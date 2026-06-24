[GALLERY] Bỏ gần 4 triệu mua Office vĩnh viễn, giờ chỉ còn để xem tài liệu?

NASA dự định dùng tàu vũ trụ nhỏ để nâng cấp và kéo dài tuổi thọ kính viễn vọng không gian Swift, giúp nghiên cứu khoa học tiếp tục kéo dài thêm 5 năm.
Xe máy điện Honda CUV e: giá bán đắt nhưng sạc pin lại vô cùng bất tiện. Mỗi lần sạc pin giống như một “cực hình”. Hết pin giữa đường chỉ còn nước dắt bộ.
Osmo Pocket 4P là thế hệ mới nhất của dòng camera cầm tay siêu nhỏ gọn từ DJI, nổi bật với hệ thống camera kép lần đầu xuất hiện trên dòng Pocket.
Ít ai biết Ajinomoto không chỉ nổi tiếng với bột ngọt mà còn nắm giữ hơn 95% thị phần vật liệu ABF, mắt xích chiến lược của ngành chip AI toàn cầu.
Khủng hoảng nguồn cung nhựa PPE đang khiến giá bo mạch PCB tăng tới 40%, đe dọa kéo theo làn sóng tăng giá smartphone, laptop và thiết bị AI.
NCM-LCM MK2 của MBDA đang ở vị trí thuận lợi để đáp ứng nhu cầu tấn công chính xác tầm xa của châu Âu trong bối cảnh tên lửa Tomahawk dần bị loại khỏi tầm ngắm.
Văn phòng Quốc hội vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 112/VBHN-VPQH: Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có quy định cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.
Giáo sư Vũ Khiêu là nhà khoa học, nhà ngoại giao văn hóa và nhà Hà Nội học nổi bật với nhiều đóng góp trong lịch sử và văn hóa Việt Nam.
Dù smartphone đã trở thành vật bất ly thân của hàng tỷ người, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn kiên quyết không sử dụng iPhone hay Android vì lý do an ninh.
Pháp đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng gay gắt, khi nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C.