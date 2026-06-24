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[GALLERY] Bỏ gần 4 triệu mua Office vĩnh viễn, giờ chỉ còn để xem tài liệu?

Thiên Trang (TH)

Hàng triệu người dùng Office 2019 for Mac sắp mất khả năng chỉnh sửa tài liệu dù từng bỏ gần 4 triệu đồng mua bản quyền trọn đời, gây tranh cãi lớn.

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Microsoft vừa xác nhận rằng từ ngày 13/7/2026, người dùng Office 2019 for Mac sẽ bị chuyển sang chế độ "Reduced Functionality Mode", khiến bộ phần mềm văn phòng từng được quảng bá là mua một lần dùng lâu dài không còn khả năng tạo mới, chỉnh sửa hay lưu tài liệu như trước.
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Theo thông báo từ Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote vẫn có thể mở, đọc và in tệp bình thường, nhưng mọi chức năng quan trọng nhất phục vụ công việc hàng ngày sẽ bị vô hiệu hóa, biến bộ công cụ văn phòng quen thuộc thành phần mềm chỉ để xem nội dung.
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Nguyên nhân không xuất phát từ lỗi phần mềm hay sự cố hệ điều hành mà đến từ việc chứng chỉ số dùng để xác thực giấy phép Office sắp hết hạn, trong khi Office 2019 for Mac đã kết thúc vòng đời hỗ trợ từ tháng 10/2023 nên không còn nhận được bản cập nhật gia hạn chứng chỉ.
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Về mặt kỹ thuật, Microsoft cho rằng đây là hệ quả của chính sách hỗ trợ sản phẩm đã được công bố từ trước, bởi chỉ những phiên bản Office còn trong thời gian hỗ trợ mới được cấp chứng chỉ mới để duy trì đầy đủ chức năng hoạt động.
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Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng người dùng phản ứng mạnh là họ đã mua Office 2019 theo hình thức giấy phép vĩnh viễn với mức giá khoảng 150 USD, tương đương gần 4 triệu đồng, thay vì sử dụng mô hình thuê bao Microsoft 365 phải trả phí định kỳ.
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Nhiều khách hàng cho rằng khái niệm “vĩnh viễn” đồng nghĩa với việc phần mềm vẫn có thể hoạt động trên thiết bị đã cài đặt, ngay cả khi không còn nhận tính năng mới hay các bản vá bảo mật, do đó việc mất khả năng chỉnh sửa tài liệu là điều khó chấp nhận.
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Tranh cãi càng gia tăng khi Microsoft từng khẳng định vào năm 2023 rằng Office 2019 sẽ tiếp tục hoạt động sau khi hết hỗ trợ, nhưng các tài liệu sau này lại nhấn mạnh người dùng chỉ còn khả năng truy cập dữ liệu thay vì duy trì toàn bộ chức năng như trước đây.
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Sự việc của Office 2019 for Mac một lần nữa cho thấy ngay cả những phần mềm được bán dưới dạng giấy phép vĩnh viễn cũng có thể phụ thuộc vào hệ thống xác thực và hạ tầng kỹ thuật do nhà phát triển kiểm soát, làm dấy lên câu hỏi lớn về quyền sở hữu thực sự của người dùng trong kỷ nguyên phần mềm số.
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