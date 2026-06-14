[GALLERY] Điều hòa không mát, đừng vội nạp gas kẻo mất tiền oan

Cảnh tan hoang sau trận lốc xoáy ở Mỹ Trận lốc xoáy san phẳng nhiều ngôi nhà, làm đổ hàng loạt cây cối và gây gián đoạn giao thông tại bang Illinois và Indiana, Mỹ.

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Mỹ đưa ra ứng dụng giúp khai hỏa súng cối qua điện thoại Quân đội Mỹ đã phát triển app điều khiển súng cối chạy trên điện thoại thông minh và máy tính bảng, thay thế cho các hệ thống cũ sử dụng máy tính xách tay.

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Mã QR nano bạc siêu nhỏ đột phá kỷ lục thế giới Các nhà nghiên cứu đã tạo ra mã QR nhỏ hơn gần 800 lần so với kỷ lục cũ, chỉ bằng kích thước virus, mở ra bước tiến lớn trong công nghệ quét mã.

Tận thấy Rezvani Fortress - chiếc xe bán tải "hàng khủng" giá hơn 7 tỷ đồng Rezvani Fortress là mẫu xe bán tải với ngoại hình cực ngầu được phát triển dựa trên Ford F-150 Raptor, xe sở hữu khối động cơ V8 sản sinh công suất 850 mã lực.

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