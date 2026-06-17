Bị cạnh tranh gay gắt HIMARS tung bản FLEX gấp đôi hỏa lực

Ngày 16/6, Lockheed Martin công bố HIMARS FLEX, một phiên bản mô-đun phát triển từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142, giới thiệu cấu hình bệ phóng kép có khả năng mang gấp đôi lượng đạn dược so với HIMARS phiên bản trước.

Ngoài ra, FLEX còn được bổ sung khả năng bắn các tên lửa đánh chặn phòng không và phòng thủ tên lửa, bao gồm cả tên lửa của Patriot PAC-3, từ cùng một khung gầm. Cùng với đó là khả năng tương thích với đạn dược của NATO.

Bộ não của "Hỏa thần phiên bản mới" là hệ thống tích hợp các khả năng vận hành tự động tùy chọn thông qua hệ sinh thái công nghệ FLEXFires. Kích cỡ tổng thể vẫn duy trì đủ để vận chuyển bằng máy bay vận tải C-130.

Nhu cầu về hệ thống phóng tên lửa đa nòng ở châu Âu rất mạnh. Hiện tại Mỹ, Israel và Hàn Quốc đang cạnh tranh gay gắt để trở thành nhà cung cấp. Rõ ràng Lockheed Martin đã nhận ra rằng nếu không thay đổi, thì họ sẽ đánh mất các hợp đồng lớn.

Lockheed Martin cho biết họ đã giao 750 bệ phóng HIMARS, với hơn 540 hệ thống đang hoạt động trong Quân đội Mỹ và các đồng minh quốc tế, mang đến cho HIMARS FLEX một lượng khách hàng tiềm năng sẵn có, có thể mở ra con đường tiếp cận các khả năng liên quan cho các khách hàng HIMARS hiện tại, tùy thuộc vào cấu hình và quyết định mua sắm.

Cấu hình hai cụm phóng mà HIMARS FLEX giới thiệu là yếu tố quan trọng nhất về mặt hoạt động trong thông báo này, bởi vì nó giải quyết một trong những hạn chế thường được nhắc đến nhất của HIMARS.

Ở cấu hình mới, M142 HIMARS FLEX vẫn đảm bảo khả năng được vận chuyển bởi máy bay C-130.

Việc phải quay lại điểm tiếp tế đạn dược sau khi bắn một cụm phóng trước khi có thể tấn công các mục tiêu khác vốn là nhược điểm chí mạng. Một bệ phóng mang hai cụm phóng có thể tấn công gấp đôi số mục tiêu trong mỗi lần xuất kích, duy trì hỏa lực lâu hơn trước khi cần nạp lại, hoặc chia tải trọng giữa đạn tên lửa tấn công trong một cụm phóng và tên lửa đánh chặn phòng thủ trong cụm phóng còn lại.

HIMARS FLEX bổ sung thêm các vai trò phòng không và phòng thủ tên lửa tiềm năng, bao gồm đạn dược PAC-3 và IFPC, tạo ra một phương tiện duy nhất có khả năng vừa tấn công các mục tiêu mặt đất ở tầm xa vừa phòng thủ chống lại tên lửa và máy bay đang bay tới theo những cách mà cấu hình một cụm phóng hiện tại không thể đạt được.

Tim Cahill, chủ tịch của Lockheed Martin Missiles and Fire Control, đã nêu bật tầm quan trọng của bộ công nghệ FLEXFires về khả năng mở rộng và tiềm năng tự hành. “HIMARS FLEX sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong tương lai của hỏa lực tấn công và phòng thủ. Bộ công nghệ FLEXFires của chúng tôi sẽ cho phép người vận hành mở rộng tải trọng và bổ sung khả năng tự hành mà không làm giảm tốc độ hoặc độ chính xác.”

Lockheed cho biết FLEXFires có thể bổ sung khả năng tự hành cho bệ phóng, mặc dù mức độ tự hành chính xác chưa được công bố chi tiết ngoài mô tả của công ty về “hỏa lực phân tán, có khả năng sống sót trong môi trường tranh chấp” và khả năng làm phức tạp việc nhắm mục tiêu của đối phương thông qua việc định vị lại nhanh chóng.

Gấp đôi hỏa lực, thêm khả năng phòng không cùng hệ thống tự hành là ý tưởng cốt lõi của HIMARS FLEX.

Việc công bố HIMARS FLEX tại Eurosatory 2026 được thực hiện một cách có chủ đích và nhắm đến mục tiêu thương mại, vào thời điểm các thành viên NATO tại châu Âu đang đưa ra một số quyết định mua sắm pháo binh chính xác lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Một số quốc gia châu Âu gần đây đã lựa chọn hệ thống HIMARS, Chunmoo của Hàn Quốc hoặc PULS của Israel. Pháp thì đang theo đuổi một giải pháp thay thế trong nước theo chương trình Tấn công Mặt đất Tầm xa, tạo ra một thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Triết lý thiết kế dạng mô-đun mà Lockheed Martin đã tích hợp vào HIMARS FLEX cũng giải quyết thực tế kinh tế rằng không phải mọi quốc gia đồng minh đều cần hoặc có đủ khả năng chi trả cho cấu hình hai bệ phóng, có khả năng phòng không ngay từ đầu.

Lockheed Martin giới thiệu HIMARS FLEX như một sự phát triển theo mô-đun mới của dòng HIMARS, chứ không phải là sự thay thế cho các hệ thống hiện đang hoạt động.

Điều này có nghĩa là hàng nghìn bệ phóng mà quân đội Mỹ và các đồng minh đang vận hành vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tấn công chính xác, nhiệm vụ đã làm nên tên tuổi của nền tảng này kể từ khi Ukraine chứng minh hiệu quả hoạt động của nó vào năm 2022.

Khái niệm HIMARS FLEX có vẻ hấp dẫn, nhưng vẫn còn những rào cản khiến các hệ thống do Mỹ sản xuất bị từ chối. Rủi ro đầu tiên là từ việc bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của Mỹ, những hạn chế mà Mỹ áp đặt đối với hoạt động và bảo trì, sự khan hiếm của GMLRS, GMLRS-ER, ATACMS và PrSM do tầm bắn hạn chế.

Vấn đề từ chối chuyển giao công nghệ để sản xuất tên lửa theo giấy phép, và việc từ chối chấp nhận các yêu cầu tích hợp đối với đạn dược của chính quốc gia sử dụng vẫn là điều mà các khách hàng của Mỹ từ lâu đã không hài lòng.

Từ đó, các chuyên gia nhận định khả năng HIMARS FLEX được chấp nhận tại thị trường châu Âu là khá thấp.

Euro PULS, mở lối tự chủ pháo phản lực phóng loạt của châu Âu.