Theo báo cáo được Honda Việt Nam công bố ngày 10/6, doanh số bán lẻ xe máy trong tháng 5/2026 đạt 169.976 xe, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tính cộng dồn từ đầu năm tài chính 2026–2027 (từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027), hãng đã bán ra tổng cộng 343.444 xe máy, giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Honda Việt Nam bán ra 169.976 xe máy và 1.870 ôtô trong tháng 5/2026.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh trong nước, Honda Việt Nam cũng tiếp tục duy trì hoạt động xuất khẩu với tổng sản lượng đạt 23.673 xe trong tháng 5/2026. Kết quả này cho thấy Honda vẫn giữ vai trò là một trong những doanh nghiệp sản xuất xe máy lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời duy trì năng lực cung ứng cho nhiều thị trường quốc tế.

Ở mảng ôtô, Honda Việt Nam ghi nhận kết quả khả quan hơn khi doanh số tháng 5/2026 đạt 1.870 xe, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường ôtô đang bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong khi đó, ở mảng kinh doanh ôtô, Honda Việt Nam ghi nhận doanh số đạt 1.870 xe, tăng 26,0% so với cùng kỳ tháng 5 năm 2025.

Lũy kế từ đầu năm tài chính 2026–2027, tổng doanh số ôtô của Honda đạt 3.700 xe, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này phản ánh nỗ lực duy trì sức hút của các dòng xe chủ lực trong danh mục sản phẩm của Honda tại Việt Nam.

Giới chuyên gia đánh giá, kết quả kinh doanh tháng 5 cho thấy Honda Việt Nam vẫn duy trì được nền tảng thị phần ổn định nhờ lợi thế thương hiệu lâu năm, hệ thống phân phối rộng khắp cùng độ nhận diện cao ở cả hai mảng xe máy và ôtô. Tuy nhiên, việc doanh số xe máy sụt giảm cũng phần nào phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu mới, đặc biệt trong phân khúc xe điện và xe tay ga phổ thông.

Trong khi đó, mảng ôtô tăng trưởng mạnh cho thấy nhu cầu thị trường đang dần phục hồi, đồng thời phản ánh hiệu quả từ các chương trình ưu đãi bán hàng, hỗ trợ tài chính và chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng của hãng trong thời gian qua.

Với đà tăng trưởng hiện tại, Honda Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong nửa cuối năm 2026 thông qua việc mở rộng dịch vụ hậu mãi, tăng cường các chương trình kích cầu và nâng cao sức cạnh tranh ở cả mảng xe máy lẫn ôtô trước xu hướng chuyển dịch mạnh sang phương tiện xanh và công nghệ mới tại thị trường Việt Nam.