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[GALLERY] Điều hòa không hỏng vẫn ngốn điện, lỗi nhiều nhà mắc

Thiên Trang (TH)

Hóa đơn tiền điện mùa hè tăng vọt có thể bắt nguồn từ những lỗi ẩn trong điều hòa mà nhiều gia đình vô tình bỏ qua suốt thời gian dài.

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Mỗi khi nắng nóng kéo dài, điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình, tuy nhiên không ít người bất ngờ khi hóa đơn tiền điện cuối tháng tăng mạnh dù thời gian sử dụng không thay đổi, và nguyên nhân đôi khi không nằm ở giá điện hay thời tiết mà xuất phát từ những lỗi âm thầm bên trong hệ thống làm mát.
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Theo các chuyên gia điện lạnh, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến điều hòa tiêu tốn điện năng là bộ lọc không khí bị bám bụi quá dày, bởi khi luồng không khí bị cản trở, máy phải hoạt động với công suất lớn hơn để duy trì nhiệt độ cài đặt, từ đó làm tăng đáng kể mức tiêu thụ điện và khiến các linh kiện bên trong nhanh xuống cấp.
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Không chỉ bộ lọc, tình trạng rò rỉ đường ống dẫn khí lạnh cũng được xem là “thủ phạm giấu mặt” khiến nhiều gia đình phải trả thêm hàng trăm nghìn đồng tiền điện mỗi tháng, bởi lượng khí lạnh thất thoát trước khi đến được không gian cần làm mát buộc điều hòa phải kéo dài thời gian vận hành để bù đắp lượng nhiệt bị mất.
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Bên cạnh đó, các cuộn dây tản nhiệt bị bám bụi hoặc không được vệ sinh định kỳ sẽ làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt, khiến hệ thống giải nhiệt hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến tình trạng máy chạy liên tục nhưng không thể làm mát nhanh như mong muốn, đồng thời kéo theo chi phí điện năng tăng cao.
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Thói quen sử dụng điều hòa không hợp lý cũng góp phần khiến hóa đơn điện leo thang, đặc biệt là việc thường xuyên hạ nhiệt độ xuống quá thấp, bật chế độ làm lạnh tối đa trong thời gian dài hoặc để máy hoạt động liên tục khi không có người trong phòng, gây lãng phí năng lượng đáng kể.
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Các dấu hiệu như điều hòa chạy liên tục không ngắt, thời gian làm mát kéo dài bất thường, nhiệt độ trong phòng không ổn định hoặc xuất hiện những khu vực nóng lạnh không đồng đều chính là lời cảnh báo cho thấy hệ thống đang gặp vấn đề và cần được kiểm tra sớm để tránh phát sinh thêm chi phí.
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Nếu bỏ qua các dấu hiệu này trong thời gian dài, người dùng không chỉ phải đối mặt với hóa đơn tiền điện tăng vọt mà còn có nguy cơ phải chi thêm một khoản tiền lớn cho việc sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận quan trọng do điều hòa bị quá tải và hao mòn nhanh hơn bình thường.
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Để tiết kiệm điện hiệu quả trong mùa hè, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên vệ sinh điều hòa định kỳ, thay hoặc làm sạch bộ lọc thường xuyên, duy trì mức nhiệt từ 26 đến 28 độ C, đồng thời cân nhắc nâng cấp lên các dòng điều hòa tiết kiệm điện thế hệ mới nhằm tối ưu hiệu suất làm mát và giảm áp lực chi phí sinh hoạt hằng tháng.s
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