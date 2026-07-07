Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

[GALLERY] Robot giá gần 4 tỷ vẫn cháy hàng, hé lộ cơn sốt mới

Thiên Trang (TH)

Dù không biết làm việc nhà, robot hình người U1 của UBTECH vẫn thu hơn 13.000 đơn đặt trước, phản ánh sự bùng nổ của "nền kinh tế cô đơn".

u-1.png
Thị trường công nghệ vừa chứng kiến một hiện tượng gây bất ngờ khi dòng robot hình người siêu mô phỏng sinh học U1 series của UBTECH ghi nhận tới 13.361 đơn đặt trước ngay trong ngày đầu mở bán, bất chấp mức giá dao động từ hơn 463 triệu đồng đến gần 4 tỷ đồng và gần như không hỗ trợ bất kỳ công việc nội trợ nào như quét nhà, nấu ăn hay dọn dẹp.
u-2.png
U1 series được phát triển với nhiều phiên bản từ nửa thân đến robot toàn thân có khả năng đi lại, nhảy múa và tương tác, nổi bật nhờ ngoại hình giống người thật với các chi tiết tinh xảo như biểu cảm khuôn mặt, lỗ chân lông, mạch máu dưới da cùng hệ thống AI cảm xúc có thể ghi nhớ cuộc trò chuyện và điều chỉnh cách giao tiếp theo thời gian.
u-3.png
Điểm khác biệt của sản phẩm không nằm ở sức lao động mà ở khả năng mang lại giá trị tinh thần khi robot có thể trò chuyện, lắng nghe, đồng hành và tạo cảm giác gắn kết với chủ nhân, mở ra một hướng phát triển mới cho thị trường robot đồng hành trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
u-4.png
Theo UBTECH, mục tiêu của U1 không phải thay thế người giúp việc mà hướng đến việc xây dựng mối quan hệ tương tác tự nhiên giữa con người và robot, thậm chí phát triển thành một người bạn hoặc đối tượng đồng hành trong không gian số đối với những người sống độc thân hoặc thường xuyên cảm thấy cô đơn.
u-5.png
Bên cạnh mức giá cao, sản phẩm còn gây tranh cãi bởi chính sách không hỗ trợ đổi trả trong bảy ngày, yêu cầu xác thực khuôn mặt, xác minh độ tuổi và chỉ bán cho khách hàng trưởng thành nhằm bảo vệ quyền riêng tư cũng như tính cá nhân hóa của từng thiết bị.
u-6.png
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng U1 giống sự kết hợp giữa búp bê mô phỏng cao cấp và trợ lý AI hơn là một robot phục vụ gia đình, trong khi số khác đặt câu hỏi liệu một thiết bị chỉ mang giá trị cảm xúc có xứng đáng với số tiền tương đương một căn hộ tại nhiều địa phương hay không.
u-7.png
Dẫu vậy, lượng đơn đặt hàng vượt kỳ vọng cho thấy ngày càng nhiều người sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm phục vụ nhu cầu tinh thần, phản ánh sự phát triển của "nền kinh tế cô đơn", nơi cảm giác được lắng nghe và đồng hành đôi khi có giá trị không kém những tiện ích vật chất truyền thống.
u-8.png
Giới quan sát nhận định robot AI đồng hành như U1 series có thể vẫn là một sản phẩm xa xỉ dành cho nhóm khách hàng ngách, nhưng thành công ban đầu của UBTECH cũng cho thấy cuộc đua công nghệ trong tương lai sẽ không chỉ xoay quanh việc robot làm được gì, mà còn là khả năng đáp ứng những nhu cầu cảm xúc ngày càng lớn của con người trong xã hội hiện đại.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
bài liên quan
#robot #UBTECH #U1 #cảm xúc #công nghệ
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top