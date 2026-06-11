[GALLERY] SpaceX gây sốc với kế hoạch đưa siêu AI lên quỹ đạo

Hơn 10 sự cố quá nhiệt đã được ghi nhận, trong đó có 6 trường hợp cháy hoặc phát nổ, buộc nhà sản xuất phải thu hồi hàng trăm nghìn camera an ninh.
Công nghệ điều khiển từ xa này có thể chuyển đổi hầu hết mọi phương tiện hiện có thành một nền tảng không người lái, giảm nhu cầu mua sắm phương tiện mới.
Jeep Wrangler và Gladiator vừa bị triệu hồi do lỗi hệ thống trợ lực lái có thể gây cháy xe. Nguy cơ có thể xảy ra ngay cả khi xe đang đỗ và đã tắt động cơ.
Sự thịnh vượng của các quốc gia không còn phụ thuộc chủ yếu vào những gì thiên nhiên ban tặng, mà vào năng lực tạo ra tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Sau gần 20 năm vắng bóng trên thị trường, Nissan đã quyết định "hồi sinh" một trong những tên gọi quen thuộc nhất của hãng là Primera dưới dạng xe thuần điện.
WWDC 2026 không chỉ là sân khấu công nghệ mà còn đánh dấu lần cuối Tim Cook xuất hiện với vai trò CEO Apple sau gần 15 năm lãnh đạo.
Thương hiệu xe sang Trung Quốc Hongqi vừa hé lộ mẫu SUV địa hình mới mang tên G919. Xe sở hữu hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) 4 mô-tơ điện.
Là công ty phát triển ra AI nguy hiểm bậc nhất, Anthripic hiểu thế nào là mối đe dọa thực sự.
Apple nâng cấp Screen Time trên iOS 27 với hàng loạt công cụ mới, giúp phụ huynh kiểm soát nội dung, liên lạc và thời gian sử dụng thiết bị của trẻ.
Mazda MX-5 2026 mới đây đã chính thức được các đại lý chính hãng tại Việt Nam nhận đặt hàng sau nhiều năm vắng bóng, bản mui cứng dưới 1,5 tỷ đồng.