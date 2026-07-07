[GALLERY] Châu Âu nắng nóng kỷ lục, hãng điều hòa Trung Quốc thắng lớn

Có thể tạo ra trọng lực nhân tạo như trong phim viễn tưởng không? Từ những trạm không gian quay khổng lồ trong phim khoa học viễn tưởng đến các dự án của NASA, ý tưởng tạo ra trọng lực nhân tạo đang dần tiến gần hiện thực.

Piaggio triệu hồi loạt xe ga Liberty 50 lỗi đèn pha gây nguy hiểm Lỗi từ mạch điện đã khiến đèn pha trên các mẫu Liberty 50 và 150 tại Bắc Mỹ không sáng, làm giảm tầm nhìn và làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng.

Đoàn Việt Nam tặng quà cho người dân Venezuela Ngày 5/7, đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã tranh thủ thời gian tổ chức một chuyến đi đặc biệt.

[GALLERY] Đừng vứt pin điều khiển TV theo cách này kẻo gây cháy nổ Thay pin điều khiển TV tưởng đơn giản nhưng một sai lầm phổ biến có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ và mất an toàn nếu người dùng xử lý pin cũ không đúng cách.

NASA tuyển chọn tình nguyện viên cho nhiệm vụ mô phỏng Mặt Trăng và Sao Hỏa NASA bắt đầu tuyển chọn ứng viên cho dự án mô phỏng khám phá không gian sâu, giúp chuẩn bị cho các sứ mệnh tương lai trên Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Nhà khoa học nông dân Nguyễn Văn Chế chế tạo máy nông nghiệp bán khắp Việt Nam Ông Nguyễn Văn Chế, người nông dân tự học, sáng chế nhiều máy móc nông nghiệp giúp giảm công sức, chi phí và phổ biến trên toàn quốc.

[GALLERY] Samsung tăng tốc điện thoại màn hình cuộn, smartphone sắp đổi đời? Samsung được cho là đang đẩy nhanh kế hoạch ra mắt điện thoại màn hình cuộn đầu tiên vào năm 2028, mở ra cuộc đua mới sau kỷ nguyên smartphone gập.

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Mỹ thành lập văn phòng UAV thay quyền các tướng lĩnh Trong nỗ lực củng cố quyền lực của ông Hegseth, Lầu năm góc thành lập đơn vị báo cáo trực tiếp với Phó Bộ trưởng (dân sự) không phải các tướng lĩnh quân đội.