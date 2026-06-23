[GALLERY] Pháp chọn hệ thống Thundart nội địa thay thế HIMARS

Pháp quyết định thay thế hệ thống phóng tên lửa M270 HIMARS, bằng một sản phẩm nội địa. Thundart do liên doanh MBDA và Safran phát triển đã được lựa chọn sau một cuộc đấu thầu cạnh tranh, song sẽ phải đối mặt với thị trường xuất khẩu đầy thách thức.

Theo thông tin được công bố tại Triển lãm Quốc phòng Eurosatory 2026, Liên danh MBDA và Safran đã được Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Pháp (DGA) lựa chọn để cung cấp hệ thống phóng tên lửa Thundart cho lực lượng vũ trang Pháp.

Thông cáo báo chí của MBDA cho biết: “MBDA và Safran Electronics & Defense đã bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng để ký kết hợp đồng triển khai với Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Pháp.” Thông cáo cũng cho biết hệ thống này có thể được bàn giao đưa vào hoạt động sớm nhất từ năm 2030.

Các quốc gia châu Âu khác khi đặt mua hệ thống phóng mới thường phải chờ từ hai đến bốn năm để nhận hàng. Điều này cho thấy khung thời gian giao hàng Thundart của MBDA và Safran là hợp lý, nhất là khi phải xây dựng dây chuyền sản xuất mới.

Safran và MBDA cũng dự kiến thành lập liên doanh nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển Thundart, bao gồm tăng tầm bắn và các cải tiến khác. Tuy nhiên, chưa có mốc thời gian cụ thể cho kế hoạch này.

Khi một doanh nghiệp đầu tư tiền bạc và thời gian để phát triển năng lực, họ thường kỳ vọng thu về lợi nhuận tối đa. Một số ngoại lệ đáng chú ý như tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo hiếm khi được xuất khẩu.

Tuy nhiên, phần lớn các nền tảng và hệ thống đều được xây dựng với kế hoạch xuất khẩu. MBDA và Safran cho biết họ có kế hoạch xuất khẩu Thundart cùng đạn tên lửa tầm bắn 150 km. Một số khác lại tích hợp module phóng được tên lửa hành trình có cự ly tác chiến rộng hơn.

Liên danh này xác định tách biệt giữa đạn dược và nền tảng phóng. Một số quốc gia – điển hình là Estonia và Ba Lan – chấp nhận vận hành song song HIMARS cùng loại bệ phóng khác. Tuy nhiên, đạn dược là vật tư tiêu hao, được sử dụng trong huấn luyện và dự trữ cho các tình huống xấu nhất.

Điều này lý giải cho việc có rất nhiều biến thể khác nhau bao gồm cả module ống phóng, tùy vào kích thước đạn dược.

Đồng thời, các hệ thống phóng cũng xuất hiện khác biệt, không đồng nhất. Đa phần các hệ thống mới được trưng bày hoặc thử nghiệm hiện tại cho thấy chúng sử dụng hệ thống khung gầm bánh lốp.

Nếu Thundart có thể tích hợp với các bệ phóng khác thông qua sự chấp thuận của các nhà sản xuất liên quan, MBDA và Safran có thể đạt được thành công nhất định trên thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, hệ thống này ra mắt khá muộn và sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm hiện có.

Pháp phóng thử thành công tên lửa tầm bắn 150km từ bệ phóng loạt có thể thay thế HIMARS của Mỹ.

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