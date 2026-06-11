[GALLERY] SpaceX gây sốc với kế hoạch đưa siêu AI lên quỹ đạo

Hãng camera Mỹ thu hồi hàng trăm ngàn sản phẩm do lỗi quá nhiệt Hơn 10 sự cố quá nhiệt đã được ghi nhận, trong đó có 6 trường hợp cháy hoặc phát nổ, buộc nhà sản xuất phải thu hồi hàng trăm nghìn camera an ninh.

Litva giới thiệu công nghệ biến mọi chiếc xe thành robot Công nghệ điều khiển từ xa này có thể chuyển đổi hầu hết mọi phương tiện hiện có thành một nền tảng không người lái, giảm nhu cầu mua sắm phương tiện mới.

Hơn 1 triệu xe Jeep Wrangler và Gladiator có nguy cơ hoả hoạn Jeep Wrangler và Gladiator vừa bị triệu hồi do lỗi hệ thống trợ lực lái có thể gây cháy xe. Nguy cơ có thể xảy ra ngay cả khi xe đang đỗ và đã tắt động cơ.

Khi công nghệ trở thành vận mệnh quốc gia: Cơ hội và chiến lược Sự thịnh vượng của các quốc gia không còn phụ thuộc chủ yếu vào những gì thiên nhiên ban tặng, mà vào năng lực tạo ra tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nissan bất ngờ "hồi sinh" mẫu xe sedan Primera sau 19 năm vắng bóng Sau gần 20 năm vắng bóng trên thị trường, Nissan đã quyết định "hồi sinh" một trong những tên gọi quen thuộc nhất của hãng là Primera dưới dạng xe thuần điện.

[GALLERY] Tim Cook xúc động khép lại WWDC cuối cùng với tư cách CEO WWDC 2026 không chỉ là sân khấu công nghệ mà còn đánh dấu lần cuối Tim Cook xuất hiện với vai trò CEO Apple sau gần 15 năm lãnh đạo.

Ra mắt Hongqi G919 EREV tại Trung Quốc, "đối thủ" Mercedes-Benz G-Class Thương hiệu xe sang Trung Quốc Hongqi vừa hé lộ mẫu SUV địa hình mới mang tên G919. Xe sở hữu hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) 4 mô-tơ điện.

Lo sợ mất kiểm soát Anthropic kêu gọi ngừng phát triển AI Là công ty phát triển ra AI nguy hiểm bậc nhất, Anthripic hiểu thế nào là mối đe dọa thực sự.

[GALLERY] Apple siết chặt iPhone trẻ em, cha mẹ nắm toàn quyền Apple nâng cấp Screen Time trên iOS 27 với hàng loạt công cụ mới, giúp phụ huynh kiểm soát nội dung, liên lạc và thời gian sử dụng thiết bị của trẻ.