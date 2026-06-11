[GALLERY] Nút ít ai để ý trên điều hòa có thể làm tiền điện tăng vọt

Giữa bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt và nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao trong mùa hè 2026, nhiều gia đình đang tìm kiếm những giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả để giảm áp lực chi phí sinh hoạt hàng tháng.
Tuy nhiên, không ít người lại vô tình bỏ qua một cài đặt quan trọng trên điều hòa, đó là chế độ vận hành của quạt gió, khiến hóa đơn tiền điện tăng lên mà hiệu quả làm mát chưa chắc được cải thiện tương ứng.
Hiện nay, hầu hết các hệ thống điều hòa đều cho phép người dùng lựa chọn giữa hai chế độ quạt phổ biến là “ON” và “AUTO”, trong đó chế độ ON duy trì quạt hoạt động liên tục còn AUTO chỉ kích hoạt quạt khi máy đang làm lạnh.
Theo các chuyên gia, việc để quạt chạy liên tục ở chế độ ON thường tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với chế độ AUTO, dù mức chênh lệch trung bình chỉ khoảng 5%, nhưng về lâu dài vẫn có thể tạo ra khoản chi phí đáng kể.
Đối với những khu vực có độ ẩm cao, quạt hoạt động liên tục còn có thể đưa hơi ẩm quay trở lại không gian sống, làm giảm cảm giác dễ chịu và khiến người dùng phải điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn để đạt được sự thoải mái mong muốn
Ngược lại, ở các ngôi nhà cũ hoặc có thiết kế khiến luồng khí lạnh phân bổ không đồng đều, chế độ ON lại mang đến lợi ích nhất định khi giúp không khí lưu thông liên tục và làm mát đồng đều giữa các phòng.
Bên cạnh yếu tố điện năng, việc lựa chọn chế độ quạt còn ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ hệ thống điều hòa, bởi chế độ AUTO khiến động cơ quạt phải khởi động và dừng liên tục, trong khi chế độ ON làm tăng áp lực lên bộ lọc không khí và yêu cầu bảo trì thường xuyên hơn.
Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên cân nhắc điều kiện khí hậu, tuổi đời thiết bị, khả năng cách nhiệt của ngôi nhà và nhu cầu sử dụng thực tế trước khi lựa chọn chế độ ON hoặc AUTO để vừa tiết kiệm điện, vừa tối ưu hiệu suất và kéo dài tuổi thọ điều hòa.
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