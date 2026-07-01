[GALLERY] Mỗi email AI có thể tiêu tốn nửa lít nước, sự thật gây sốc

Cận cảnh Mitsubishi Attrage 2026 - thiết kế "lột xác", từ 445 triệu đồng Mitsubishi Motors vừa chính thức ra mắt Mitsubishi Attrage 2026 tại thị trường Thái Lan với giá bán từ 564.000 - 619.000 baht (khoảng 445 - 490 triệu đồng).

CERN tạm dừng máy gia tốc để nâng cấp lớn cho LHC LHC tại CERN ngừng hoạt động để chuẩn bị cho phiên bản mới HL-LHC, giúp các nhà vật lý khám phá bí ẩn về Higgs, vật chất tối và phản vật chất.

MQ-25A Stingray vẽ lại bản đồ tác chiến tàu sân bay của Mỹ Hải quân Mỹ tiến thêm một bước trong việc chuyển đổi chiến tranh trên tàu sân bay UAV tiếp dầu Boeing MQ-25A Stingray hoạt động trên tàu sân bay USS Nimitz.

[GALLERY] Công ty luật AI đầu tiên thắng kiện, đòi hơn 220 triệu đồng Một công ty luật vận hành bằng AI tại Anh vừa giúp khách hàng thắng kiện đòi hơn 220 triệu đồng, mở ra bước ngoặt mới cho ngành pháp lý thời đại số.

Từ ngày 1/7/2026. lắp phụ kiện nào lên ôtô không bị coi là "độ xe" Chủ xe lắp đặt một số phụ kiện chính hãng sẽ không bị coi là cải tạo theo thông tư 30/2026. Thông tư cũng quy định một số trường hợp không phải kiểm định lại.

Khám phá chiến lược chống virus hoàn toàn khác biệt của hải quỳ Nghiên cứu mới về hải quỳ cho thấy hệ miễn dịch có nhiều chiến lược đa dạng để chống virus, mở ra hướng mới trong sinh học tiến hóa.

Cáp quang rỗng đẩy tốc độ internet lên 1,2Tb/s Các nhà nghiên cứu thành công truyền tải lượng dữ liệu khổng lồ 51,3 Tb/giây qua kênh cáp quang lõi rỗng xuyên biên giới thương mại dài nhất thế giới.

Hỏa hoạn tại nhà máy ở Ấn Độ, hàng chục người bị thương Cảnh sát cho biết, một vụ hỏa hoạn tại nhà máy hóa dầu ở miền đông Ấn Độ đã làm ít nhất 20 người bị thương.

Toyota Việt Nam triệu hồi 563 xe Land Cruiser Prado lỗi đồng hồ táp lô Toyota Việt Nam (TMV) vừa triển khai chương trình triệu hồi đối với xe Land Cruiser Prado nhằm cập nhật phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp lô 12,3 inch.