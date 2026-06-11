Top ôtô ế ẩm nhất Việt Nam tháng 5/2026 - có tới 9 xe Nhật, 1 xe Hàn

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Intel gây sốc khi tuyên bố AI sẽ cứu handheld gaming Intel cho rằng Frame Generation và AI không còn là tính năng phụ trợ mà sẽ trở thành chìa khóa giúp máy chơi game cầm tay chinh phục các tựa game AAA tương lai.

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Kia Sportage 2026 chốt giá bán ưu đãi từ 749 triệu đồng tại Việt Nam Kia New Sportage vừa công bố giá bán tại Việt Nam với mức từ 769 - 1,099 tỷ đồng. Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng, chỉ còn từ 749 triệu.

Hãng camera Mỹ thu hồi hàng trăm ngàn sản phẩm do lỗi quá nhiệt Hơn 10 sự cố quá nhiệt đã được ghi nhận, trong đó có 6 trường hợp cháy hoặc phát nổ, buộc nhà sản xuất phải thu hồi hàng trăm nghìn camera an ninh.

Litva giới thiệu công nghệ biến mọi chiếc xe thành robot Công nghệ điều khiển từ xa này có thể chuyển đổi hầu hết mọi phương tiện hiện có thành một nền tảng không người lái, giảm nhu cầu mua sắm phương tiện mới.

Hơn 1 triệu xe Jeep Wrangler và Gladiator có nguy cơ hoả hoạn Jeep Wrangler và Gladiator vừa bị triệu hồi do lỗi hệ thống trợ lực lái có thể gây cháy xe. Nguy cơ có thể xảy ra ngay cả khi xe đang đỗ và đã tắt động cơ.

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