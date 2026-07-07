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[GALLERY] Châu Âu nắng nóng kỷ lục, hãng điều hòa Trung Quốc thắng lớn

Thiên Trang (TH)

Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu đang khiến nhu cầu điều hòa di động tăng vọt, mở ra cơ hội bứt phá doanh thu cho nhiều hãng điện gia dụng Trung Quốc.

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Làn sóng nắng nóng kỷ lục đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu không chỉ khiến người dân chật vật đối phó với thời tiết khắc nghiệt mà còn tạo ra "cơn sốt" mua sắm điều hòa di động, mang đến cơ hội tăng trưởng hiếm có cho các hãng điện gia dụng Trung Quốc trong bối cảnh thị trường nội địa vẫn còn nhiều khó khăn.
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Theo các tổ chức phân tích thị trường, nhiệt độ liên tục lập đỉnh trong những tuần cuối tháng 6 đã khiến nhu cầu làm mát tăng mạnh, trong khi tỷ lệ hộ gia đình châu Âu sở hữu điều hòa hiện mới chỉ vào khoảng 20%, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia ở châu Á và Bắc Mỹ, tạo dư địa lớn cho thị trường tiếp tục mở rộng.
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Một trong những nguyên nhân khiến điều hòa di động trở nên hút khách là việc lắp đặt điều hòa treo tường tại nhiều nước châu Âu vẫn gặp rào cản về quy định xây dựng và cấp phép, khiến người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm có thể sử dụng ngay, chi phí đầu tư thấp và không cần cải tạo nhà ở.
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Xu hướng này đang mang lại lợi thế lớn cho các "ông lớn" sản xuất thiết bị gia dụng của Trung Quốc như Midea, Haier Smart Home và Gree Electric Appliances khi các doanh nghiệp này vốn có thế mạnh về năng lực sản xuất quy mô lớn, giá thành cạnh tranh và chuỗi cung ứng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến.
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Các chuyên gia của Morningstar nhận định doanh số xuất khẩu điều hòa của các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tăng mạnh trong quý II và quý III năm nay, trong khi Citigroup dự báo doanh số điều hòa dân dụng của Midea tại châu Âu có thể tăng hơn 20% so với cùng kỳ nhờ chiến lược chủ động tăng lượng hàng tồn kho từ trước mùa nắng nóng.
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Không chỉ Midea, Haier Smart Home cũng được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số tại thị trường châu Âu khi mảng điều hòa không khí ngày càng đóng vai trò quan trọng trong doanh thu khu vực, phản ánh nhu cầu làm mát đang trở thành xu hướng lâu dài thay vì chỉ mang tính thời vụ như trước.
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Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng "cơn sốt" điều hòa tại châu Âu vẫn chưa đủ để bù đắp hoàn toàn sự suy giảm sức mua tại Trung Quốc, nơi thị trường bất động sản trầm lắng, các chương trình trợ cấp tiêu dùng giảm dần và người dân thắt chặt chi tiêu khiến doanh số thiết bị gia dụng chưa thể phục hồi như kỳ vọng.
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Bên cạnh áp lực nhu cầu trong nước, các nhà sản xuất điều hòa Trung Quốc còn phải đối mặt với giá nguyên liệu như nhôm và đồng liên tục tăng, làm chi phí sản xuất cao hơn và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận, song làn sóng nắng nóng cực đoan tại châu Âu vẫn được xem là động lực quan trọng giúp ngành điều hòa Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng và mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế trong thời gian tới.
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