[GALLERY] Acer chào sân thự tế tăng cường với 2 sản phẩm kính AR độc đáo

Khác với dòng Meta Ray-Ban quen thuộc, hai sản phẩm này đại diện cho hai triết lý thiết kế hoàn toàn trái ngược nhau về định nghĩa của một chiếc kính công nghệ.

Trong khi phiên bản Acer AR Vision GR0 tập trung tối đa vào trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao, phiên bản GI0 lại đi theo hướng mỏng nhẹ, không dây và đặt trọng tâm vào trợ lý trí tuệ nhân tạo Google Gemini cùng camera tích hợp.

Phiên bản AR Vision GR0 sở hữu hệ thống màn hình kép Micro OLED với độ phân giải Full HD 1.920×1.080 cho mỗi bên mắt cùng tần số quét 60Hz.

Acer cho biết trải nghiệm thị giác mà chiếc kính này mang lại tương đương với việc theo dõi một màn hình khổng lồ kích thước 172 inch từ khoảng cách khoảng 6 m. Thiết bị đáp ứng 95% dải màu DCI-P3 và đạt tỷ lệ tương phản ấn tượng lên đến 50,000:1.

​Để duy trì trọng lượng siêu nhẹ ở mức 69 gram, Acer đã loại bỏ bộ vi xử lý độc lập bên trong GR0. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng cần kết nối kính với điện thoại, máy tính xách tay hoặc PC thông qua dây cáp để sử dụng.

Sợi dây kết nối này có thể gây ra một chút bất tiện cho những ai yêu thích sự tự do, nhưng đổi lại, thiết bị mang đến khả năng tương thích mượt mà với cả Android, iOS lẫn Windows. Ngoài ra, sản phẩm còn được tích hợp hệ thống loa đặt sát tai, công nghệ theo dõi chuyển động đầu 3DoF và hỗ trợ tròng kính cận nam châm tiện lợi.

Nếu như GR0 mạnh về hiển thị thì phiên bản GI0 lại hướng tới sự linh hoạt khi cắt bỏ hoàn toàn dây nối và chỉ nặng vỏn vẹn 46 gram. Thiết bị kết nối với điện thoại thông qua Wi-Fi 5 hoặc Bluetooth 5.0, vận hành dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo Google Gemini.

Công nghệ này cho phép người dùng thực hiện các câu lệnh bằng giọng nói rảnh tay, dịch thuật trực tiếp theo thời gian thực và tự động tạo phụ đề AI ở bất cứ đâu.​

Acer trang bị cho GI0 một camera độ phân giải 12MP có khả năng chụp ảnh tĩnh độ phân giải cao và quay video Full HD ở tốc độ 30 khung hình trên giây.

Đi kèm với đó là hệ thống 3 micro thu âm và bộ nhớ trong dung lượng 32GB. Người dùng có thể dễ dàng thiết lập cũng như tùy chỉnh các thông số của kính thông qua ứng dụng di động mang tên Acer AspireSync.

Do ưu tiên thiết kế nhỏ gọn, viên pin của máy chỉ dừng lại ở mức 217mAh, vì vậy thiết bị khó có thể duy trì hoạt động suốt cả ngày dài.

Mẫu Acer AR Vision GR0 có giá khởi điểm khoảng 13,5 triệu đồng, dự kiến lên kệ vào quý 4 năm 2026. Trong khi đó, mẫu GI0 sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn ở mức khoảng 8 triệu đồng.

Công nghệ AdaptiveLight của Acer VisionCare tự động điều chỉnh theo màu sắc trên màn hình cũng như ánh sáng xung quanh.

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