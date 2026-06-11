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Top ôtô ế ẩm nhất Việt Nam tháng 5/2026 - có tới 9 xe Nhật, 1 xe Hàn

Nguyễn Anh

Danh sách ôtô ế ẩm nhất tháng 5/2026 ghi nhận tới 5 mẫu xe của Toyota, ngoài ra còn có 2 mẫu xe của Suzuki, 2 của Isuzu và một mẫu xe Hàn thương hiệu Hyundai.

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Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, doanh số ôtô bán ra tại Việt Nam trong tháng 5/2026 tiếp tục ghi nhận nhiều biến động. Đặc biệt, danh sách ôtô ế ẩm nhất tháng có sự xáo trộn mạnh, phản ánh khá rõ những thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng, nguồn cung cũng như sức ép cạnh tranh ở nhiều phân khúc.
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Toyota Wigo doanh số 3 xe
﻿Trong top 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường Việt Nam tháng 5/2026, mẫu hatchback hạng A Toyota Wigo bất ngờ ghi nhận doanh số bán hàng trong tháng chỉ vỏn vẹn 3 xe. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Wigo bán được 203 xe. Dù đã được làm mới, Wigo vẫn lép vế rõ rệt trước Hyundai Grand i10.

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Isuzu mu-X bán ra 12 xe
﻿Isuzu mu-X xếp vị trí thứ 2 với 12 xe được giao đến tay khách hàng trong tháng 5/2026, tăng 300% so với tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu do nền doanh số quá thấp, chỉ 3 xe trong tháng 4. Lũy kế 5 tháng, mu-X mới đạt 74 xe. Thiết kế cũ, trang bị không nổi bật khiến mẫu SUV 7 chỗ này ngày càng khó cạnh tranh với những đối thủ cùng phân khúc.
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Toyota Camry bán ra 31 xe
﻿Toyota Camry chính là "cú sốc" lớn nhất trong bảng danh sách xe bán chậm tháng 5 vừa qua. Từ doanh số 137 xe trong tháng 4, mẫu sedan cỡ D của Toyota bất ngờ lao dốc không phanh xuống chỉ còn 31 chiếc trong tháng 5, tương đương mức giảm rớt thảm 77,4%. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Camry đạt 389 chiếc.
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Toyota Alphard bán ra 32 xe
﻿Xếp ngay sau Camry là "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard. Mẫu xe MPV này ghi nhận 32 xe bán ra trong tháng 5/2026, giảm nhẹ 8,6% so với 35 chiếc của tháng trước, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 đạt 154 xe. Với mức giá lên tới hàng tỷ đồng, mẫu MPV này mang tính đặc thù phân khúc hơn là kiếm doanh số.
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Toyota Land Cruiser Prado bán ra 33 xe
﻿Cùng xếp thứ 5 trong top ôtô ế ẩm nhất Việt Nam tháng 5/2026 là Toyota Land Cruiser Prado và Hyundai Elantra, cùng đạt 33 xe trong tháng 5. Tuy nhiên, doanh số của Land Cruiser Prado giảm 15,4% so với tháng trước, lũy kế 5 tháng của năm 2026 mới đạt 156 xe, chủ yếu do tình trạng khan hàng kéo dài.
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Hyundai Elantra bán ra 33 xe
﻿Ngược lại, doanh số của Hyundai Elantra tăng nhẹ 13,8% so với tháng trước, tổng doanh số sau 5 tháng đã qua đạt 186 xe. Việc Elantra góp mặt trong danh sách bán chậm cho thấy phân khúc sedan cỡ C đang chịu sức ép lớn từ Mazda3, KIA K3 và đặc biệt là các mẫu B-SUV cùng tầm tiền.
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Suzuki Jimny bán ra 35 xe
﻿Xếp thứ sáu là cặp đôi Suzuki Jimny và Isuzu D-Max, cùng đạt 35 xe. Đáng chú ý, Suzuki Jimny có mức tăng trưởng vọt lên 400% so với tháng 4 (7 xe). Doanh số lũy kế của mẫu SUV cỡ A này đạt 117 xe. Đây là mẫu xe chơi mang tính biểu tượng, kén khách và lượng xe nhập từ Nhật Bản về rất nhỏ giọt.
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Isuzu D-Max bán ra 35 xe
﻿Mẫu bán tải Isuzu D-Max bán ra 35 xe, có mức tăng 218% so với tháng 4 (11 xe). Lũy kế đạt 352 xe. Mẫu bán tải của Isuzu vẫn lép vế hoàn toàn trước "vua bán tải" Ford Ranger, chỉ được một bộ phận khách hàng thực dụng mua về phục vụ chuyên chở thuần túy.
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Toyota Land Cruiser bán ra 47 xe
﻿Vị trí thứ bảy thuộc về Toyota Land Cruiser với 47 xe trong tháng 5, gần như đi ngang so với mức 48 xe của tháng 4, tương đương mức giảm 2%. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 đạt 308 xe. Tương tự Prado hay Alphard, Land Cruiser không "ế", mà do nguồn cung toàn cầu luôn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng.
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Suzuki Swift bán ra 63 xe
﻿Khép lại danh sách ôtô ế ẩm nhất tháng 5/2026 là Suzuki Swift với 63 xe, tăng tới 950% so với mức đáy 6 xe của tháng 4. Lũy kế 5 tháng đạt 126 xe. Dù có cú “hồi sinh” ngoạn mục nhờ xe mới thông quan, Swift vẫn gặp rào cản lớn về giá bán cao so với trang bị, khiến khả năng cạnh tranh trong thời gian tới vẫn là dấu hỏi lớn.
Video: Top 10 ôtô bán nhiều nhất Việt Nam tháng 5/2026.
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