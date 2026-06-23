[GALLERY] Từ bột ngọt đến chip AI, bí mật giúp Ajinomoto thống trị bán dẫn

Khách tham quan triển lãm Paris có thể điều khiển robot chiến đấu ở Ukraine NUMO Robotics của Ukraine cho phép khách tham quan Eurosatory 2026 điều khiển từ xa thiết bị không người lái đặt cách đó 1.500km tại quê nhà thông qua Starlink.

Chiếc máy pha cà phê di động sạc 1 lần pha 400 cốc Xiaomi đã tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thông minh của mình bằng việc ra mắt một mẫu máy pha cà phê espresso di động chạy bằng pin vô cùng độc đáo.

Mỹ cắt giảm năng lực tác chiến của NATO Mỹ không rút khỏi NATO, nhưng đang cắt giảm những lực lượng quan trọng nhất trong giai đoạn đầu của một cuộc khủng hoảng lớn tại châu Âu.

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[GALLERY Microsoft gây sốc, tính thay OpenAI bằng AI Trung Quốc vì tốn tiền Chi phí AI tăng chóng mặt khiến Microsoft cân nhắc đưa DeepSeek của Trung Quốc vào Copilot, tạo nên nghịch lý giữa lúc Mỹ siết chặt công nghệ AI.

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Găng tay thông minh ThermoPhy biến cảm xúc thành cảm ứng nhiệt Các nhà nghiên cứu ở Australia đã phát triển găng tay thông minh biến cảm xúc cá nhân thành cảm ứng nhiệt.

Freelander 8 EREV ra mắt - xe sang giá rẻ của Jaguar Land Rover Freelander 8 2027 mới tích hợp kiến ​​trúc điện cao áp, hệ động lực điện với máy xăng sạc pin (EREV) cho tầm hoạt động 221km chưa cần tới động cơ đốt trong.