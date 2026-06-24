[GALLERY] Gõ “V...” trên Facebook, người dùng sốc vì nội dung bẩn

BYD Denza N8L 2027 từ hơn 1,1 tỷ đồng, chạy 430km không "ăn xăng" Mẫu xe BYD Denza N8L 2027 mới mở bán tại thị trường Trung Quốc được trang bị bộ pin LFP có dung lượng 75,26 kWh và phạm vi di chuyển thuần điện tăng lên 430 km.

Trung Quốc 'phô diễn' sức mạnh thực chiến của tên lửa DF-17 Truyền thông Trung Quốc công bố hình ảnh quân đội thực hiện phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17, một trong những vũ khí khó đánh chặn nhất thế giới.

Đức hợp tác với Hàn Quốc phát triển vũ khí chống lại bom lượn tầm xa Rheinmetall cùng đối tác LIG của Hàn Quốc, chế tạo tên lửa đặc biệt bắn hạ bom lượn, tầm bắn 20km, tích hợp hệ thống Skynex.

Tập đoàn Sơn Hải rao bán loạt xe sang tiền tỷ - Bentley, Lexus và BMW Thông tin Tập đoàn Sơn Hải rao bán cùng lúc 7 mẫu xe sang gồm Bentley, Lexus và BMW đang thu hút sự quan tâm của giới chơi xe trong nước.

Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo "sẽ làm những gì cần phải làm" nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận hòa bình với Washington.

[GALLERY] SpaceX muốn phóng 1 triệu vệ tinh, biến vũ trụ thành siêu máy tính SpaceX đang ấp ủ kế hoạch táo bạo xây dựng mạng lưới 1 triệu vệ tinh AI, biến quỹ đạo Trái Đất thành siêu máy tính khổng lồ chưa từng có.

Toyota Urban Cruiser Ebella 2026 chính thức chốt giá 661 triệu đồng Mẫu xe SUV điện cỡ nhỏ Toyota Urban Cruiser Ebella mới đây đã được công bố giá bán sau hơn 1 năm ra mắt tại thị trường Ấn Độ, xe chỉ có duy nhất phiên bản E3.

NASA lên kế hoạch giải cứu kính viễn vọng Swift 250 triệu USD NASA dự định dùng tàu vũ trụ nhỏ để nâng cấp và kéo dài tuổi thọ kính viễn vọng không gian Swift, giúp nghiên cứu khoa học tiếp tục kéo dài thêm 5 năm.

Xe máy điện Honda CUV e: “giá chát”, sạc pin như “cực hình” Xe máy điện Honda CUV e: giá bán đắt nhưng sạc pin lại vô cùng bất tiện. Mỗi lần sạc pin giống như một “cực hình”. Hết pin giữa đường chỉ còn nước dắt bộ.