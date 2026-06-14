Chi tiết M Concept Neue Klasse, bản xem trước của BMW M3 thuần điện

[INFOGRAPHIC] SoundPEATS H3, tai nghe TWS gây sốt nhờ âm thanh Hybrid SoundPEATS H3 đang trở thành một trong những mẫu tai nghe không dây được quan tâm nhất hiện nay nhờ thiết kế độc đáo, âm thanh Hybrid 3 driver.

[GALLERY] Đi du lịch hè, nhớ rút ngay 3 thiết bị điện này Chỉ vài phút kiểm tra trước khi rời nhà có thể giúp bạn tránh nguy cơ chập cháy, tiết kiệm điện và yên tâm tận hưởng kỳ

[GALLERY] iPhone 17 Pro Max có màn hình phụ nhờ ốp lưng lạ Chiếc ốp lưng VisionCase biến iPhone 17 Pro Max thành thiết bị hai màn hình với loạt tính năng thông minh, từ xem thông báo đến chơi game.

Mã QR nano bạc siêu nhỏ đột phá kỷ lục thế giới Các nhà nghiên cứu đã tạo ra mã QR nhỏ hơn gần 800 lần so với kỷ lục cũ, chỉ bằng kích thước virus, mở ra bước tiến lớn trong công nghệ quét mã.

[GALLERY] OPPO Find X9s, flagship nhỏ gọn khiến gen Z mê mẩn Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, camera giàu cảm xúc và AI thông minh, OPPO Find X9s đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người trẻ yêu du lịch.

GAC GS3 Emzoom sắp về Việt Nam, có gì để "đấu" Mitsubishi Xforce? Nhiều đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc GAC GS3 Emzoom mới trước thời điểm ra mắt dự kiến trong tháng 6 này, xe được nhập khẩu từ Malaysia.

Chủ tịch Toyota - nỗi lo lớn nhất là một tương lai chỉ có ôtô điện Chủ tịch Toyoda cảm thấy rất cô đơn khi bảo vệ động cơ đốt trong, trong lúc phần còn lại của ngành công nghiệp đang lao tới một tương lai chỉ có ôtô điện.

Ngắm Porsche 718 Boxster không dưới 5 tỷ đồng của siêu mẫu Thanh Hằng Mới đây, siêu mẫu Thanh Hằng tiếp tục khiến nhiều người chú ý khi bổ sung thêm một mẫu xe thể thao mui trần Porsche 718 Boxster vào bộ sưu tập xế hộp cá nhân.

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh được trao Huân chương Công trạng Hungary cao quý GS.TSKH Vũ Hoàng Linh được trao Huân chương Công trạng Hungary hạng Sĩ quan (dân sự), một phần thưởng cao quý của Nhà nước Hungary cho những cống hiến đặc biệt.