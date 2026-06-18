[GALLERY] Snap ra mắt kính AR Specs định hình thiết bị hậu smartphone

CEO Evan Spiegel đang đặt cược rằng người tiêu dùng đã quá mệt mỏi với việc nhìn vào màn hình điện thoại thông minh đến nỗi họ sẵn sàng trả hơn 2.000 đô la cho kính thực tế ảo tăng cường, giúp đưa hình ảnh kỹ thuật số vào tầm nhìn của người dùng.

Snap đã ra mắt Specs, thiết bị thực tế ảo tăng cường (AR) đầu tiên của công ty hướng đến người dùng phổ thông thay vì các nhà phát triển. Với giá 2.195 USD kèm khoản đặt cọc hoàn trả 200 USD.

Specs thực sự thể hiện một cách thức sử dụng công nghệ máy tính cùng nhau trong những trải nghiệm chung ở thế giới thực, nhìn lên qua các thấu kính trong suốt thay vì nhìn vào một màn hình mờ đục.

Đây là một thị trường mới nổi nhưng đã có sự góp mặt của nhiều đối thủ cạnh tranh được đầu tư vốn mạnh. Đối thủ trực tiếp đầu tiên mà Snap Specs sẽ đối mặt là Meta’s Reality Labs, công ty đã đạt được một số thành công với dòng kính Ray-Ban Meta thông qua sự hợp tác với EssilorLuxottica.

Thiết bị được trang bị hai bộ xử lý Snapdragon: một dành cho nhận diện hình ảnh bằng AI và một dành riêng cho việc chạy các trải nghiệm thực tế ảo tăng cường (AR) được gọi là Lenses.

Thời lượng pin sử dụng hỗn hợp có thể lên đến bốn giờ, hộp sạc sẽ cung cấp thêm bốn lần sạc nữa. Chúng hoạt động độc lập; không cần thiết bị kết nối hay dây cáp.

Snap cho biết các nhà phát triển đã tạo ra "hàng trăm" Lens cho Specs. Ví dụ như "đi bộ trong thành phố và xem chỉ dẫn chính xác ở nơi bạn cần, đo không gian hoặc nhận trợ giúp từ AI trong khi bạn đang làm việc trên một dự án thay vì phải dừng lại để tìm kiếm câu trả lời."

Màn hình sử dụng công nghệ tinh thể lỏng trên silicon, mang lại góc nhìn 51 độ. Theo Snap, "Kết quả là một màn hình lớn, sống động, cho cảm giác như màn hình máy tính để bàn 24 inch khi làm việc, hoặc màn hình rạp chiếu phim tại nhà 115 inch đặt cách khoảng 3 mét khi xem phim", đồng thời hứa hẹn độ trễ chuyển động-photon chỉ 7 mili giây.

Công ty đã "thiết kế lại" công nghệ dẫn sóng của mình để mang lại tầm nhìn liền mạch hơn về thế giới. Như Will Greenwald của PCMag đã giải thích gần đây, công nghệ dẫn sóng hứa hẹn một tương lai của công nghệ đeo được mạnh mẽ, gần như vô hình.​

Trải nghiệm thực kế tăng cường thú vị trên kính AR của Snap.