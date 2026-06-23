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Khoa học & Công nghệ
[GALLERY] Từ bột ngọt đến chip AI, bí mật giúp Ajinomoto thống trị bán dẫn
Thiên Trang (TH)
23/06/2026 12:13
Ít ai biết Ajinomoto không chỉ nổi tiếng với bột ngọt mà còn nắm giữ hơn 95% thị phần vật liệu ABF, mắt xích chiến lược của ngành chip AI toàn cầu.
Khi nhắc đến Ajinomoto, đa số người tiêu dùng nghĩ ngay đến các sản phẩm gia vị quen thuộc như bột ngọt hay hạt nêm, nhưng phía sau thương hiệu thực phẩm hơn 100 năm tuổi này là một câu chuyện công nghệ đầy bất ngờ khi tập đoàn Nhật Bản đang giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, lĩnh vực được xem là nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI).
Nguồn gốc của bước chuyển mình đặc biệt này đến từ AminoScience - nền tảng Khoa học về Axit amin đã tạo nên thành công của Ajinomoto suốt hơn một thế kỷ qua, giúp doanh nghiệp không ngừng mở rộng ứng dụng nghiên cứu từ thực phẩm sang dinh dưỡng, y học, công nghệ sinh học, vật liệu chức năng và nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác.
Bước ngoặt xuất hiện vào những năm 1990 khi ngành công nghiệp bán dẫn cần những vật liệu mới để đáp ứng yêu cầu thu nhỏ linh kiện nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng xử lý ngày càng cao, từ đó các kỹ sư Ajinomoto đã phát hiện những đặc tính vượt trội của vật liệu phát triển từ công nghệ lên men axit amin và cho ra đời Ajinomoto Build-up Film (ABF).
ABF là loại màng siêu mỏng đóng vai trò như lớp nền quan trọng trong cấu trúc chip bán dẫn cao cấp, giúp kết nối và truyền tải hàng nghìn tín hiệu điện giữa bộ xử lý với các thiết bị điện tử, trở thành thành phần không thể thiếu trong các bộ vi xử lý hiệu năng cao như CPU và GPU hiện đại.
Từ khi được Intel đưa vào quy trình sản xuất chip từ cuối thập niên 1990, ABF nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn của ngành bán dẫn và hiện Ajinomoto được cho là đang nắm giữ hơn 95% thị phần toàn cầu trong phân khúc vật liệu đặc biệt này, một tỷ lệ hiếm có ngay cả trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất.
Lợi thế của Ajinomoto không chỉ nằm ở công thức vật liệu độc quyền mà còn đến từ hệ sinh thái công nghệ được tích lũy suốt hơn hai thập kỷ, bao gồm bí quyết xử lý phân tử axit amin, dây chuyền sản xuất chuyên biệt cùng những tiêu chuẩn kỹ thuật được các hãng chip hàng đầu thế giới công nhận.
Sự bùng nổ của AI trong những năm gần đây đã khiến nhu cầu về chip hiệu năng cao tăng mạnh tại các trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây, xe tự hành và nhiều ứng dụng AI thế hệ mới, qua đó tạo ra cơ hội tăng trưởng lớn cho vật liệu ABF cũng như khẳng định vị thế chiến lược của Ajinomoto trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Câu chuyện từ bột ngọt đến chip AI của Ajinomoto là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của đổi mới sáng tạo dựa trên năng lực cốt lõi, cho thấy một doanh nghiệp thực phẩm hoàn toàn có thể trở thành mắt xích quan trọng của ngành công nghệ cao nếu kiên trì đầu tư vào nghiên cứu khoa học và liên tục tìm kiếm những giá trị mới từ nền tảng sẵn có.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
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#Ajinomoto
#bán dẫn
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