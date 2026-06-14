[GALLERY] Điều hòa không mát, đừng vội nạp gas kẻo mất tiền oan

Trận lốc xoáy san phẳng nhiều ngôi nhà, làm đổ hàng loạt cây cối và gây gián đoạn giao thông tại bang Illinois và Indiana, Mỹ.
SoundPEATS H3 đang trở thành một trong những mẫu tai nghe không dây được quan tâm nhất hiện nay nhờ thiết kế độc đáo, âm thanh Hybrid 3 driver.
Quân đội Mỹ đã phát triển app điều khiển súng cối chạy trên điện thoại thông minh và máy tính bảng, thay thế cho các hệ thống cũ sử dụng máy tính xách tay.
Chỉ vài phút kiểm tra trước khi rời nhà có thể giúp bạn tránh nguy cơ chập cháy, tiết kiệm điện và yên tâm tận hưởng kỳ
Chiếc ốp lưng VisionCase biến iPhone 17 Pro Max thành thiết bị hai màn hình với loạt tính năng thông minh, từ xem thông báo đến chơi game.
Các nhà nghiên cứu đã tạo ra mã QR nhỏ hơn gần 800 lần so với kỷ lục cũ, chỉ bằng kích thước virus, mở ra bước tiến lớn trong công nghệ quét mã.
Rezvani Fortress là mẫu xe bán tải với ngoại hình cực ngầu được phát triển dựa trên Ford F-150 Raptor, xe sở hữu khối động cơ V8 sản sinh công suất 850 mã lực.
Robot hình người SeeLight S1 có thể nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa đang chuẩn bị được đưa vào 100 gia đình dùng thử miễn phí tại Trung Quốc.
Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, camera giàu cảm xúc và AI thông minh, OPPO Find X9s đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người trẻ yêu du lịch.
Đức thành lập liên minh Team Gen 6 để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu sau sự sụp đổ của dự án FCAS.