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Chi tiết M Concept Neue Klasse, bản xem trước của BMW M3 thuần điện

Nguyễn Chung

Mẫu xe BMW M Concept Neue Klasse mới kết hợp hệ thống 4 mô-tơ điện với bộ pin 800 V và là hình ảnh đại diện rõ ràng cho tương lai xe điện của thương hiệu.

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Mẫu xe BMW M3 sắp được áp dụng chiến lược đa dạng hệ truyền động mà hãng xe Đức đang triển khai trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Phiên bản dùng động cơ đốt trong của M3 vẫn sẽ ra mắt, nhưng trước đó BMW đã vén màn M Concept Neue Klasse.
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M Concept Neue Klasse thực chất là phiên bản thuần điện dưới mọi khía cạnh ngoại trừ tên gọi của BMW M3. Có thể xem như bản xem trước gần như hoàn thiện của M3 phiên bản thuần điện sắp ra mắt, dự kiến được gọi bằng cái tên BMW i3M.
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BMW M Concept Neue Klasse lần đầu xuất hiện tại giải đua 24 Hours of Le Mans. Tại sự kiện này, BMW đã chính thức gọi mẫu xe concept này là “bản xem trước cho ngôn ngữ thiết kế mới của các mẫu xe hiệu suất cao BMW M GmbH”. Đồng thời, BMW khẳng định mẫu xe này “gửi đi tín hiệu rõ ràng về tương lai thuần điện của thương hiệu”.
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BMW có thể sử dụng bất kỳ cách diễn đạt nào họ muốn. Thực tế là mẫu xe này trông giống phiên bản cơ bắp hơn của mẫu sedan thuần điện BMW i3. Kiểu dáng tổng thể của BMW M Concept Neue Klasse được kế thừa từ đàn anh Vision Driving Experience Concept đã ra mắt năm ngoái nhưng đã được tinh chỉnh và tiến gần hơn đến phiên bản thương mại.
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Khoang nội thất tiếp tục sử dụng phần cứng và thiết kế Neue Klasse từ BMW i3, bao gồm hệ thống thông tin giải trí cũng như màn hình BMW Panoramic iDrive đặt ở chân kính chắn gió. Những chi tiết còn lại đều nhấn mạnh đây là một mẫu sedan hiệu suất cao.
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Xe được trang bị 4 ghế thể thao độc lập bọc da Merino, đi kèm dây đai an toàn 5 điểm và các thành phần kết cấu bằng sợi tự nhiên. Khung chống lật bọc da Nubuck đồng bộ với vô lăng và các tấm ốp cửa. Mặt táp-lô sử dụng vật liệu dệt màu đen với hệ thống đèn nền trong khi vô lăng và bệ trung tâm tạo sự khác biệt với BMW i3 nhờ các nút điều khiển riêng cùng những điểm nhấn màu đỏ.
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Kính xe và hệ thống đèn LED của mẫu xe concept này gợi nhớ đến BMW i3 trong khi hầu hết các chi tiết còn lại đều đã thay đổi. Gói nâng cấp M bổ sung cản trước/sau thiết kế riêng với các khe lớn lấy cảm hứng từ những chiếc thuyền buồm tốc độ cao.
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Bên cạnh đó là các cụm đèn LED hình khối, hốc bánh mở rộng đáng kể cùng cánh gió sau kiểu đuôi vịt nổi bật. Thân xe được sơn màu đỏ ánh kim Monza Red trong khi bộ chẻ khí phía trước, ốp sườn, bộ khuếch tán gió, hốc hút gió trên nắp ca-pô và phần mui được hoàn thiện bằng vật liệu sợi tự nhiên màu tối.
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Hệ thống đèn M Yellow Lights được lấy trực tiếp từ xe đua và gương chiếu hậu sở hữu thiết kế tối ưu khí động học. Mẫu xe concept này sử dụng bộ mâm khóa tâm trong khi chiều rộng cơ sở lớn hơn và chiều cao thân xe thấp hơn BMW i3. Nguồn cung cấp sức mạnh cho M Concept Neue Klasse là hệ thống BMW M eDrive với 4 mô-tơ điện độc lập.
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Hệ thống này được phát triển dựa trên nền tảng Gen6 của Neue Klasse nhưng được thiết kế riêng cho các mẫu xe điện mang thương hiệu M. BMW chưa công bố tổng công suất của xe nhưng theo nhiều nguồn tin, M3 thuần điện có thể đạt từ 700-1.000 mã lực. Theo các báo cáo, tiền thân của mẫu concept này là Vision Driving Experience Concept tạo ra mô-men xoắn cực đại lên tới 17.990 Nm.
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Kiến trúc điện 800 V kết hợp với bộ pin có dung lượng hơn 100 kWh. Hệ thống sử dụng các tế bào pin hình trụ thế hệ thứ sáu dành riêng cho xe BMW vốn được thiết kế để chịu được công suất cao hơn đồng thời hỗ trợ sạc nhanh và cung cấp phạm vi hoạt động dài hơn. Cấu trúc vỏ pin được tích hợp trực tiếp với các trục nhằm tăng độ cứng vững.
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BMW hiện chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức của BMW M3 thuần điện nhưng năm 2027 được xem là khoảng thời gian có khả năng cao nhất. Các báo cáo cũng cho biết một mẫu xe kế nhiệm BMW M3 máy xăng sử dụng động cơ 6 xi-lanh kết hợp hệ thống mild hybrid, mang thiết kế và công nghệ Neue Klasse, cũng sẽ được bán song song với phiên bản thuần điện.
Video: M Concept Neue Klasse, bản xem trước của BMW M3 thuần điện.
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