[GALLERY] Châu Âu nắng nóng kỷ lục, hãng điều hòa Trung Quốc thắng lớn

Từ những trạm không gian quay khổng lồ trong phim khoa học viễn tưởng đến các dự án của NASA, ý tưởng tạo ra trọng lực nhân tạo đang dần tiến gần hiện thực.
Lỗi từ mạch điện đã khiến đèn pha trên các mẫu Liberty 50 và 150 tại Bắc Mỹ không sáng, làm giảm tầm nhìn và làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng.
Ngày 5/7, đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã tranh thủ thời gian tổ chức một chuyến đi đặc biệt.
Thay pin điều khiển TV tưởng đơn giản nhưng một sai lầm phổ biến có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ và mất an toàn nếu người dùng xử lý pin cũ không đúng cách.
NASA bắt đầu tuyển chọn ứng viên cho dự án mô phỏng khám phá không gian sâu, giúp chuẩn bị cho các sứ mệnh tương lai trên Mặt Trăng và Sao Hỏa.
Ông Nguyễn Văn Chế, người nông dân tự học, sáng chế nhiều máy móc nông nghiệp giúp giảm công sức, chi phí và phổ biến trên toàn quốc.
Samsung được cho là đang đẩy nhanh kế hoạch ra mắt điện thoại màn hình cuộn đầu tiên vào năm 2028, mở ra cuộc đua mới sau kỷ nguyên smartphone gập.
AI đang thay đổi cách con người học tập và làm việc, nhưng phía sau là cuộc đua tiêu tốn điện năng, gia tăng khoảng cách số và nhiều hệ lụy lâu dài.
Trong nỗ lực củng cố quyền lực của ông Hegseth, Lầu năm góc thành lập đơn vị báo cáo trực tiếp với Phó Bộ trưởng (dân sự) không phải các tướng lĩnh quân đội.
Mẫu xe máy côn tay cỡ nhỏ Honda Monkey FTR phiên bản đặc biệt vừa được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam với giá bán tới hơn 100 triệu đồng, do độ hiếm của xe.