trước đến nay của LG, hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí tại gia đẳng cấp và sống động hơn bao giờ hết.
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Trong bối cảnh các giải đấu thể thao lớn như World Cup hay những sự kiện thể thao quốc tế luôn thu hút hàng triệu người hâm mộ, nhu cầu sở hữu một màn hình đủ lớn để tái hiện trọn vẹn không khí sân vận động ngày càng trở nên rõ nét, và LG đang hướng tới việc biến phòng khách của người dùng thành một “khán đài riêng” với màn hình siêu lớn 115 inch.
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Kích thước vượt trội không chỉ giúp người xem theo dõi rõ hơn từng pha bóng, từng chuyển động chiến thuật trên sân mà còn mang lại góc nhìn bao quát hơn, cho phép cảm nhận đầy đủ nhịp độ trận đấu, từ những đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn cho đến sự dịch chuyển đồng bộ của cả đội hình trên sân cỏ.
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Đặc biệt, màn hình 115 inch còn phù hợp với thói quen xem thể thao cùng gia đình và bạn bè, khi nhiều người có thể theo dõi trận đấu từ các vị trí khác nhau trong phòng mà vẫn đảm bảo khả năng quan sát rõ nét, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động không khác gì tại sân vận động thực tế.
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Bên cạnh kích thước ấn tượng, TV LG QNED evo AI 2026 còn được trang bị công nghệ MiniLED kết hợp Precision Dimming Ultra giúp kiểm soát ánh sáng theo từng vùng, nâng cao độ tương phản và chiều sâu hình ảnh, từ đó tái hiện chân thực hơn các trận đấu với nhiều lớp hình ảnh phức tạp như mặt sân, khán đài, ánh đèn và chuyển động liên tục của cầu thủ.
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Công nghệ Dynamic QNED Color Pro tiếp tục là điểm nhấn đáng giá khi tái hiện màu sắc rực rỡ và sống động hơn, giúp sắc xanh mặt cỏ, màu áo thi đấu, hiệu ứng ánh sáng sân vận động hay bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài trở nên chân thực, tăng đáng kể cảm giác nhập vai cho người xem.
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Để đáp ứng các nội dung chuyển động tốc độ cao, LG còn tích hợp VRR lên đến 165Hz cùng Motion Booster đạt 330Hz, giúp giảm hiện tượng nhòe hình trong các pha tăng tốc, đổi hướng hoặc chuyển cảnh nhanh, qua đó mang lại lợi thế không chỉ khi xem thể thao mà còn với các tựa game hành động và nội dung giải trí hiện đại.
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Việc mở rộng danh mục TV màn hình lớn với QNED90 115 inch cùng nhiều dòng sản phẩm MiniLED khác cho thấy LG đang theo đuổi mạnh mẽ xu hướng giải trí tại gia cao cấp, đồng thời khi kết hợp với các dòng loa thanh hỗ trợ WOW Orchestra và WOW Interface, người dùng có thể tận hưởng không gian âm thanh mạnh mẽ và sống động hơn, hoàn thiện trải nghiệm xem thể thao đỉnh cao ngay trong chính ngôi nhà của mình.
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