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Cận cảnh BMW M4 Competition màu Sao Paulo giá gần 6 tỷ đồng tại Việt Nam

Thảo Mai

Mới đây, mẫu xe hiệu năng cao BMW M4 Competition LCI màu vàng Sao Paulo chính hãng đã có mặt ở Hà Nội. Xe gây chú ý với màu sơn nổi bật, cấu hình đắt giá.

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BMW M4 Competition LCI mới tại Việt Nam vẫn duy trì phong cách thiết kế thể thao đặc trưng của dòng M với những đường nét cơ bắp và đậm tính khí động học. Chiếc xe trưng bày tại Hà Nội này được hoàn thiện với màu sơn Sao Paulo Yellow, một trong những màu sắc nhận diện quen thuộc của dòng BMW M.
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So với bản tiền nhiệm, mẫu coupe hiệu năng cao BMW M4 Competition LCI thế hệ mới này không thay đổi quá nhiều về tổng thể thiết kế nhưng được tinh chỉnh ở một số chi tiết nhằm tăng tính nhận diện.
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Ở bản nâng cấp LCI, BMW tinh chỉnh hệ thống chiếu sáng với cụm đèn LED mới, đồng thời bổ sung đèn hậu laser lấy cảm hứng từ BMW M4 CSL. Thay đổi này giúp phần đuôi xe trở nên hiện đại và tạo hiệu ứng nhận diện rõ nét hơn vào ban đêm.
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Để giảm khối lượng và tăng hiệu quả vận hành, BMW M4 Competition LCI mới tại Việt Nam được trang bị nhiều chi tiết bằng vật liệu sợi carbon như mui xe, ốp gương chiếu hậu, cánh gió sau cùng các chi tiết khí động học ở ngoại thất.
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Bộ mâm mã 826M trên M4 Competition LCI có kích thước 19 inch phía trước và 20 inch phía sau kết hợp cùng hệ thống phanh carbon-ceramic, hướng đến khả năng vận hành ổn định trong điều kiện cường độ cao.
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Bước vào bên trong, khoang lái của BMW M4 Competition LCI thế hệ mới gây chú ý với nội thất da Merino phối ba tông màu đen, xanh và vàng, tạo điểm nhấn khác biệt cho khoang cabin. Đi kèm các chi tiết ốp carbon trải dài trên bảng táp-lô và bệ trung tâm.
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Phiên bản LCI được nâng cấp hệ thống màn hình cong gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,9 inch, vận hành trên nền tảng BMW iDrive 8.5. Vô-lăng thể thao thiết kế mới, đáy phẳng, có vạch đỏ ở vị trí 12 giờ, nhấn mạnh chất xe đua đặc trưng của dòng M.
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Về vận hành, BMW M4 Competition LCI vẫn sử dụng khối động cơ 3.0L tăng áp kép, cho công suất tối đa 503 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 3,8 giây.
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Các chế độ lái, hệ thống treo thích ứng và vi sai chủ động tiếp tục là những trang bị tiêu chuẩn, phục vụ cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn trải nghiệm hiệu năng cao.
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Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, chiếc BMW M4 Competition LCI màu vàng Sao Paulo chính hãng tại Việt Nam này có giá bán khoảng hơn 5,8 tỷ đồng, tương đương với một số phiên bản cao cấp của BMW 7-Series.
Video: BMW M4 Competition LCI màu vàng Sao Paulo chính hãng tại Việt Nam.
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