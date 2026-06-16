[GALLERY] Motorola mang camera 200MP lên Moto G Max

Motorola đã ra mắt điện thoại thông minh Moto G Max (Moto G87) mới, sự kết hợp thành công giữa thân máy bền bỉ, ống kính độ phân giải cao tiên tiến và màn hình AMOLED lớn trong phân khúc giá tầm trung.

Thiết bị di động này được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 cung cấp cho người dùng khả năng bảo vệ thiết kế đáng tin cậy cùng với các thiết bị bên trong tập trung vào việc tạo nội dung ảnh và giải trí đa phương tiện hàng ngày.

Thông số kỹ thuật và tính năng của thiết bị bao gồm màn hình AMOLED 6.8 inch độ phân giải 1.5K với 1272×2772 pixel và tần số quét 120 Hz. Theo Motorola, màn hình này có khả năng đạt độ sáng tối đa lên đến 5000 nits, giúp việc đọc thông tin dễ dàng hơn nhiều ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp ngoài đường.

Màn hình được bảo vệ bởi... Corning Gorilla Glass 7i, và nó cũng hỗ trợ công nghệ Tốc độ làm mới thích ứng để duy trì sự cân bằng tối ưu giữa hoạt ảnh mượt mà và mức tiêu thụ năng lượng.

Thiết bị chạy trên hệ điều hành Android 16 và được trang bị cảm biế vân tay tích hợp vào màn hình, hệ thống nhận diện khuôn mặt, và một Mô-đunNFC, khe cắm thẻ SIM kép với công nghệ eSIM và kết nối không dây Bluetooth 5.4.

Cấu hình phần cứng của điện thoại thông minh này là bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 6400, hoạt động cùng với 8 GB RAM và bộ nhớ trong 256 GB. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ tùy chọn mở rộng RAM ảo, cho phép tăng dung lượng lên đến 16 GB.

Để chụp ảnh và quay video, Moto G Max có camera chính 200 megapixel tích hợp hệ thống ổn định hình ảnh quang học. Mặt sau cũng có camera góc siêu rộng 8 megapixel với góc nhìn 120 độ. Mặt trước được trang bị camera selfie 32 megapixel cho phép quay video với độ phân giải lên đến 2K ở tốc độ 30 khung hình/giây.

Điện thoại thông minh này được trang bị pin 5200 mAh hỗ trợ nhanh TurboPower 33W độc quyền của hãng. Motorola Nhà sản xuất tuyên bố rằng pin này có thể cung cấp thời lượng sử dụng lên đến 35 giờ chỉ với một lần sạc đầy.

Mức độ bảo vệ của vỏ máy cũng là một tính năng quan trọng khác của thiết bị, vì nó đạt chứng nhận IP66, IP68, IP69 và tiêu chuẩn quân sự MIL-STD-810H, đảm bảo hiệu suất hoạt động của thiết bị trong điều kiện bụi bẩn, ngâm hoàn toàn trong nước, tia nước mạnh dưới áp suất cao và các yếu tố bên ngoài khắc nghiệt khác.

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Motorola Hãng đã ấn định giá bán của Moto G Max ở mức 490 đô la. Người mua có hai lựa chọn màu sắc cho ốp lưng: Azul Carlo (xanh dương) và Grafite (than chì).

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